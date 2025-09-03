Maggi Pakoda Recipe : వాతావరణంగా చల్లచల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తే మెజార్టీ పీపుల్కు ముందుగా గుర్తొచ్చే వాటిల్లో ఒకటి పకోడీ. అయితే, ఎక్కువ మంది ఆనియన్ పకోడీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. మరికాస్త టేస్టీగా తినాలనిపిస్తే పాలకూర, మొక్కజొన్న, ఎగ్స్, చికెన్ వంటి వాటితో ట్రై చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా పిల్లలు ఇష్టంగా తినే మ్యాగీతో కూడా కరకరలాడే కమ్మని పకోడీని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎప్పుడూ చేసుకునే రొటీన్ పకోడీకి మించిన టేస్ట్తో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా తక్కువ సమయంలో ఎవరైనా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ పకోడీని పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మ్యాగీ పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మ్యాగీ ప్యాకెట్స్ - రెండు
- వాటర్ - ఐదు కప్పులు
- సన్నని ఉల్లిపాయముక్కలు- నాలుగు చెంచాలు
- సన్నని క్యారెట్ తురుము - నాలుగు చెంచాలు
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - రెండు చెంచాలు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- గరంమసాలా - ఒక చెంచా
- మ్యాగీ మసాలా - కొద్దిగా
- బియ్యప్పిండి - నాలుగు చెంచాలు
- శనగపిండి - నాలుగు చెంచాలు
- మైదా - రెండు చెంచాలు
- బటర్ - ఒక చెంచా
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
పిల్లలు ఇష్టపడే టేస్టీ "బఠాణీ చాట్" - స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసేయండి!
తయారీ విధానం :
- మ్యాగీతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ కమ్మని పకోడీ తయారీ కోసం ముందుగా సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, క్యారెట్ తురుముని సిద్ధం చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసుకొని మ్యాగీ వేసి ఉడికించుకోవాలి. అయితే, మ్యాగీ పూర్తిగా ఉడికిపోకుండా గట్టిగా ఉండగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపుకోవాలి. తర్వాత అందులో మిగిలిన వాటర్ని బయటకు వంపేయాలి.
- అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దానిలో ఉడికించి వాటర్ వంపేసిన మ్యాగీ, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి.
- అలాగే, బటర్, గరంమసాలా, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, మ్యాగీ మసాలా, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసుకొని నీళ్లు వేయకుండా ఉన్న నీటితోనే ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ముద్దలా కలుపుకొని పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఒక ప్లేట్లో మైదా పిండిని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకొని ప్లేట్లో ఉన్న మైదాలో దొర్లించి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి అనుగుణంగా సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక వెంటనే గరిటెతో కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ అన్ని వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మ్యాగీతో కరకరలాడే కమ్మని "పకోడీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
ఆలూ, క్యారెట్తో కరకరలాడే "వడలు" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
అన్నం వార్చిన గంజితో సూపర్ టేస్టీ "అట్లు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు!