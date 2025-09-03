Makka Garelu Making : చాలా మంది బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్లోకి గారెలను చేస్తుంటారు. వీటినే కొన్నిప్రాంతాల్లో వడలని పిలుస్తారు. గారెలను తయారు చేసేందుకు మినప్పిండి లేదా బియ్యప్పిండి వాడతారు. కానీ, అవేమి అవసరం లేకుండా కూడా కేవలం మొక్కజొన్నలతో కమ్మగా, కరకరలాడే గారెలు తయారు చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి! ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పిండి పులియబెట్టే పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో చాలా ఈజీగా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కమ్మని "వంకాయ టమోటా కర్రీ" - ఇలా చేస్తే రైస్, చపాతీలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మొక్కజొన్న కంకులు - రెండు
- నూనె - ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - ఐదు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు మొక్కజొన్న కంకులను తీసి వలచుకోవాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకొని నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్ తీసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఏడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఐదు పచ్చిమిరపకాయలను తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో నానబెట్టిన మొక్క జొన్నలు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మిక్సీ పట్టాలి. (నీళ్లు వేయకుండానే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి).
- ఆ తర్వాత పిండిని ఓ బౌల్లో తీసుకొని సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిని గారెలుగా చేసి వేసుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత తయారైన మొక్కజొన్న గారెలను ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే సింపుల్ అంటే టేస్టీ స్నాక్స్ నిమిషాల్లోనే రెడీ అయినట్లే.
- మీరూ వీటిని ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
"నల్లి బొక్క" టేస్ట్ "ములక్కాడ కర్రీ" - చిక్కటి గ్రేవీతో మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!
రోడ్ సైడ్ "టిఫిన్ చట్నీ" - ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండి!