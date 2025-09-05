టు ఇన్ వన్ "టమోటా చట్నీ" - ఇలా చేయండి టిఫిన్స్తో పాటు అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 3:55 PM IST
Kothimeera Tomato Pachadi in Telugu : ఇంట్లో ఏదైనా పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు టిఫిన్స్తో పాటు, అన్నంలోకి కూడా సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదూ! ఇలా ఉదయాన్నే టమోటా-కొత్తిమీర చట్నీ ప్రిపేర్ చేస్తే వేడివేడిగా ఇడ్లీ, దోసెలతో పాటు, భోజనంలోకి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ టమోటా పచ్చడికి తాలింపు పెట్టకపోయినా రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ పచ్చడి చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. ఒక్కసారి ఈ టమోటా కొత్తిమీర పచ్చడి రుచి టేస్ట్ చేశారంటే అస్సలు వదిలిపెట్టరు. మరి సింపుల్గా టమోటా కొత్తిమీర చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
టమోటా-కొత్తిమీర చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - అర కేజీ
- కొత్తిమీర - పెద్ద కట్ట ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - 12
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 5
- కొద్దిగా - చింతపండు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- 2 స్పూన్లు - మినప్పప్పు
- అర టీ స్పూన్ -పసుపు
టమోటా కొత్తిమీర పచ్చడి తయారీ విధానం
- ముందుగా టమోటాలు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీర శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరుక్కోండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో 2 స్పూన్లు మినప్పప్పు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయండి. ఆపై మినప్పప్పుని మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
- ఇప్పుడు అదే నూనెలో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి చక్కగా ఫ్రై చేయండి. పచ్చిమిర్చి పైన తెల్లటి రంగు వచ్చే వరకు వేయించి మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే పాన్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి దగ్గరగా అయ్యే వరకు వేయించండి. వేయించిన ఈ కొత్తిమీర మిశ్రమాన్ని మరొక చిన్న బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు టమోటాలు మగ్గించడం కోసం కడాయిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
- నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో టమోటా ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలపండి. కడాయిపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో టమోటాలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి. టమోటాలు అడుగు పట్టకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
- టమోటాలు సాఫ్ట్గా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ముందుగా మనం మిక్సీలో వేయించిన మినప్పప్పు, పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం. కాబట్టి, ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇందులో వేయించుకున్న టమోటా ముక్కలు వేయండి. అలాగే కొత్తిమీర తరుగు మిశ్రమం వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన టమోటా కొత్తిమీర పచ్చడి మీ ముందుంటుంది. ఈ టమోటా-కొత్తిమీర చట్నీకి తాలింపు పెట్టకపోయినా ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ పచ్చడి మీరు వేడివేడి అన్నంతో పాటు, ఇడ్లీ, దోసె వంటి టిఫిన్స్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
