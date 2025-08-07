Essay Contest 2025

రవ్వ - మజ్జిగతో అద్దిరిపోయే "ఉప్మా" - ఒక్కసారి తిని చూడండి! - MAJJIGA RAVA UPMA

- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తినేస్తారు!!

Majjiga Rava Upma
Majjiga Rava Upma (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 8:17 PM IST

Majjiga Rava Upma : ఉప్మా అంటే మెజారిటీ జనం ముఖం చిట్లిస్తారు. ఇక పిల్లలైతే నోట్లో కూడా పెట్టరు. కానీ, దాన్ని సరైన రీతిలో ప్రిపేర్ చేస్తే మాత్రం వద్దు అన్నవారే వదలకుండా తినేస్తారు! తయారీ విధానం మార్చేస్తే చాలు, అందరూ ఉప్మాకు జై కొడతారు!! ఇలాంటి ఉప్మా రెసిపీలు కొన్ని ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే రవ్వ-మజ్జిగతో తయారు చేసే ఉప్మా!

దీన్ని తయారు చేయడం చాలా ఈజీ. ఈ రెసిపీ చదివితే తెలియని వారు కూడా చేసేస్తారు. అంత సులువుగా ఉంటుంది! ఒక్కసారి తిన్నారంటే, ఇక ఎప్పుడు ఉప్మా చేసినా, ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవుతారు. మరి, ఈ ఉప్మాను ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

ఒక గ్లాసు బియ్యం రవ్వ

కప్పు పెరుగు

రెండు స్పూన్ల ఆయిల్

1 స్పూన్ శనగ పప్పు

అర స్పూన్ మినపప్పు

అర స్పూన్ ఆవాలు

అర స్పూన్ జీలకర్ర

2 ఎండు మిర్చి

3 పచ్చిమిర్చి

2 రెమ్మల కరివేపాకు

ఒక ఉల్లిపాయ

తయారీ విధానం :

ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని, అందులో బియ్యం రవ్వను పోయండి.

తర్వాత మరో బౌల్ లో కప్పు పెరుగు వేసుకొని, రెండు కప్పుల వాటర్ వేసి మజ్జిగ తయారు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం పుల్లటి పెరుగు అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి

ఇప్పుడు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి

వేడెక్కిన తర్వాత 1 స్పూన్ శనగ పప్పు, అర స్పూన్ మినపప్పు, అర స్పూన్ ఆవాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి

తర్వాత ఇందులో కట్ చేసుకున్న ఎండు మిర్చి, 3 పచ్చిమిర్చీ, 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేయించుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి

ఇప్పుడు ఒక ఉల్లిపాయను కన్నాగా కట్ చేసుకొని వేసుకొని రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకొని స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.

ఇప్పుడు కడాయి స్టౌమీదనే ఉంచి, ఇందులో సల్ల (మజ్జిగ) పోసుకోవాలి. ఒక గ్లాసుల రవ్వ తీసుకుంటే రెండుపావు గ్లాసుల సల్ల వేసుకోవాలి

ఉప్మా పొడి పొడిగా ఉండాలంటే ఒక గ్లాసు రవ్వకు రెండు గ్లాసుల సల్ల పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతుంది. పొడిగా కాకుండా కాస్త తడిగా ఉండే ఉప్మా కావాలనుకుంటే మరో పావు గ్లాస్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత పావు స్పూన్ పసుపు వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి

ఇప్పుడు స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని, ఉప్పు సరిచూసుకొని, కావాల్సి వస్తే యాడ్ చేసుకొని మరగనివ్వాలి.

మజ్జిగ తెర్లుతున్నప్పుడు కొలిచి పెట్టుకున్న రవ్వను ఇందులో వేసుకోవాలి

ఇది బియ్యం రవ్వ కాబట్టి, బొంబాయి రవ్వమాదిరిగా గడ్డకట్టదు. కాబట్టి ఒకేసారి వేసుకొని కలుపుకుంటే సరిపోతుంది

దగ్గర పడేంత వరకు మధ్య మధ్యలోనే కలుపుతూ ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే మజ్జిగ-రవ్వ ఉప్మా సిద్ధమైపోతుంది.

పుల్లటిి మజ్జిగతో ఉప్మాకు సరికొత్త రుచి వస్తుంది. అందరూ దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు.

బియ్యం రవ్వ దుకాణంలో లభిస్తుంది. ఒకవేళ ఇంటి వద్దనే తయారు చేసుకోవాలంటే బియ్యం కడిగి ఎండబెట్టిన తర్వాత రవ్వగా మిక్సీ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది.

మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి

