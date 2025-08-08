Tasty Wheat Flour Laddu Recipe : నార్మల్గా మనందరం ఇంట్లో గోధుమపిండి ఉంటే చపాతీ, పూరీలు, దోశ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. కానీ, అవి మాత్రమే కాదు నోరూరించే "లడ్డూలు" కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి జ్యూసీ జ్యూసీగా, భలే కమ్మగా ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. రాఖీ వేళ బయట స్వీట్స్ కొనకుండా మీరు ఓసారి ఈ స్వీట్ రెసిపీని ట్రై చేయండి. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. తక్కువ ఖర్చుతో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ కమ్మని లడ్డూ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
- ఉప్మా రవ్వ - అర కప్పు
- నెయ్యి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు(పిండి కోసం)
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - తగినన్ని
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత
- పంచదార - రెండు కప్పులు
- యాలకుల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- నెయ్యి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- సన్నని బాదం పలుకులు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పు పలుకులు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- కిస్మిస్లు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో గోధుమపిండి, ఉప్మా రవ్వ తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో రెండు చిటికెళ్ల ఉప్పు, నెయ్యి వేసుకొని అది పిండిలో కలిసేలా చేతితో రబ్ చేస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలిపిన తర్వాత అందులో తగినన్ని కాచి చల్లార్చిన పాలను అవసరం మేరకు కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ గట్టి చపాతీ ముద్దలా పిండిని కలుపుకోవాలి.
- సరైన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపిన తర్వాత ఆ బౌల్పై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం పిండిని మరోసారి బాగా కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని పిడికిలితో చిన్న చిన్న కుడుముల చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న గోధుమపిండి కుడుములను వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పూర్తిగా చల్లారబెట్టుకోవాలి.
- అవి చల్లారిన తర్వాత ఒక్కోదాన్ని చేతితో కాస్త క్రష్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో క్రష్ చేసుకున్న గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
జ్యూసీ జ్యూసీగా "కొబ్బరి పాకం కజ్జికాయలు" - చూస్తేనే నోరూరిపోతుంది!
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న గోధుమపిండి పొడిని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా బేషన్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో చిన్న చిన్న ఉండలేమి లేకుండా ఒకసారి చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లో పంచదారను తీసుకొని దాన్ని లైట్ బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఆపై ఆ చక్కెర పొడిని గోధుమపిండి ఉన్న బేషన్లో వేసుకోవాలి. అలాగే, యాలకుల పొడిని కూడా వేసుకొని ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక సన్నని బాదం పలుకులు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకొని వేయించాలి.
- అవి సగం వరకు వేగాక కిస్మిస్లు వేసి అన్నింటినీ చక్కగా వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం నెయ్యితో సహా ఆ జీడిపప్పుల మిశ్రమాన్ని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండి మిశ్రమంలో వేసుకొని ముందుగా స్పూన్తో మొత్తం కలిసేలా కలపాలి.
- అది కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత చేతితో మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతితో కాస్త ప్రెస్ చేస్తూ మీకు కావాల్సిన సైజులో లడ్డూల్లా వత్తుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వీటిని చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే కనీసం వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! అంతే, గోధుమపిండితో నోరూరించే కమ్మని లడ్డూలు రెడీ!
