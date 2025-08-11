Krishna Janmashtami Special Recipe : హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా సెలబ్రేట్ చేసుకునే పండగలలో ఒకటి "కృష్ణాష్టమి". దీన్నే గోకులాష్టమి, జన్మాష్టమి, అష్టమి రోహిణి అనే పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. ఏటా శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్షంలోని అష్టమి తిథి, రోహిణి నక్షత్రంలో జన్మాష్టమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఏడాది(2025) ఆగస్టు 16వ తేదీ, శనివారం నాడు వస్తోంది. ఈ పర్వదినాన చాలా మంది ఉదయమంతా ఉపవాసం ఉండి సాయంకాలం గోపాలుడిని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే నల్లనయ్యకు ఇష్టమైన పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి, అటుకులు వంటి వాటితో రకరకాల నైవేద్యాలు ప్రిపేర్ చేసి నివేదిస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే కృష్ణాష్టమిని పురస్కరించుకొని మీకోసం ఒక స్పెషల్ నైవేద్యం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, గోపాలునికి నచ్చిన అటుకులతో కమ్మని "పొంగలి". ఈ కొలతలతో చేశారంటే బియ్యంతో చేసిన దానికంటే కూడా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అటుకులతో రుచికరంగా పొంగలిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- ఒక కప్పు - అటుకులు
- మూడు చెంచాలు - పెసరపప్పు
- ముప్పావుకప్పు - బెల్లం తరుగు
- మూడు చెంచాలు - నెయ్యి
- ఐదారు - జీడిపప్పు పలుకులు
- పది - కిస్మిస్
- రెండు - యాలకులు
- రెండు - లవంగాలు
- చిటికెడు - పచ్చకర్పూరం
- చిటికెడు - ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పెసరపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టి బెల్లం తరుగు, పాపు కప్పు వాటర్ పోసుకుని గరిటెతో కలుపుతూ పూర్తిగా కరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బెల్లం నీటిని మరో గిన్నెలోకి నలకలు లేకుండా వడకట్టుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పొంగలి తయారీకి అనుగుణంగా ఉండే మరో కడాయి లేదా పాన్ పెట్టుకొని రెండు చెంచాల నెయ్యి వేసి కరిగించుకోవాలి.
- నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక అందులో జీడిపప్పులు వేసి వేయించాలి. అవి లైట్గా వేగాక కిస్మిస్లు, లవంగాలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవన్నీ మంచిగా వేగాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత మిగిలిన నెయ్యిలో కాస్త మందంగా ఉండే అటుకులు వేసి ముదురురంగు వచ్చేంతవరకూ వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో కప్పు నీళ్లు పోసి ఒకసారి బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- అటుకులు ఉడికి వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా ఉడికించిన మెత్తని పెసరపప్పు, కరిగించి వడకట్టి పక్కన పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకొని మరికాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి దగ్గరవుతున్నప్పుడు పైన ఒక చెంచా నెయ్యి, పచ్చకర్పూరం, ఉప్పు, యాలకులు, వేయించిన జీడిపప్పులు, కిస్మిస్ల మిశ్రమం వేసుకొని అవన్నీ చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "అటుకుల పొంగలి" రెడీ అయిపోతుంది!
