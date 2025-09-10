ETV Bharat / offbeat

కోనసీమ స్పెషల్ "కోడిగుడ్డు బీరకాయ ఎండు రొయ్యల కూర" - ఇలా చేస్తే నీచు వాసన లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది!

ఈ స్టైల్​లో ఎండు రొయ్యల కర్రీ చేసుకోండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

kodi Guddu Beerakaya Endu Royyalu Kura
kodi Guddu Beerakaya Endu Royyalu Kura (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 12:06 PM IST

Beerakaya Egg Curry : చాలా మంది ఇష్టంగా తినే వంటకాల్లో ఎండు రొయ్యల కర్రీ ఒకటి. వీటిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్​లో వండుతారు. కొంతమంది నేరుగా రొయ్యలతోనే కర్రీ చేసుకుంటే, మరికొందరు మామిడికాయ, చింతచిగురు, టమోటా, దోసకాయ, వంకాయ, గోంగూర, వంటి వాటితో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ ఇలా తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కోనసీమ స్పెషల్ కోడిగుడ్డు బీరకాయ ఎండు రొయ్యల కూర. అస్సలు నీచు వాసన రాకుండా కమ్మని రుచితో వావ్ అనిపించేలా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ సమయంలోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

kodi Guddu Beerakaya Endu Royyalu Kura
ఎండు రొయ్యలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎండు రొయ్యలు - 50 గ్రాములు
  • కోడిగుడ్లు - నాలుగు
  • బీరకాయలు - రెండు
  • నూనె - ఎనిమిది టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - ఒకటి
  • ఉల్లిపాయలు - మూడు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • టమోటాలు - మూడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలపొడి - ఒక టేబుల్ స్పూన్
kodi Guddu Beerakaya Endu Royyalu Kura
ఎగ్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకోవాలి. ఇందులో నాలుగు కోడిగుడ్లు వేసి ఉడికించాలి.
  • ఎగ్స్ ఉడికిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని వాటికి గాట్లు పెట్టి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
  • మరోవైపు రెండు బీరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. అనంతరం వాటిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని 50 గ్రాముల ఎండు రొయ్యలను వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు వాటిని కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత రొయ్యలను బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ క్రమంలోనే గిన్నె పెట్టుకొని నీళ్లు పోసుకోవాలి. వాటర్ వేడైన తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న ఎండు రొయ్యలను వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
kodi Guddu Beerakaya Endu Royyalu Kura
బీరకాయలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఉడికించిన రొయ్యలను ఓ గిన్నెలో వేసి కడగాలి. అనంతరం వాటిలో నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఎనిమిది టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎనిమిది దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
kodi Guddu Beerakaya Endu Royyalu Kura
నూనె (Getty Images)
  • కరివేపాకు వేగిన తర్వాత ముప్పావు కప్పు ఉల్లిపాయలు, రెండు పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఉల్లిపాయలు మెత్తబడిన తర్వాత ఒక కప్పు సన్నని టమోటా ముక్కల తరగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పాన్​పై మూత పెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం నానబెట్టిన రొయ్యలు వేసి బాగా కలపాలి. మరోసారి మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
kodi Guddu Beerakaya Endu Royyalu Kura
కారం, జీలకర్ర, ఆవాలు (Getty Images)
  • టమోటాలు గుజ్జుగా అయిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి.
  • ఇవన్నీ వేగిన రెండు కప్పుల బీరకాయ ముక్కలు వేసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత ముప్పావు కప్పు నీళ్లు, ఉడికించిన గుడ్లు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపై మూత పెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరన కొత్తిమీర తరుగు వేసి దించుకుంటే వేడివేడి కోడిగుడ్డు బీరకాయ ఎండు రొయ్యల కూర రెడీ అయినట్లే.

