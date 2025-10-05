సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో - "కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు"! - అద్దిరిపోతుంది
- ఎగ్ లవర్స్ కోసం సూపర్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : October 5, 2025 at 3:22 PM IST
South Indian Kodiguddu Dosakaya Pulusu : కోడిగుడ్డుతో వంటకాలు అంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకూ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఈ క్రమంలోనే ఫ్రిడ్జ్లో ఎగ్స్ ఉన్నాయంటే చాలు.. ఠక్కున ఆమ్లెట్ వేసుకోవడమో, ఎగ్ బుర్జీ చేసుకోవడమో చేస్తుంటారు మెజార్టీ పీపుల్. బ్యాచిలర్స్ అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అలాగే, బాయిల్డ్ ఎగ్స్తో ఎక్కువ మంది "ఎగ్ పులుసు" కూడా రెడీ చేసుకుంటుంటారు.
అయితే, ఇదే రెసిపీని ఎప్పుడు చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ "కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు". పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దోసకాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ఉడికించిన కోడిగుడ్లు - ఐదు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- ఆవాలు - అరటీస్పూన్
- నూనె - తగినంత
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- టమాటా పేస్ట్ - ఒక కప్పు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కారం - రెండు చెంచాలు(తగినంత)
- గరంమసాలా - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు తయారీ కోసం ముందుగా దోసకాయలను పైన చెక్కు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా, ఒక కప్పు పరిమాణంలో టమాటా ప్యూరీని, కోడిగుడ్లను ఉడికించుకుని పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఉడికించిన కోడిగుడ్లు, కొద్దిగా పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసుకుని ఎగ్స్ని లైట్గా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే నూనెలో ఎండుమిర్చి తుంపలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక దోసకాయ ముక్కలు జత చేసి కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి. అవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఆవాలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, కారం, గరంమసాలా పొడి వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కరివేపాకు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీ, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పులుసుకి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా కలపాలి.
- అనంతరం వేయించి పక్కనుంచిన బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వేసి కలిపి మూత పెట్టి మసాలా మిశ్రమం ఎగ్స్కి పట్టేలా కాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
- మసాలాలు ఎగ్స్కు మంచిగా పట్టి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు మూత తీసి సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి ఒక నిమిషం పాటు లో-ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకుని దింపేసుకోవాలి.
- అంతే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో నోరూరించే "కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు" రెడీ అవుతుంది!
