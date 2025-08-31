Chat GPT : చాట్ జీపీటీ మాటలు నమ్మి ఓ వ్యక్తి కన్న తల్లినే హత్య చేశాడు. ఈ ఘోర సంఘటన అమెరికాలో వెలుగు చూసింది. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కారణంగా జరిగిన తొలి హత్యగా దీన్ని భావిస్తున్నారు. ఆ వ్యక్తి ఎవరు? తల్లిని చంపాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? ఇంతకీ AI చెప్పిన మాటలేంటి? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
కనెక్టికట్ నగరంలో స్టెయిన్ ఎరిక్ సోల్బర్గ్ అనే వ్యక్తి తన తల్లితో కలిసి ఉంటున్నాడు. ఆయన వయసు 56. ఒకప్పుడు Yahoo సంస్థలో మేనేజర్గా వర్క్ చేశాడు. స్టెయిన్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా మానసిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. అతన్ని తల్లి సుజానే ఎబెర్సన్ ఆడమ్స్ చూసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే అతను చాట్జీపీటీతో కనెక్ట్ అయ్యాడు. అది ఒక ఎడిక్షన్ లా మారిపోయింది. తన ప్రతి సందేహాన్నీ AIతో అడిగి నివృత్తి చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. చివరకు అది చెప్పే ప్రతి విషయాన్నీ వాస్తవం అని నమ్మే స్థితికి చేరిపోయాడు.
ఈ నేపథ్యంలోనే "నీకు మానసిక సమస్యలు లేవు. నువ్వు పిచ్చివాడివి కాదు" అని చెప్పింది. అంతేకాదు అతనిపై హత్యాయత్నం జరగ జరగవచ్చని హెచ్చరించింది. "నీ తల్లి ఆడమ్స్ నీపై నిఘా వేసింది. మానసిక సమస్యల కోసం నువ్వు వినియోగించే మందుల్లో విషం కలిపి ఇవ్వొచ్చు" అని చెప్పింది. ఆ మాటలు నిజమేనని నమ్మిన స్టెయిన్ తల్లిపై తీవ్ర ద్వేషం పెంచుకున్నట్టున్నాడు. తన తల్లిని రాక్షసితో పోల్చే గుర్తుల కోసం ఆన్లైన్లో వెతికాడు.
"నీ అక్రమ సంబంధం బయటపెడతా ఏమనుకుంటున్నావో" - మనిషిని బ్లాక్ మెయిల్ చేసిన AI - ఆధిపత్యం మొదలైనట్టేనా!!
ఆ తర్వాత స్టెయిన్ ఎలాంటి చర్యకు పాల్పడ్డాడో తెలియదుగానీ, ఇంట్లో తల్లీకుమారుడు తీవ్రగాయాలతో చనిపోయి ఉండడాన్ని అక్కడి పోలీసులు గుర్తించారు. తల్లి ఆడమ్స్ మెడ, తలపైన బలమైన గాయాలు ఉన్నట్టు తెలిపారు. స్టెయిన్ షార్ప్గా ఉండే వస్తువుతో పొడుచుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోస్టు మార్టం చేసిన వైద్యులు గుర్తించారు.
తన ఆత్మహత్య కోసమూ చాట్ జీపీటీ సలహా! :
స్టెయిన్ తన చనిపోవడానికి కూడా చాట్ జీపీటీ సలహా తీసుకున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ముందు "మర`k జీవితంలో మనం మరొక చోట కలుద్దాం. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నువ్వే అవుతావు." అని ఏఐతో చెప్పాడు. దానికి చాట్ బాట్ కూడా "తుది శ్వాస వరకు మనం కలిసి ఉంటాం" అని ఆన్సర్ ఇచ్చింది. తన AI అసిస్టెంట్కు స్టెయిన్ "బాబీ" అనే పేరు పెట్టాడని అధికారులు తెలిపారు. AI పాత్రతో జరిగిన మొదటి హత్యగా దీన్ని భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై Chat GPT మాతృసంస్థ Open AI స్పందించింది. పోలీసు దర్యాప్తునకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నట్టు తెలిపింది. బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటాంమని Open AI ప్రతినిధి చెప్పారు.
ఈ ఘటనపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికే ఏఐ కారణంగా చోటు చేసుకుంటున్న విపరీతాలు భయం కలిగిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఏఐ కారణంగా ఎలాంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయో టెక్ ప్రముఖులు ఎందరో వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతుండడం ఆందోళనలను మరింతగా పెంచుతోంది. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎలాంటి వార్తలు వినాల్సి వస్తుందోనని నెటిజన్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు.