యమ్మీ యమ్మీ "కోడిగుడ్డు ఉలవచారు" - ఈ రుచిని సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు!
- చాలా మంది ట్రై చేయని రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : September 25, 2025 at 4:52 PM IST
Kodiguddu Ulavacharu Recipe : ఉలవచారు, కోడిగుడ్డు కర్రీ ఈ రెండూ రెసిపీలను అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మిగతా కర్రీలతో పోల్చితే వీటికి సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. కానీ, ఎప్పుడైనా ఉలవచారుతో కలిపి కోడిగుడ్డు కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి ఈ డిఫరెంట్ కర్రీ కాంబినేషన్ను ట్రై చేయాల్సిందే. ఈ "కోడిగుడ్డు ఉలవచారు" రెసిపీ పేరు వినడానికి కొత్తగా ఉన్నట్లే రుచి కూడా అలాగే వెరైటీగా ఉంటుంది. మంచి క్రీమీ టెక్చర్తో చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయేలా చేస్తుంది ఈ కర్రీ. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా దేనిలోకైనా కిర్రాక్ కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ కర్రీని టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, నోరూరించే ఈ కోడిగుడ్డు ఉలవచారు కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - ఐదు
- ఉలవచారు - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక స్పూన్
- పసుపు - అరస్పూన్
- కారం - రుచికి తగినంత
- గరంమసాలా పొడి - రెండుస్పూన్లు
- టమాటా గుజ్జు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కొత్తిమీర - పావు కప్పు
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉలవచారుని రెడీ చేసుకోవాలి. లేదంటే బయట రెడీమేడ్గానూ ఉలవచారు దొరుకుతుంది. దాన్ని తెచ్చుకుని కూడా ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను ఉంచి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చక్కగా ఉడికిన గుడ్లను వేడి నీళ్లు వంపేసి పైన పొట్టును తొలగించుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కోడిగుడ్డు ఉలవచారు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ను పెట్టి నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించాలి. అవి కొద్దిగా వేగాక పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్ని వేసుకుని ఆనియన్స్, ఎగ్స్ రెండింటినీ కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న టమాటా పేస్ట్ని జత చేసి కలుపుతూ ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటా గుజ్జు నుంచి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- అలా మగ్గించుకున్న తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, గరంమసాలా పొడి వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చిక్కని ఉలవచారు, కరివేపాకు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై గిన్నె మీద మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో మూత తీసి కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు ఉలవచారు" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
