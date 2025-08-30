Koramenu Iguru : సండే వచ్చిందంటే చాలు! కాస్త కమ్మగా తినాలని చేపలో లేదా మటన్, చికెనో తెస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఆదివారం మీ ఛాయిస్ చేపలే అయితే కొరమేను తెచ్చుకుని ఇలా ఇగురు పెట్టి చూడండి. ఎన్నడూ తెలియని ఈ పద్ధతిలో ఓ సారి చేశారంటే రుచి 'అబ్బా' అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి కర్రీ ఒక్కసారైనా తింటే చాలు! ఇలాంటి ముక్క ఒక్కటి తిన్నా చాలు! అనిపిస్తుంది.
"చప్పగా ఎన్నాళ్లు తింటాం" - కాస్త కారంగా, కమ్మగా ఇలా చేసేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కొరమీను చేపలు - కిలో
- చింతపండు - 2 నిమ్మకాయ సైజు
- ఉల్లిపాయలు - 4
- వెల్లుల్లి - 8
- జీలకర్ర - టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చి మిర్చి - 8
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకులు - 3
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు చిన్నది
- లవంగాలు - 4
- ఎండుమిర్చి - 6
- పల్లీ నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - కొద్దిగా
- టమోటాలు - 2
- కల్లుప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఎర్రటి కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కొరమీను చేప ముక్కలు తెచ్చుకుని 2, 3 సార్లు శుభ్రంగా నీళ్లు, ఉప్పు వేసుకుని కడగాలి. ఆ తర్వాత మంచి నీళ్లు పోసి నిమ్మరసం వేసుకుని ఓ సారి కడగితే నీచు వాసన పోతుంది. చివరగా ఇపుడు నీళ్లన్నీ వడబోసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుుడు 2 నిమ్మకాయల సైజు ఇపుడు చింతపండు కడిగి అది మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లోకి 2 ఉల్లిపాయలు పెద్ద ఉల్లిపాయలు ఐదారు ముక్కలు కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. అందులోనే వెల్లుల్లిపాయలు, జీలకర్ర వేసుకుని కచ్చా పచ్చాగా రుబ్బుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు ధనియాలు, యాలుకులు, చెక్క, లవంగాలు, ఎండుమిర్చి కూడా మిక్సీ పట్టి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- కర్రీ కోసం మీకు అందుబాటులో ఉంటే మట్టిపాత్ర తీసుకోవడం బెటర్. మట్టి పాత్రలో చేపల ఇగురు చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది.
- మంట సిమ్లో పెట్టుకుని కర్రీ చేసుకోవాలని గుర్తుంచుకోండి. చేప ముక్కలు వేసిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లోకి మార్చు కోవాలి.
- ఇపుడు పాత్ర వేడెక్కగానే 6టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీ నూనె వేసుకుని అర టీ స్పూన్ మెంతులు అర నిమిషం పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు, చీల్చి పక్కకు తీసుకున్న పచ్చి మిర్చి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి 3 నిమిషాల పాటు వేయించి నూరిపెట్టుకున్న ఉల్లిమసాలా పేస్ట్ కలుపుకోవాలి. ఇపుడు మూత పెట్టి 15 నిమిషాల పాటు మంట సిమ్లో నే ఉంచి వేయించాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు వేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు కలపాలి. బాగా కలిపి మళ్లీ మూత పెట్టి 2 నిమిషాల తర్వాత రుచికి సరిపడా కల్లుప్పు, ఎర్రటి కారం వేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- నూరుకున్న మసాలా కూడా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపే చింతపండు పులుసు పోసుకుని ముక్కలు కలిసేలా పాత్రతో సహా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు మంట మీడియం ఫ్లేమ్లోకి పెంచి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఓ గంట తర్వాత కర్రీ చల్లబడిన తర్వాత అన్నంలోకి తింటుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది.
