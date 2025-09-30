పండగ వేళ పసందైన "లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
- పాకం లేకుండానే పెసరపప్పుతో కమ్మని స్వీట్ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : September 30, 2025 at 10:56 AM IST
Dasara Special Sweet Recipe : తెలుగు ప్రజలు సెలబ్రేట్ చేసుకునే అతి పెద్ద పండగల్లో ఒకటి దసరా. ఈ పండగ వస్తుందంటేనే చాలు తెలంగాణ పల్లెల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొత్త బట్టలు ధరించి జమ్మికి వెళ్లి స్నేహితులు, బంధువులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఇదిలా ఉంటే పండగ నాడు అమ్మలు రకరకాల పిండి వంటలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. గారెలు, బజ్జీలు, వడలు వంటివి ఎలాగూ ఉంటాయి. వాటితో పాటూ ఏదైనా స్వీటు కూడా ఉంటే ఉండాలిగా.
అలాంటి టైమ్లో ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ తీపి వంటకాలు కాకుండా ఏదైనా కాస్త వెరైటీగా ఉండి నోరూరిస్తే బాగుంటుంది కదా! అందుకే, మీకోసం ఈ దసరా వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సూపర్ స్వీట్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "మూంగ్దాల్ లడ్డూలు". వీటిని ఐదే ఐదు పదార్థాలతో తక్కువ టైమ్లో ఎంతో రుచికరంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. వీటిని తయారీకి పాకం కూడా అవసరం లేదు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ రుచికరమైన లడ్డూ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - పెసరపప్పు
- ఒక కప్పు - చక్కెరపొడి
- పావు కప్పు - నెయ్యి
- అర చెంచా - యాలకులపొడి
- డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు - అన్నీ కలిపి పావుకప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో చక్కెరపొడిని రెడీ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని జల్లించుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, యాలకుల పొడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడంతో పాటు డ్రైఫ్రూట్స్ను సన్నగా తురుమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి పెసరపప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. పప్పు మంచిగా వేగాక దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన పెసరపప్పు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని జల్లించుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక జల్లించి పక్కన పెట్టుకున్న చక్కెర పొడి, పెసరపప్పు పొడి, యాలకుల పొడి వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అన్నింటినీ కలుపుతూ మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా వేగి ముద్దలా అవుతున్నప్పుడు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ పలుపుకులు వేసి అన్నింటినీ బాగా కలిపి రెండు నిమిషాలు అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని దింపుకోవాలి.
- పెసరపప్పు మిశ్రమం పట్టుకోవడానికి వీలుగా కాస్త వేడి చల్లారాక చేతికి నెయ్యి రాసుకుని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో లడ్డూల్లా చుట్టుకోవాలి.
- అలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూల్లా చేసుకుని ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అప్పటికప్పుడు రెడీ అయ్యే రుచికరమైన "మూంగ్దాల్ లడ్డూలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే తక్కువ పదార్థాలతో కమ్మగా చేసుకునే ఈ లడ్డూలను పండగ వేళ మీరూ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
