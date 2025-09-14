ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల కాలం నాటి "కొయ్య రొట్టె" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

కొత్తగా ఇంట్లో రొట్టె ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Koyya Rotte Preparation
Koyya Rotte Preparation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Koyya Rotte Preparation : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రొట్టెలు తయారు చేస్తుంటారు. వీటిని గోధుమపిండి, జొన్నపిండి, బియ్యంపిండితో ప్రిపేర్ చేస్తారు. రోజూ ఇవి తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కొయ్య రొట్టె. ఇది అమ్మమ్మల కాలం నాటి స్పెషల్ రెసిపీ. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక వారికి కూడా ఫేవరెట్ ఫుడ్ అవుతుంది. వారు ఒకటి రెండూ లాగించేస్తారు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా కొయ్య రొట్టె తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Koyya Rotte Preparation
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 1 కప్పు
  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
Koyya Rotte Preparation
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలోకి ఒక కప్పు మినపప్పు రెండు కప్పుల బియ్యం వేసి కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కడిగిన బియ్యం పప్పుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, రెండు ఎండుమిర్చి, రెండు పచ్చిమిర్చి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ కాస్తా బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకొని మూతపెట్టి ఏడు గంటల పాటు పులియనివ్వాలి. ముందురోజు రాత్రి పిండిని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే మార్నింగ్ కల్లా మీరూ రొట్టెలు చేసుకోవచ్చు.
Koyya Rotte Preparation
కరివేపాకు (Getty Images)
  • పిండి పులిసిన తర్వాత ఇందులో అర టీ స్పూన్ ఇంగువ, సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​పై పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పిండిని వేసి స్ప్రైడ్ చేసుకొని మూతపెట్టాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రొట్టెను రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.
Koyya Rotte Preparation
మినపప్పు (Getty Images)
  • కావాలంటే పాన్​లో కొంచెం ఆవాలు, జీలకర్ర, నువ్వులు, సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు వేసి కొద్దిగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత పిండిని ఇందులో పోసి రొట్టెలాగా చేసుకొని మూతపెట్టాలి. రొట్టె రెండు వైపులా మంచి రంగు వచ్చేలా కాల్చాలి.
  • తయారు చేసుకున్న రొట్టెలను ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవడమే.
Koyya Rotte Preparation
పచ్చిమిర్చి (Getty ImagesGetty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ వేడివేడి కొయ్య రొట్టె మీ ముందుంటుంది!
  • ఇది పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటుంది.
  • ఈ కొయ్య రొట్టెలోకి మామాడికాయ పచ్చడిని కలిపి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
Koyya Rotte Preparation
నూనె (Getty Images)
  • ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు!
  • ఈ విధానం నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!

