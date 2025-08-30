ETV Bharat / offbeat

రావులపాలెం "కొరమేను ఇగురు" - ఇలా చేశారంటే ఒక్కసారైనా, ఒక్క ముక్కైనా తినాలనిపిస్తుంది! - KORAMEENU IGURU

కొరమేను చేపల ఇగురు - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఈ సండే మర్చిపోలేరు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read

Koramenu Iguru : సండే వచ్చిందంటే చాలు! కాస్త కమ్మగా తినాలని చేపలో లేదా మటన్, చికెనో తెస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఆదివారం మీ ఛాయిస్ చేపలే అయితే కొరమేను తెచ్చుకుని ఇలా ఇగురు పెట్టి చూడండి. ఎన్నడూ తెలియని ఈ పద్ధతిలో ఓ సారి చేశారంటే రుచి 'అబ్బా' అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి కర్రీ ఒక్కసారైనా తింటే చాలు! ఇలాంటి ముక్క ఒక్కటి తిన్నా చాలు! అనిపిస్తుంది.

"చప్పగా ఎన్నాళ్లు తింటాం" - కాస్త కారంగా, కమ్మగా ఇలా చేసేయండి!

koramenu_iguru (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కొరమీను చేపలు - కిలో
  • చింతపండు - 2 నిమ్మకాయ సైజు
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • వెల్లుల్లి - 8
  • జీలకర్ర - టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చి మిర్చి - 8
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు చిన్నది
  • లవంగాలు - 4
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • పల్లీ నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • టమోటాలు - 2
  • కల్లుప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఎర్రటి కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
koramenu_iguru (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కొరమీను చేప ముక్కలు తెచ్చుకుని 2, 3 సార్లు శుభ్రంగా నీళ్లు, ఉప్పు వేసుకుని కడగాలి. ఆ తర్వాత మంచి నీళ్లు పోసి నిమ్మరసం వేసుకుని ఓ సారి కడగితే నీచు వాసన పోతుంది. చివరగా ఇపుడు నీళ్లన్నీ వడబోసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుుడు 2 నిమ్మకాయల సైజు ఇపుడు చింతపండు కడిగి అది మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
koramenu_iguru (ETV Bharat)
  • ఇపుడు మిక్సీ జార్​లోకి 2 ఉల్లిపాయలు పెద్ద ఉల్లిపాయలు ఐదారు ముక్కలు కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. అందులోనే వెల్లుల్లిపాయలు, జీలకర్ర వేసుకుని కచ్చా పచ్చాగా రుబ్బుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు ధనియాలు, యాలుకులు, చెక్క, లవంగాలు, ఎండుమిర్చి కూడా మిక్సీ పట్టి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • కర్రీ కోసం మీకు అందుబాటులో ఉంటే మట్టిపాత్ర తీసుకోవడం బెటర్. మట్టి పాత్రలో చేపల ఇగురు చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది.
  • మంట సిమ్​లో పెట్టుకుని కర్రీ చేసుకోవాలని గుర్తుంచుకోండి. చేప ముక్కలు వేసిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లోకి మార్చు కోవాలి.
koramenu_iguru (Getty images)
  • ఇపుడు పాత్ర వేడెక్కగానే 6టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీ నూనె వేసుకుని అర టీ స్పూన్ మెంతులు అర నిమిషం పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు, చీల్చి పక్కకు తీసుకున్న పచ్చి మిర్చి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి 3 నిమిషాల పాటు వేయించి నూరిపెట్టుకున్న ఉల్లిమసాలా పేస్ట్ కలుపుకోవాలి. ఇపుడు మూత పెట్టి 15 నిమిషాల పాటు మంట సిమ్​లో నే ఉంచి వేయించాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు వేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు కలపాలి. బాగా కలిపి మళ్లీ మూత పెట్టి 2 నిమిషాల తర్వాత రుచికి సరిపడా కల్లుప్పు, ఎర్రటి కారం వేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
koramenu_iguru (Getty images)
  • నూరుకున్న మసాలా కూడా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపే చింతపండు పులుసు పోసుకుని ముక్కలు కలిసేలా పాత్రతో సహా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లోకి పెంచి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఓ గంట తర్వాత కర్రీ చల్లబడిన తర్వాత అన్నంలోకి తింటుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది.

కరకరలాడే "జొన్న దోసెలు" - పిండి ఇలా కలిపితే క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి!

నోరూరించే "బీరకాయ పెసరపప్పు" కూర - ఒక్క సారి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

