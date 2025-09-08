మల్లెపూలు తీసుకొస్తావా? - నటికి రూ.లక్ష ఫైన్!
- జరిమానా విధించిన ఆస్ట్రేలియా అధికారులు - మలయాళ యాక్ట్రెస్కు చేదు అనుభవం
Published : September 8, 2025 at 5:00 PM IST
Malayalam Actress Navya Nair: ఆడవారికి మల్లెపూలంటే ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సువాసన వెదజల్లె వీటిని సిగలో సింగారించుకోవడానికి మహిళలు ఎంతగానో ఇష్టపడతారు. అందుకే ఫంక్షన్లు, శుభకార్యాలు సహా ఇతర వేడుకలకు మల్లెపూలను పెట్టుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే తాజాగా మల్లెపూలకు సంబంధించిన ఓ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అదేంటంటారా? మల్లెపూలు పెట్టుకున్నందుకు ఓ సెలబ్రిటీకి జరిమానా విధించారు అధికారులు. ఏంటీ నమ్మలేకున్నారా? కానీ ఇదే నిజం. ఈ విషయాన్ని సదరు సెలబ్రిటీనే చెప్పడంతో ఇది కాస్త వైరల్ అయ్యింది. దీంతో ఈ వార్త విన్న ప్రజలు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. అసలు మల్లెపూలు పెట్టుకుంటే జరిమానా ఎందుకు? ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మల్లెపూలు (Jasmine) తీసుకెళ్లినందుకు ఓ నటికి జరిమానా విధించిన ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇటీవల మలయాళ నటి నవ్య నాయర్ (Navya Nair) ఓ ఈవెంట్కు హాజరయ్యేందుకు ఆస్ట్రేలియా వెళ్లారు. ఆ సమయంలో నవ్య తన బ్యాగులో మల్లెపూలను తీసుకెళ్లారు. అయితే మెల్బోర్న్ ఎయిర్పోర్టులో వాటిని గుర్తించిన సిబ్బంది అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అక్కడి ఆఫీసర్లు రూల్స్కు అనుగుణంగా ఆమెకు రూ.1.14లక్షల జరిమానా వేశారు.
మెల్బోర్న్లో జరిగిన ఓనం కార్యక్రమంలో నటి నవ్య నాయర్ తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని చెప్పడంతో ఈ విషయం బయటకు వచ్చింది. తాను తీసుకువచ్చిన పూలు లక్ష రూపాయలు ఖరీదైనవని జరిమానా విధించేవరకు తనకు తెలియదని చమత్కరించింది. అయితే ఈ వార్త తెలిసిన తర్వాత చాలా మంది ఆస్ట్రేలియాకు మల్లెపూలు ఎందుకు తీసుకెళ్లకూడదు అనే విషయం తెలుసుకునేందుకు తెగ ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అయితే కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం మల్లెపూలు సహా కొన్ని వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలను ప్రయాణికులు తమ వెంట తీసుకెళ్లకూడదట. తెలియక వాటిని తీసుకువెళ్లిన వారికి జరిమానాతో పాటు ఒక్కోసారి జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం కూడా ఉందట. మరి ఆస్ట్రేలియాకు తీసుకెళ్లకూడని వస్తువులు ఏంటంటే,
ఆస్ట్రేలియాలో నిషేధిత వస్తువులు, పదార్థాలు:
- పండ్లు, కూరగాయలు
- తాజా లేదా ఎండిన పువ్వులు
- మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, ముడి గింజలు, విత్తనాలు, డైయిరీ ఉత్పత్తులు
- రసమలై, బర్ఫీ, రసగుల్లా, గులాబ్ జామున్, దూద్ పెడా, మైసూర్ పాక్ వంటి స్వీట్లు
- బియ్యం, టీ, తేనె, ఇంట్లో తయారుచేసిన ఆహారం, పెంపుడు జంతువుల ఆహారం
- పక్షులు, జంతువుల ఈకలు, ఎముకలు, చర్మంతో చేసిన జాకెట్లు, బ్యాగులు, దుప్పట్లు, మూలికలు సహా తదితర వాటిని తీసుకెళ్లకూడదట.
ఈ వస్తువులను తీసుకువస్తే?: ప్రయాణం సమయంలో తీసుకెళ్లే వస్తువుల విషయంలో తమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై ఆస్ట్రేలియా అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. విదేశీ ప్రయాణికులు నిషేధిత వస్తువులను తీసుకువస్తే వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్న వెంటనే ధ్వంసం చేసిన అనంతరం ఆ ప్రయాణికులకు జరిమానా లేదా జైలు శిక్ష విధిస్తారు. ఒకవేళ అవి తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలైతే ప్రయాణికుల వీసాలను సైతం రద్దు చేసే అవకాశం అక్కడి అధికారులకు ఉంటుందట.
అయితే ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లేవారు తాము తీసుకువెళ్తున్న ఆహార పదార్థాలు, వస్తువులకు సంబంధించిన వివరాలను ముందుగానే అక్కడి అధికారులకు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ వస్తువులు నిషేధిత జాబితాలో ఉంటే విమానాశ్రయం అధికారులు వాటిని జప్తు చేస్తారట. అయితే ఇలాంటి సమయంలో ఎటువంటి జరిమానా విధించరు. అలాకాకుండా దొంగచాటుగా లేదంటే తెలియకుండా నిషేధిత వస్తువులను తీసుకెళ్తే మాత్రం తగిన పరిణామాలు ఎదుర్కోక తప్పదట.
నిషేధం ఎందుకంటే?: కొన్నిరకాల ఆహార పదార్థాలు, వస్తువుల వల్ల పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుండడం, ప్రజలకు వివిధ రకాల వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఇటువంటి నిబంధనలు పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం.
