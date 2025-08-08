Essay Contest 2025

రాఖీలు సరే! స్వీట్ కూడా బయటే కొంటున్నారా? - 30 నిమిషాల్లో లడ్డూ, బర్ఫీ ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు! - LADDU

రాఖీ పండక్కి లడ్డూ ఇంట్లోనే చేసుకోండి - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

laddu_recipe_in_telugu
laddu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 1:25 PM IST

3 Min Read

Laddu Recipe : రాఖీ పండుగ రోజు స్వీట్లు బయట తెచ్చుకుంటున్నారా? రాఖీలు అయితే కొనొచ్చు గానీ, స్వీట్లు కూడా కొని తెస్తే ఎలా? ఒక అరగంట టైం కేటాయిస్తే మీ సోదరులకు, కుటుంబ సభ్యులకు మీ చేత్తో మంచి బలవర్ధకమైన లడ్డూ చేసి పెట్టొచ్చు. ఎలా చేయాలో తెలియకపోతే ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ట్రై చేసి చూడండి. మిమ్మల్ని మీరే నమ్మలేనంత రుచిగా వస్తాయి.

laddu_recipe_in_telugu
laddu_recipe_in_telugu (getty image)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • బెల్లం - 1.5 కప్పు
  • ఎండు కొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
  • బాదాం - 10
  • జీడిపప్పు - 15
  • కిస్​మిస్ - 20
  • పిస్తా - 10
laddu_recipe_in_telugu
laddu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 కప్పు అటుకులను లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. చేతుల్లోకి తీసుకుని నలిపితే పౌడర్​లాగా మారిపోయే వరకు వేయించాలి.
  • వేయించిన అటుకులను పక్కకు పెట్టుకుని అదే కడాయిలో మరో కప్పు పల్లీలు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • కొద్దిగా టైం పట్టినా లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. 8 నుంచి 10 నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేరే ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఇలా కొద్దిగ వేళ్లతో నలిపితే పొట్టు ఊడిపోతుంది. ఇపుడు పల్లీలు కూడా పక్కన పెట్టుకుని మిక్సీ జార్​లోకి వేయించుకున్న అటుకులు వేసుకుని రవ్వ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పల్లీలు కూడా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని అటుకుల రవ్వలోకి కలుపుకోవాలి.
laddu_recipe_in_telugu
laddu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
  • రెండింటిని బాగా కలుపుకొన్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఏ కప్పుతో పల్లీలు తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో బెల్లం తురుము కలుపుకోవాలి. ఒకటిన్నర కప్పుల బెల్లం సరిపోతుంది. పొయ్యిపై ప్యాన్ పెట్టుకుని అర కప్పు నీళ్లు పోసుకుని మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి బెల్లాన్ని కరిగించుకోవాలి. పాకం అవసరం లేకుండా ఓ రెండు సార్లు మరిగిస్తే చాలు.
laddu_recipe_in_telugu
laddu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
  • ఇపుడు స్టవ్​పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పు పలుకులు, బాదాం పలుకులు లేదా మీకు నచ్చినన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని గోల్డెన్ కలర్ లో వేగిన తర్వాత అర కప్పు ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసుకుని మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • సన్నటి మంటపైనే వేయించుకోవాలి. ఈ సమయంలో కరిగించుకున్న బెల్లం నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టిన పల్లీలు, అటుకుల పొడి కూడా కలుపుకోవాలి. ఉండలు లేకుండా కాస్త వేగంగా కలపడం వల్ల పాకంలోకి కలిసిపోతుంది. ఆ తర్వాత యాలకుల పొడి వేసుకుని కలపాలి. మంట తగ్గించుకుంటూ, పెంచుకుంటూ ఓ ఐదు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికిస్తే మిశ్రమం దగ్గరపడుతుంది. ఇపుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేరే ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి.
laddu_recipe_in_telugu
laddu_recipe_in_telugu (getty image)
  • అదే ప్యాన్​లో కలపడం వల్ల వేడికి గట్టిపడిపోతుంది. వేరే ప్లేట్​లో కలపడం వల్ల లడ్డూ కూడా మృదువుగా చాలా సాఫ్ట్​గా ఉంటుంది. గోరు వెచ్చగా ఉన్నపుడు మీకు నచ్చిన షేప్​లో లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి. లడ్డూలు కాకుండా ఓ ప్లేట్ లోకి సర్దుకుని రోల్ చేసి మీకు నచ్చిన షేప్​లో కట్ చేసి తీసుకోవచ్చు.

