Kobbari Junnu Recipe in Telugu : ఇంట్లో పూజలు, వ్రతాలు చేసినప్పుడు కొబ్బరి చిప్పలు మిగిలిపోతుంటాయి. వీటితో రుచికరమైన కొబ్బరి పచ్చడి చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా పచ్చికొబ్బరితో స్వీట్లు ప్రిపేర్ చేశారా? -ఈ స్టోరీ పూర్తిగా చదివితే ఒక్క కొబ్బరితో మీరు రెండు రకాల స్వీట్లు ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు. అవే కొబ్బరి జున్ను, కొబ్బరి బర్ఫీ. ఈ రెండు స్వీట్లు చేయడానికి ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలు సరిపోతాయి. మరి సింపుల్గా పచ్చికొబ్బరితో స్వీట్లు ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
కొబ్బరి జున్ను తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కొబ్బరి కాయ - 1
- 1/3 కప్పు - కార్న్ఫ్లోర్
- రుచికి సరిపడా - చక్కెర
కొబ్బరి జున్ను తయారీ విధానం :
- ముందుగా పచ్చికొబ్బరి వెనుక ఉండే బ్రౌన్ కలర్ పార్ట్ తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై రెండు కప్పులు నీళ్లు యాడ్ చేసి మరొకసారి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి పాలను వడకట్టుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని అందులో పాలు పోసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. (గ్రైండ్ చేయగా వచ్చిన కొబ్బరి తురుము వృథాగా పడేయకండి. ఈ పచ్చికొబ్బరి తురుముతో కొబ్బరి బర్ఫీ ప్రిపేర్ చేయవచ్చు.)
- ఇప్పుడు చిన్న గిన్నెలోకి అర కప్పు నీళ్లు తీసుకోండి. ఇందులో 1/3 కప్పు కార్న్ఫ్లోర్ వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని కొబ్బరిపాలల్లో వేసి కలపండి.
- ఈ కొబ్బరి పాల కడాయి స్టవ్ పై పెట్టండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా చక్కెర వేసి మరిగించుకోవాలి.
- స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి ఉండలు కట్టకుండా కొబ్బరి పాలు దగ్గరగా అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి.
- ఈ కొబ్బరి పాల మిశ్రమాన్ని ఒక గాజు ట్రే లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆపై ట్రేని ఫ్రిడ్జ్లో గంటపాటు పెట్టండి. తర్వాత కొబ్బరి జున్ను డీ మౌల్డ్ చేసి మీకు నచ్చిన ఆకారంలో కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సాప్ట్ కొబ్బరి జున్ను రెడీ!
కొబ్బరి బర్ఫీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కొబ్బరి తరుము
- 2 స్పూన్లు - నెయ్యి
- 3/4 కప్పు - చక్కెర
- 3/4 కప్పు - కాచి చల్లార్చిన పాలు
- అర టీ స్పూన్ - యాలకుల పొడి
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్పై కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు నెయ్యి వేసి కరిగించండి. నెయ్యి వేడయ్యాక కొబ్బరిపాలు రెడీ చేయగా వచ్చిన కొబ్బరి తరుగు వేసి 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేయండి.
- తర్వాత ఇందులో చక్కెర, కాచి చల్లార్చిన పాలు వేసి బాగా కలపండి.
- కొబ్బరి మిశ్రమం దగ్గరగా అయ్యాక ఇందులో అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయండి. ఈ కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని ట్రేలో వేసి వేసుకొని సర్దుకోండి. కొబ్బరి పైన సిల్వర్ పేపర్, డ్రై ఫ్రూట్స్ తరుగుతో గార్నిష్ చేయండి. బర్ఫీ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లోకి కట్ చేసుకోండి.
- కొబ్బరికాయతో చేసే రెండు రకాల స్వీట్ల తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!
