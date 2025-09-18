ETV Bharat / offbeat

చద్దన్నంతో కరకరలాడే "కుర్​కురే"! - చాలా టేస్టీగా, ఎంతో క్రిస్పీగా అద్దిరిపోతాయి!

- అన్నం మిగిలిపోతే ఎప్పుడూ ఒకటే రీతిలో తాలింపు పెడుతున్నారా? - ఈసారి పిల్లలకు నచ్చేలా కుర్​కురే చేయండి!

Crispy Kurkure with Leftover Rice
Crispy Kurkure with Leftover Rice (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Kurkure with Leftover Rice: రాత్రిళ్లు వండిన అన్నం ఉదయానికి, ఉదయాన్నే వండిన అన్నం సాయంత్రానికి మిగిలిపోవడం చాలా ఇళ్లల్లో జరిగేదే. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది దానిని తాలింపు వేసుకుని తినడం చేస్తుంటారు. లేదంటే ఆ అన్నంతో దోశలు, పకోడీలు వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా పిల్లలకు నచ్చేలా కుర్​కురే కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్​గా, తక్కువ పదార్థాలతో అతి తక్కువ సమయంలో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి స్నాక్స్​గా పిల్లలకు ఎంతో నచ్చుతాయి. మరి మీ ఇంట్లో కూడా అన్నం మిగిలినప్పుడు ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా ఇలా కుర్​కురే చేయండి. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

Rice
అన్నం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉడికించిన అన్నం - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెన్న - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • వాము - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • శనగపిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సీజార్​లోకి అన్నం తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బియ్యప్పిండి, బటర్​, ఉప్పు, వాము, జీలకర్ర, కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న అన్నాన్ని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి శనగపిండి, కారం వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Masala
మసాలా (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు జిప్​లాక్​ కవర్​ లేదా పైపింగ్​ బ్యాగ్​ లేదా పాలిథిన్​ కవర్​ తీసుకుని దాని లోపల ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత కవర్​ను క్లోజ్​ చేసి దాని చివర కొద్దిగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి కవర్​ సాయంతో నూనెలో కుర్​కురే షేప్​లో ప్రెస్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను సిమ్​లో ఉంచే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Besan Flour
శనగపిండి (Getty Images)
  • కుర్​కురే క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కవర్​ సాయంతో కుర్​కురే షేప్​లో వత్తుకుని నూనెలో వేయించుకోవాలి.
  • అన్నింటినీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత లైట్​గా కారం, చాట్​ మసాలా చల్లీ మొత్తానికి పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుని టమాటా కెచప్​తో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే అన్నం కుర్​కురే రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kurkure with Leftover Rice
అన్నం కుర్​కురే (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • అన్నాన్ని గ్రైండ్​ చేసుకునేటప్పుడు నీటిని చాలా తక్కువగా పోసుకోవాలి. మూడు చెంచాల కన్న ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే పిండి లూజ్​ అయితే కుర్​కురే నూనె పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఈ అన్నం కుర్​కురేలు మరింత కలర్​ఫుల్​గా కనిపించడానికి కరివేపాకు, కొత్తిమీర వంటివి సన్నగా తరిగి వేసుకోవచ్చు.
  • ఈ కుర్​కురేలను కేవలం సిమ్​లోనే క్రిస్పీగా అయ్యేంతవరకు వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టి వేయిస్తే రంగు మారతాయి కానీ లోపల పిండి ఉడకదు.

పిల్లలు చేపలు తినట్లేదా? - ఈ "ఫిష్ స్నాక్" చేసి పెట్టండి! - ఇష్టంగా తినేస్తారు!

దసరా పండక్కి కరకరలాడే "జంతికలు" - శనగపిండి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్

For All Latest Updates

TAGGED:

CRISPY KURKURE WITH LEFTOVER RICEKURKURE WITH LEFTOVER RICELEFTOVER RICE KURKUREమిగిలిన అన్నంతో కుర్​కురేCRISPY KURKURE WITH LEFTOVER RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.