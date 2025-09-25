ETV Bharat / offbeat

యమ్మీ యమ్మీ "కోడిగుడ్డు ఉలవచారు" - ఈ రుచిని సూపర్​గా ఎంజాయ్ చేస్తారు!

- చాలా మంది ట్రై చేయని రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Kodiguddu Ulavacharu Recipe
Kodiguddu Ulavacharu Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 4:52 PM IST

3 Min Read
Kodiguddu Ulavacharu Recipe : ఉలవచారు, కోడిగుడ్డు కర్రీ ఈ రెండూ రెసిపీలను అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మిగతా కర్రీలతో పోల్చితే వీటికి సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. కానీ, ఎప్పుడైనా ఉలవచారుతో కలిపి కోడిగుడ్డు కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి ఈ డిఫరెంట్ కర్రీ కాంబినేషన్​ను ట్రై చేయాల్సిందే. ఈ "కోడిగుడ్డు ఉలవచారు" రెసిపీ పేరు వినడానికి కొత్తగా ఉన్నట్లే రుచి కూడా అలాగే వెరైటీగా ఉంటుంది. మంచి క్రీమీ టెక్చర్​తో చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయేలా చేస్తుంది ఈ కర్రీ. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా దేనిలోకైనా కిర్రాక్ కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ కర్రీని టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, నోరూరించే ఈ కోడిగుడ్డు ఉలవచారు కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kodiguddu Ulavacharu Recipe
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - ఐదు
  • ఉలవచారు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక స్పూన్
  • పసుపు - అరస్పూన్
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • గరంమసాలా పొడి - రెండుస్పూన్లు
  • టమాటా గుజ్జు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కొత్తిమీర - పావు కప్పు
  • ఫ్రెష్ క్రీమ్ - అర కప్పు

Kodiguddu Ulavacharu Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉలవచారుని రెడీ చేసుకోవాలి. లేదంటే బయట రెడీమేడ్​గానూ ఉలవచారు దొరుకుతుంది. దాన్ని తెచ్చుకుని కూడా ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను ఉంచి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చక్కగా ఉడికిన గుడ్లను వేడి నీళ్లు వంపేసి పైన పొట్టును తొలగించుకుని పక్కనుంచాలి.
Kodiguddu Ulavacharu Recipe
కోడిగుడ్డు ఉలవచారు (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం కోడిగుడ్డు ఉలవచారు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్​ను పెట్టి నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించాలి. అవి కొద్దిగా వేగాక పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్​ని వేసుకుని ఆనియన్స్, ఎగ్స్ రెండింటినీ కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న టమాటా పేస్ట్​ని జత చేసి కలుపుతూ ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటా గుజ్జు నుంచి లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.

Kodiguddu Ulavacharu Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అలా మగ్గించుకున్న తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, గరంమసాలా పొడి వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చిక్కని ఉలవచారు, కరివేపాకు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై గిన్నె మీద మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో మూత తీసి కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు ఉలవచారు" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
Kodiguddu Ulavacharu Recipe
Kodiguddu Ulavacharu Recipe (ETV Abhiruchi)

