టిఫిన్, రైస్​లోకి "టమోటా కొత్తిమీర చట్నీ" - తాలింపు పెట్టకపోయినా టేస్ట్ అద్భుతం! - TOMATO PACHADI

టు ఇన్​ వన్ "టమోటా చట్నీ" - ఇలా చేయండి టిఫిన్స్​తో పాటు అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

Kothimeera Tomato Pachadi in Telugu
Kothimeera Tomato Pachadi in Telugu (ETV Bharat)
Kothimeera Tomato Pachadi in Telugu : ఇంట్లో ఏదైనా పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు టిఫిన్స్​తో పాటు, అన్నంలోకి కూడా సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదూ! ఇలా ఉదయాన్నే టమోటా-కొత్తిమీర చట్నీ ప్రిపేర్ చేస్తే వేడివేడిగా ఇడ్లీ, దోసెలతో పాటు, భోజనంలోకి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ టమోటా పచ్చడికి తాలింపు పెట్టకపోయినా రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ పచ్చడి చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. ఒక్కసారి ఈ టమోటా కొత్తిమీర పచ్చడి రుచి టేస్ట్ చేశారంటే అస్సలు వదిలిపెట్టరు. మరి సింపుల్​గా టమోటా కొత్తిమీర చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

Tomato
Tomato (getty images)

టమోటా-కొత్తిమీర చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమోటాలు - అర కేజీ
  • కొత్తిమీర - పెద్ద కట్ట ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 5
  • కొద్దిగా - చింతపండు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • 2 స్పూన్లు - మినప్పప్పు
  • అర టీ స్పూన్ -పసుపు
tamarind
tamarind (getty images)

టమోటా కొత్తిమీర పచ్చడి తయారీ విధానం

  • ముందుగా టమోటాలు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీర శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరుక్కోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ పై కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో 2 స్పూన్లు మినప్పప్పు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయండి. ఆపై మినప్పప్పుని మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
  • ఇప్పుడు అదే నూనెలో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి చక్కగా ఫ్రై చేయండి. పచ్చిమిర్చి పైన తెల్లటి రంగు వచ్చే వరకు వేయించి మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
garlic
garlic (getty images)
  • ఇప్పుడు అదే పాన్​లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి దగ్గరగా అయ్యే వరకు వేయించండి. వేయించిన ఈ కొత్తిమీర మిశ్రమాన్ని మరొక చిన్న బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు టమోటాలు మగ్గించడం కోసం కడాయిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
  • నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో టమోటా ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలపండి. కడాయిపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో టమోటాలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి. టమోటాలు అడుగు పట్టకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
Kothimeera
Kothimeera (getty images)
  • టమోటాలు సాఫ్ట్​గా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ముందుగా మనం మిక్సీలో వేయించిన మినప్పప్పు, పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం. కాబట్టి, ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఇందులో వేయించుకున్న టమోటా ముక్కలు వేయండి. అలాగే కొత్తిమీర తరుగు మిశ్రమం వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.

అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన టమోటా కొత్తిమీర పచ్చడి మీ ముందుంటుంది. ఈ టమోటా-కొత్తిమీర చట్నీకి తాలింపు పెట్టకపోయినా ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ పచ్చడి మీరు వేడివేడి అన్నంతో పాటు, ఇడ్లీ, దోసె వంటి టిఫిన్స్​లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.

