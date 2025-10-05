పచ్చికొబ్బరి కారంతో "బెండకాయ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే జిగురు కూడా ఉండదు!

ETV Bharat / offbeat

Bendakaya Pachi Kobbari Karam
Bendakaya Pachi Kobbari Karam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Bendakaya Pachi Kobbari Karam : బెండకాయలతో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. వీటితో పులుసు లేదా కర్రీ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా పచ్చికొబ్బరి కారంతో ఇలా బెండకాయ ఫ్రై చేసి చూడండి. అస్సలు జిగురు లేకుండా వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఏదైనా పప్పు కర్రీ లేదా సాంబార్​లోకి సైడ్​ డిష్​గానూ సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bendakaya Pachi Kobbari Fry
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - ముప్పావు కేజీ (750 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పొపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Bendakaya Pachi Kobbari Fry
కరివేపాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ముప్పావు కేజీ బెండకాయలను తీసుకొని రెండు మూడు సార్లు కడిగి ఓ క్లాత్​తో వాటిని శుభ్రంగా తుడ్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని బెండకాయ ముక్కలను వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత బెండకాయ ముక్కలను ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Bendakaya Pachi Kobbari Fry
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పొపు దినుసులను వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎండుమిర్చి ముక్కలు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత వేయించిన బెండకాయ ముక్కలను వేసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​ ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • బెండకాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Bendakaya Pachi Kobbari Fry
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు పచ్చికొబ్బరి కారం తయారు చేసుకోవడానికి అర కప్పు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలను మిక్సీజార్​లో వేసుకోవాలి. ఇందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • బెండకాయలు వేగిన తర్వాత పచ్చికొబ్బరి కారాన్ని వేసి 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • చివరగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Bendakaya Pachi Kobbari Fry
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇక అంతే పచ్చికొబ్బరి కారంతో నోరూరించే కమ్మని బెండకాయ ఫ్రై సిద్ధమైనట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో బెండకాయ ఫ్రై వేసుకొని తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
  • ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
  • ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే బెండకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచుకొని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

