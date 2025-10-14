ETV Bharat / offbeat

విశాఖపట్నం "మాడుగుల హల్వా" - మైదా, నూనె లేకుండా ఇంట్లోనే ఇలా ట్రై చేయండి!

టేస్టీ మాడుగుల హల్వా - గోధుమ పాలతో రుచి కమ్మగా ఉంటుంది.

madugula_halwa_recipe
madugula_halwa_recipe (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Madugula Halwa : విశాఖ మాడుగుల హల్వా రుచి, కమ్మదనం తిన్న వారికే తెలుస్తుంది. మైదా, నూనె కాకుండా స్వచ్ఛమైన గోధుమ పాలు పోసి చేయడం ఈ హల్వా విశేషం. గోధుమ పాల సేకరణ కూడా చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. 3 రోజుల పాటు నిల్వ చేసిన గోధుమలను మర ఆడించి పాలు సేకరిస్తారు. ఆ తయారీ విధానం తెలియజేసే ప్రయత్నమే ఈ కథనం ఉద్దేశం.

సగ్గుబియ్యంతో కమ్మని "రసమలై" - ఈ స్వీట్​తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!

madugula_halwa_recipe
madugula_halwa_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమలు - 400 గ్రా
  • పంచదార - 700గ్రా
  • నెయ్యి - 300 గ్రా
  • జీడిపప్పు - 50 గ్రా
madugula_halwa_recipe
madugula_halwa_recipe (Getty images)

ఇలా చేయాలి :

  1. మాడుగుల హల్వా తయారీ, మిగతా హల్వా తయారీ ప్రాసెస్ ఒకే విధంగా ఉంటుంది. కానీ, ఇందులో మైదా పిండి వాడరు. అందుకు బదులుగా గోధుమ పాలను ఉపయోగిస్తుంటారు. గోధుమ పాల తయారీ కోసం గోధుమలను మూడు రోజుల పాటు నానబెట్టి తీసుకుంటారు. అందుకే రుచి చాలా కమ్మగా ఉంటుంది.
  2. హల్వా కోసం గోధుమ పిండితో తయారు చేయొచ్చు. కానీ గోధుమలను మూడు రోజులు బాగా నానబెట్టి తయారు చేస్తుంటారు. మధ్య మధ్యలో రోజూ మూడు, నాలుగు సార్లు క్లీన్ చేస్తుండాలి. మధ్య మధ్యలో కడగడం వల్ల స్మెల్ తగ్గుతుంది.
madugula_halwa_recipe
madugula_halwa_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • నానబెట్టిన గోధుమలను చివరి రోజు బాగా శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు వడగట్టి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వస్త్రంలో పోసుకుని గోధుమల నుంచి పాలను వేరు చేసుకోవాలి.
  • గ్రెండ్ చేసుకున్న గోధుమలను క్లాత్​లో వడగట్టి గట్టిగా పిండుకోవడం వల్ల గోధుమ పాలు తీసుకోవచ్చు.
  • వడగట్టిన తర్వాత పిండిలో మరోసారి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని వడగట్టుకుని పాలు తీసుకోవాలి.
  • ఇలా తీసుకున్న గోధుమ పాలను 30 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుని ఆ తర్వాత పైకి తేలిన నీళ్లు తీసేయాలి. మళ్లీ మరోసారి కలిపి 30 నిమిషాలు పక్కన పెడితే మిగిలిన నీళ్లు కూడా పైకి తేలుతాయి. అవి కూడా తీసేయగా వచ్చిన పాలల్లోకి మంచి నీళ్లు కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. 1 గ్లాసు పాలకు 2.5గ్లాసుల పాలు పోసి కలుపుకోవాలి.
madugula_halwa_recipe
madugula_halwa_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు ఒక ప్యాన్​లోకి అర కేజీ చక్కెర, మరో కప్పు నీళ్లు పోసుకుని కలిపి పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పును వేయించి తీసుకోవాలి. క్యారమిల్ కోసం మరో సారి కడాయిలో మిగిలిన పావుకేజీ చక్కెర వేసుకుని వేడిచేయాలి.ఇపుడు పక్కన నీళ్లలో కలిపిన షుగర్ బాగా కరిగిపోగానే క్యారమిల్ సిరప్ కలుపుకోవాలి.
  • ఈ సిరప్ వల్ల హల్వా మంచి రంగు, రుచి వస్తుంది.
  • ఇపుడు ఈ పంచదార మిశ్రమాన్ని పాకం పట్టుకోవాలి. పాకం వచ్చిన తర్వాత గోధుమ పాలను మరో సారి మిక్స్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుతూ ఉడికిస్తూ మధ్య మధ్యలో నెయ్యి వేస్తూ కలుపుతుంటే హల్వా దగ్గర పడుతుంది. మధ్య మధ్యలో నెయ్యి మొత్తం విడతల వారీగా పోస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి. హల్వా రెడీ అయ్యే వరకు హల్వా నెయ్యిని పీల్చుకుంటుంది.
  • నెయ్యిని వదిలేసే వరకు కలుపుతూ ఉంటే హల్వా రెడీ అయినట్లే ఇపుడు వేయించుకున్న జీడిపప్పు కూడా వేసుకుని కలపాలి. అంతే! మాడుగుల హల్వా రెడీగా ఉంటుంది. ఒక్క సారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు.

నాలుగు పదార్థాలతో చేసుకునే "మిల్క్ స్వీట్" - ఇలా చేస్తే టేస్టీగా, జ్యూసీగా వస్తాయి!

జ్యూసీ జ్యూసీగా "సూర్యకళ స్వీట్" - చూస్తేనే నోరూరిపోతుంది!

TAGGED:

HALWA RECIPE
మాడుగుల హల్వా రెసిపీ
HALWA PROCESS
HOW TO MAKE SWEET HALWA
MADUGULA HALWA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఓ వైపు వ్యవసాయం, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్

ఎర్రని పెదాల కోసం "లిప్​స్టిక్" వాడుతున్నారా? - రోజూ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

ఇండియా-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం

మంచి కెమెరా స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా?- ఐతే వీటిపై ఓ లుక్కేయండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.