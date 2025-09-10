నోరూరించే "మఖండి హల్వా" - ఇలా చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది!
గోధుమపిండితో నోరూరించే హల్వా - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 10:22 AM IST
Makhandi Halwa Making in Telugu : ఇంట్లో వివిధ సందర్భాల్లో తీపిపదార్థాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో హల్వా కూడా ఒకటి. దీనిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కోవిధంగా దీనిని తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే మీరు మఖండి హల్వా ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. మొదటిసారి చేసుకునే వారైనా ఇలా చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. పిల్లలు తినడానికి ఏదైనా స్వీట్ అడిగినప్పుడు లేదా పండుగల సమయాల్లో సింపుల్గా ఏదైనా తీపి వంటకం చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే కమ్మని రుచితో నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోయే హల్వా సిద్దమైపోతుంది! మరి మఖండి హల్వా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- పాలు - ఒకటిన్నర కప్పు
- పంచదార - అర కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- యాలకులు - పావు టీ స్పూన్
- డ్రైఫ్రూట్స్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ పాన్ పెట్టుకొని పావు కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఒక కప్పు గోధుమపిండి వేసి స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకొని చల్లారనివ్వాలి. పిండి చల్లారిన తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పు పాలు పోసి కలపాలి. (గోధుమపిండి వేడిగా ఉన్నప్పుడు పాలు పోయకూడదు).
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి మరో పాన్ పెట్టుకొని మూడు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత అర కప్పు పంచదార యాడ్ చేయాలి. నెయ్యిలో పంచదార కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- పంచదార కరిగిన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో చిటికెడు ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మీరు కేక్ పాన్ లేదా ఒక బాక్స్కి నెయ్యి అప్లై చేయాలి. అనంతరం కొద్దిగా డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి ఇందులో తయారు చేసి పెట్టుకున్న గోధుమపిండి పంచదార మిశ్రమాన్ని వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత హల్వా పూర్తిగా చల్లారే వరకు అలా వదిలేయాలి. అనంతరం హల్వాని మరొక ప్లేట్లోకి డీ మౌల్డ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి!
- ఎంతో రుచికరమైన తియ్యని మఖండి హల్వా మీ ముందుంటుంది.
- చూశారుగా దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు! ఈ స్వీట్ అందరికీ నచ్చుతుంది!
- ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ హల్వా తయారీ విధానం నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!
