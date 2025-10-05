పచ్చికొబ్బరి కారంతో "బెండకాయ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే జిగురు కూడా ఉండదు!
బెండకాయ పచ్చికొబ్బరి ఫ్రై ఇలా చేసుకోండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Bendakaya Pachi Kobbari Karam : బెండకాయలతో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. వీటితో పులుసు లేదా కర్రీ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా పచ్చికొబ్బరి కారంతో ఇలా బెండకాయ ఫ్రై చేసి చూడండి. అస్సలు జిగురు లేకుండా వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఏదైనా పప్పు కర్రీ లేదా సాంబార్లోకి సైడ్ డిష్గానూ సూపర్గా ఉంటుంది. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - ముప్పావు కేజీ (750 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పొపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ముప్పావు కేజీ బెండకాయలను తీసుకొని రెండు మూడు సార్లు కడిగి ఓ క్లాత్తో వాటిని శుభ్రంగా తుడ్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని బెండకాయ ముక్కలను వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత బెండకాయ ముక్కలను ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పొపు దినుసులను వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎండుమిర్చి ముక్కలు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత వేయించిన బెండకాయ ముక్కలను వేసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్ ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- బెండకాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- మరోవైపు పచ్చికొబ్బరి కారం తయారు చేసుకోవడానికి అర కప్పు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలను మిక్సీజార్లో వేసుకోవాలి. ఇందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- బెండకాయలు వేగిన తర్వాత పచ్చికొబ్బరి కారాన్ని వేసి 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- చివరగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే పచ్చికొబ్బరి కారంతో నోరూరించే కమ్మని బెండకాయ ఫ్రై సిద్ధమైనట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో బెండకాయ ఫ్రై వేసుకొని తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
- ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
- ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే బెండకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచుకొని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
