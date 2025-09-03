ETV Bharat / offbeat

మ్యాగీతో కరకరలాడే "పకోడీ" - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! - MAGGI PAKODA RECIPE

- ఆనియన్ పకోడీలా సూపర్ టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Maggi Pakoda Recipe
Maggi Pakoda Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 12:09 PM IST

2 Min Read

Maggi Pakoda Recipe : వాతావరణంగా చల్లచల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తే మెజార్టీ పీపుల్​కు ముందుగా గుర్తొచ్చే వాటిల్లో ఒకటి పకోడీ. అయితే, ఎక్కువ మంది ఆనియన్ పకోడీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. మరికాస్త టేస్టీగా తినాలనిపిస్తే పాలకూర, మొక్కజొన్న, ఎగ్స్, చికెన్ వంటి వాటితో ట్రై చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా పిల్లలు ఇష్టంగా తినే మ్యాగీతో కూడా కరకరలాడే కమ్మని పకోడీని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎప్పుడూ చేసుకునే రొటీన్ పకోడీకి మించిన టేస్ట్​తో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా తక్కువ సమయంలో ఎవరైనా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ పకోడీని పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మ్యాగీ పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Maggi Pakoda Recipe
Maggi (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మ్యాగీ ప్యాకెట్స్ - రెండు
  • వాటర్ - ఐదు కప్పులు
  • సన్నని ఉల్లిపాయముక్కలు- నాలుగు చెంచాలు
  • సన్నని క్యారెట్‌ తురుము - నాలుగు చెంచాలు
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - రెండు చెంచాలు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్‌ - ఒక చెంచా
  • గరంమసాలా - ఒక చెంచా
  • మ్యాగీ మసాలా - కొద్దిగా
  • బియ్యప్పిండి - నాలుగు చెంచాలు
  • శనగపిండి - నాలుగు చెంచాలు
  • మైదా - రెండు చెంచాలు
  • బటర్‌ - ఒక చెంచా
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత

Maggi Pakoda Recipe
Rice Flour (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • మ్యాగీతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ కమ్మని పకోడీ తయారీ కోసం ముందుగా సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, క్యారెట్ తురుముని సిద్ధం చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసుకొని మ్యాగీ వేసి ఉడికించుకోవాలి. అయితే, మ్యాగీ పూర్తిగా ఉడికిపోకుండా గట్టిగా ఉండగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపుకోవాలి. తర్వాత అందులో మిగిలిన వాటర్​ని బయటకు వంపేయాలి.
  • అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకొని దానిలో ఉడికించి వాటర్ వంపేసిన మ్యాగీ, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, బటర్, గరంమసాలా, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, మ్యాగీ మసాలా, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసుకొని నీళ్లు వేయకుండా ఉన్న నీటితోనే ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ముద్దలా కలుపుకొని పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఒక ప్లేట్​లో మైదా పిండిని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Maggi Pakoda Recipe
Onions (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకొని ప్లేట్​లో ఉన్న మైదాలో దొర్లించి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి అనుగుణంగా సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక వెంటనే గరిటెతో కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ అన్ని వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మ్యాగీతో కరకరలాడే కమ్మని "పకోడీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
Maggi Pakoda Recipe
Maggi Pakoda Recipe (Getty Images)

