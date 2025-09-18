చద్దన్నంతో కరకరలాడే "కుర్కురే"! - చాలా టేస్టీగా, ఎంతో క్రిస్పీగా అద్దిరిపోతాయి!
- అన్నం మిగిలిపోతే ఎప్పుడూ ఒకటే రీతిలో తాలింపు పెడుతున్నారా? - ఈసారి పిల్లలకు నచ్చేలా కుర్కురే చేయండి!
Published : September 18, 2025 at 2:31 PM IST
Crispy Kurkure with Leftover Rice: రాత్రిళ్లు వండిన అన్నం ఉదయానికి, ఉదయాన్నే వండిన అన్నం సాయంత్రానికి మిగిలిపోవడం చాలా ఇళ్లల్లో జరిగేదే. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది దానిని తాలింపు వేసుకుని తినడం చేస్తుంటారు. లేదంటే ఆ అన్నంతో దోశలు, పకోడీలు వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా పిల్లలకు నచ్చేలా కుర్కురే కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్గా, తక్కువ పదార్థాలతో అతి తక్కువ సమయంలో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి స్నాక్స్గా పిల్లలకు ఎంతో నచ్చుతాయి. మరి మీ ఇంట్లో కూడా అన్నం మిగిలినప్పుడు ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా ఇలా కుర్కురే చేయండి. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉడికించిన అన్నం - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- వెన్న - 1 టేబుల్స్పూన్
- వాము - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- శనగపిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కారం - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సీజార్లోకి అన్నం తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బియ్యప్పిండి, బటర్, ఉప్పు, వాము, జీలకర్ర, కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న అన్నాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి శనగపిండి, కారం వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు జిప్లాక్ కవర్ లేదా పైపింగ్ బ్యాగ్ లేదా పాలిథిన్ కవర్ తీసుకుని దాని లోపల ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత కవర్ను క్లోజ్ చేసి దాని చివర కొద్దిగా కట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి కవర్ సాయంతో నూనెలో కుర్కురే షేప్లో ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను సిమ్లో ఉంచే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- కుర్కురే క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కవర్ సాయంతో కుర్కురే షేప్లో వత్తుకుని నూనెలో వేయించుకోవాలి.
- అన్నింటినీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత లైట్గా కారం, చాట్ మసాలా చల్లీ మొత్తానికి పట్టేలా మిక్స్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుని టమాటా కెచప్తో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే అన్నం కుర్కురే రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అన్నాన్ని గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు నీటిని చాలా తక్కువగా పోసుకోవాలి. మూడు చెంచాల కన్న ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే పిండి లూజ్ అయితే కుర్కురే నూనె పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఈ అన్నం కుర్కురేలు మరింత కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి కరివేపాకు, కొత్తిమీర వంటివి సన్నగా తరిగి వేసుకోవచ్చు.
- ఈ కుర్కురేలను కేవలం సిమ్లోనే క్రిస్పీగా అయ్యేంతవరకు వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయిస్తే రంగు మారతాయి కానీ లోపల పిండి ఉడకదు.
