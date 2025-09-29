దసరాకి కొత్తగా ఈ "స్వీట్" ట్రై చేయండి - ఇంట్లో తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!
రొటిన్కి భిన్నంగా కొత్తగా ఈ స్వీట్ రెసిపీని ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 1:05 PM IST
Nellore Malai Khaja Making : మిఠాయిల్లో కాజాలు పేరు చెబితేనే చాలు చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరతాయి. ఇక స్వీట్ లవర్స్ అయితే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని వివిధ రకాల పేర్లతో తయారు చేస్తారు. అయితే చాలా మంది ఇవి తినాలనిపించినప్పుడు స్వీట్ షాప్స్ లేదా బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇందులో మలై కాజా కూడా ఒకటి. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇలా చేశారంటే చూడ్డానికి పైకి మెత్తగా కనిపిస్తూ, లోపల జ్యూసీగా ఉంటాయి. వీటిని ఇప్పుడు చెప్పబోయే కొలతలతో చేసుకున్నారంటే స్వీట్ షాప్ని మించిన టేస్ట్తో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి! ఈ పండుగ సమయాల్లో వీటితో నోరు తీపి చేసుకోండి? మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీని ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - అర లీటర్
- పంచదార - పావు కేజీ
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- మైదా పిండి - అర కప్పు
- వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడినంతా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని అర లీటర్ పాలు పోయాలి. ఇవి బాగా దగ్గరికి అయ్యే వరకు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పాల మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని పావు కేజీ పంచదార, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. పంచదార కరిగేంత వరకు మూడు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి.
- ఇందులో చివరగా అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలిపి మూత పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చల్లారిన పాల మిశ్రమంలో అర కప్పు మైదాపిండి, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని రౌండ్గా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మధ్యలో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా కాస్తా నొక్కాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాస్తా వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మలాయి కాజాలను వేసి వేగనివ్వాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు అటూఇటూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మలాయి కాజాలు ముదురు రంగులో వచ్చాక వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చక్కెర పాకంలో మలాయి కాజాలను వేసి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు వీటిని ఉంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూతపెట్టి రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత మలై కాజాలపై కొద్దిగా చక్కెర చల్లి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ జ్యూసీజ్యూసీ మలాయి కాజాలు రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
