సరికొత్త రుచిలో "కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి సూపర్ కాంబో!
- రుచితో పాటు ఆరోగ్యం బోనస్! - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : October 6, 2025 at 5:21 PM IST
Kothimeera Ullipaya Chutney Recipe : వేడి వేడి అన్నంలోకి ఏదైనా పచ్చడి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ జనాలు టమాటా చట్నీ, దోసకాయ పచ్చడి, కొబ్బరి పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ చట్నీలు కాకుండా ఈసారి డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ".
తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా చేసుకునే ఈ చట్నీ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. తాలింపు లేకుండానే వేడి వేడి అన్నంలోకి కమ్మగా తినేయొచ్చు. ఈ చట్నీ అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇది సూపర్ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తుంది! కొత్తిమీర అంటే నచ్చని వాళ్లు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- నూనె - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
- సన్నని అల్లం ముక్కలు - ఒక చెంచా
- మినప్పప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - పిడికెడు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- చింతపండు గుజ్జు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగుని సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండుని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి మూడు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక సన్నని అల్లం ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- అవి వేగాక మినపప్పు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ వేసి వేయించుకోవాలి. అవన్నీ కొద్దిగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా వేగాక కొత్తిమీర వేసుకుని కాస్త పచ్చివాసన పోయేలా ఒక నిమిషం పాటు అలా కలుపుతూ వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అర కప్పు నుంచి కప్పు పరిమాణంలో పల్చని చింతపండు గుజ్జు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లు కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కమ్మని "కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ" రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ చట్నీని తాలింపు పెట్టుకుని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. అలాకాకుండా పోపు లేకుండానూ వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే రుచినిస్తుంది!
- ఈ చట్నీలోకి ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి అందుకు తగినవిధంగా వేసుకోవాలి. అప్పుడే చట్నీకి అసలైన టేస్ట్ వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ చట్నీని ట్రై చేసి చూడండి. పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
