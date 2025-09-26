పల్లీ పొడితో రుచికరమైన "కోడిగుడ్డు కారం" - ఇలా చేస్తే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!
Published : September 26, 2025 at 3:31 PM IST
Tasty Kodiguddu Karam Recipe : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఏ పని సరిగా చేయాలనిపించదు. ఇక వంట విషయానికొస్తే కొన్నిసార్లు కర్రీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఓపిక ఉండదు. దాంతో చాలా మంది బయట నుంచి ఆర్డర్ పెట్టడం, కర్రీ పాయింట్ నుంచి కొని తెచ్చుకోవడం చేస్తుంటారు. అయితే, అలాంటి సందర్భాల్లో బయట నుంచి తెచ్చుకోకుండా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "కోడిగుడ్డు కారం". పల్లీల కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ రెసిపీ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్ ఎగ్ రెసిపీలతో పోల్చితే ఇది సరికొత్తగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పిల్లలైతే ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు! మరి, ఈ రుచికరమైన కోడిగుడ్డు కారాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
పల్లీ మసాలా పొడి కోసం :
- పల్లీలు - ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - ఐదారు
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
కర్రీ కోసం :
- నూనె - ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- కోడిగుడ్లు - ఎనిమిది
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పల్లీ కారం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద ఒక చిన్న కడాయి పెట్టి పల్లీలను వేసి బాగా వేయించాలి.
- అవి మంచిగా వేగాక అందులో ఎండుమిర్చి తుంపలు, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని అన్నింటినీ లో ఫ్లేమ్లో చక్కగా వేయించుకోవాలి. ఆపై వాటన్నింటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి పాన్ పెట్టుకుని ఐదారు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అందులో జీలకర్ర, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి ఆనియన్స్ బంగారు రంగులోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి చీలికలు జత చేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఫ్రై చేసుకున్నాక వేయించిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని పాన్లో వన్సైడ్కి అనుకుని మిగతా భాగంలో కోడిగుడ్లను పగులకొట్టి పోసుకోవాలి.
- తర్వాత గుడ్డు మిశ్రమంపైనే అరటీస్పూన్ చొప్పున ఉప్పు, కారం చల్లుకోవాలి. అలాగే, ఎగ్ మిశ్రమం మాడిపోకుండా అంచుల వెంట కాస్త నూనె వేసుకుని ఆపై మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ గ్యాప్లో మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా వేయించుకున్న పల్లీల మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా లైట్గా బరకగా ఉండేలా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు గుడ్డు మిశ్రమం సరిగా ఉడికిందనుకున్నాక మూత తీసి గరిటెతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా బ్రేక్ చేసి మరో వైపునకు టర్న్ చేసి వేసుకుని ఆనియన్ మిశ్రమంతో కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీ మసాలా పొడిని జత చేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో వావ్ అనిపించే "కోడిగుడ్డు పల్లీ కారం" రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఈ గుడ్డు కారాన్ని తక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎగ్స్తో పాటు ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు తగినవిధంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
