పాకం పట్టకుండానే "కొబ్బరి ఉండలు" - వీటిని తిన్నారంటే ఇంకొకటి కావాలంటారు! - KOBBARI UNDALU MAKING

పిల్లలు పెద్దలూ ఇష్టంగా తినే కొబ్బరి ఉండలు - సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి

Kobbari Undalu
Kobbari Undalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 5:10 PM IST

Coconut Jaggery Laddu : చాలా మంది ఇంట్లో వత్రాలు, పూజలు చేసే సమయంలో కొబ్బరికాయలు కొడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కువ మంది పచ్చి కొబ్బరితో పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. దీనిని ఉదయాన్నే టిఫిన్స్, భోజనంలోకి తింటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా కాకుండా ఈసారి పచ్చి కొబ్బరితో ఉండలు చేయండి. మన చిన్నతనంలో, అమ్మమ్మల కాలంలో వీటిని ఎక్కువగా తయారు చేసేవారు.

నేటి కాలంలో అనేక రకాల మిఠాయిలు లభిస్తుండటంతో వీటి గురించి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. పచ్చికొబ్బరి, బెల్లంతో చేసిన ఈ లడ్డూలు ఎంతో బలం. వీటిలోని పోషకాలు శరీరానికి బలాన్ని ఇస్తాయి. వీటికోసం ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా కొబ్బరి ఉండలు చేస్తే చేతికి అంటుకోకుండా ఉంటాయి. అదేవిధంగా వీటికి పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా చేస్తే లోపల ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. చిన్నాపెద్దా అందరూ వీటిని తినడానికి ఇష్టపడతారు. వీటిని ఒకటి తింటే మరోకటి కావాలని అడుగుతారు. మరి సింపుల్​గా ఈ కొబ్బరి ఉండలు ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!

Kobbari Undalu Recipe
కొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కొబ్బరికాయలు - 2
  • బెల్లం - సరిపడినంతా
  • యాలకుల పొడి, నెయ్యి (అవసరమైతే వాడుకోవచ్చు)
Kobbari Undalu Recipe
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కొబ్బరి ఉండలు తయారు చేయడానికి తొలుత రెండు కొబ్బరికాయలను తీసుకొని అందులోని కొబ్బరిని తీయాలి. అనంతరం వాటిని ముక్కలు ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. కట్ చేసిన కొబ్బరి ముక్కలను మిక్సీజార్​లోకి వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • తయారైన కొబ్బరి పొడిని గిన్నెతో కొలవాలి. అలా కొలిచినా కొబ్బరి తురమును స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో వేయాలి. అదేవిధంగా కొబ్బరి కొలిచినా గిన్నెతోనే బెల్లం వేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు నాలుగు కప్పుల కొబ్బరి తురుముకు మూడు కప్పుల బెల్లాన్ని యాడ్ చేయాలి.
Kobbari Undalu Recipe
కొబ్బరి బెల్లం మిశ్రమం (ETV Bharat)
  • ఇప్పుడు బెల్లం కరిగేంత వరకూ అలాగే కలపాలి. లేదంటే బెల్లం పాకం కలిపి వేసుకోవచ్చు. కానీ ఇలా చేస్తేనే బాగుంటుంది. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ ఉండాలి. దీనికి అరగంట సమయం పడుతోంది. అలా లో టూ హై ఫ్లేమ్ వరకూ ఉండేలా చూస్తూ కలపాలి.
Kobbari Undalu Recipe
తయారైన కొబ్బరి ఉండలు (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. కావాలంటే ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చల్లారిన తర్వాత ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి. నెయ్యి కూడా అవసరం లేకుండా వీటిని చేసుకోవచ్చు.
  • ఇలా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్​లో చేశారంటే టేస్టీ సూపర్ కొబ్బరి ఉండలు రెడీ అయినట్లే. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

