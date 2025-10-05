ETV Bharat / offbeat

సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్​లో - "కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు"! - అద్దిరిపోతుంది

- ఎగ్ లవర్స్ కోసం సూపర్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Kodiguddu Dosakaya Pulusu
Kodiguddu Dosakaya Pulusu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

South Indian Kodiguddu Dosakaya Pulusu : కోడిగుడ్డుతో వంటకాలు అంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకూ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఈ క్రమంలోనే ఫ్రిడ్జ్​లో ఎగ్స్ ఉన్నాయంటే చాలు.. ఠక్కున ఆమ్లెట్ వేసుకోవడమో, ఎగ్ బుర్జీ చేసుకోవడమో చేస్తుంటారు మెజార్టీ పీపుల్. బ్యాచిలర్స్ అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అలాగే, బాయిల్డ్ ఎగ్స్​తో ఎక్కువ మంది "ఎగ్ పులుసు" కూడా రెడీ చేసుకుంటుంటారు.

అయితే, ఇదే రెసిపీని ఎప్పుడు చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ "కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు". పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Kodiguddu Dosakaya Pulusu
Kodiguddu Dosakaya Pulusu (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దోసకాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • ఉడికించిన కోడిగుడ్లు - ఐదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • ఆవాలు - అరటీస్పూన్
  • నూనె - తగినంత
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • టమాటా పేస్ట్ - ఒక కప్పు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • కారం - రెండు చెంచాలు(తగినంత)
  • గరంమసాలా - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

చుక్క నూనె లేకుండానే - క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు"! - ప్రిపరేషన్ ఈజీ!

Kodiguddu Dosakaya Pulusu
Kodiguddu Dosakaya Pulusu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు తయారీ కోసం ముందుగా దోసకాయలను పైన చెక్కు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా, ఒక కప్పు పరిమాణంలో టమాటా ప్యూరీని, కోడిగుడ్లను ఉడికించుకుని పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఉడికించిన కోడిగుడ్లు, కొద్దిగా పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసుకుని ఎగ్స్​ని లైట్​గా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.

సూపర్​ టేస్టీ "ఫిష్​ ఫ్రై" - మసాలా ఇలా పట్టించి చేయండి - పిల్లలకు నచ్చేస్తుంది!

Kodiguddu Dosakaya Pulusu
Kodiguddu Dosakaya Pulusu (ETV Abhiruchi)
  • తర్వాత అదే నూనెలో ఎండుమిర్చి తుంపలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక దోసకాయ ముక్కలు జత చేసి కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి. అవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఆవాలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు, కారం, గరంమసాలా పొడి వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కరివేపాకు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీ, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పులుసుకి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా కలపాలి.
Kodiguddu Dosakaya Pulusu
Kodiguddu Dosakaya Pulusu (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం వేయించి పక్కనుంచిన బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వేసి కలిపి మూత పెట్టి మసాలా మిశ్రమం ఎగ్స్​కి పట్టేలా కాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
  • మసాలాలు ఎగ్స్​కు మంచిగా పట్టి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు మూత తీసి సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి ఒక నిమిషం పాటు లో-ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకుని దింపేసుకోవాలి.
  • అంతే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్​లో నోరూరించే "కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు" రెడీ అవుతుంది!

చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే "బెండకాయ పులుసు" - పిల్లలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW STYLE EGG CURRYHOW TO MAKE KODIGUDDU PULUSUKODIGUDDU DOSAKAYA PULUSU IN TELUGUకోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు తయారీKODIGUDDU DOSAKAYA PULUSU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

శంఖం ఊదితే ఏమవుతుంది? - హిందూ ధర్మంలో దాని ప్రత్యేకతేంటి?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.