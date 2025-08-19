ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లో కొబ్బరికాయ మిగిలిపోయిందా? - తక్కువ టైంలోనే రెండు రకాల "స్వీట్లు" ఈజీగా చేసుకోవచ్చు! - COCONUT SWEET RECIPES

కొబ్బరితో పచ్చడే కాదు - ఇలా తియ్యని స్వీట్లు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Kobbari Junnu Recipe in Telugu
Kobbari Junnu Recipe in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 12:41 PM IST

Kobbari Junnu Recipe in Telugu : ఇంట్లో పూజలు, వ్రతాలు చేసినప్పుడు కొబ్బరి చిప్పలు మిగిలిపోతుంటాయి. వీటితో రుచికరమైన కొబ్బరి పచ్చడి చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా పచ్చికొబ్బరితో స్వీట్లు ప్రిపేర్ చేశారా? -ఈ స్టోరీ పూర్తిగా చదివితే ఒక్క కొబ్బరితో మీరు రెండు రకాల స్వీట్లు ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు. అవే కొబ్బరి జున్ను, కొబ్బరి బర్ఫీ. ఈ రెండు స్వీట్లు చేయడానికి ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలు సరిపోతాయి. మరి సింపుల్​గా పచ్చికొబ్బరితో స్వీట్లు ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

Kobbari
Kobbari (getty images)

కొబ్బరి జున్ను తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కొబ్బరి కాయ - 1
  • 1/3 కప్పు - కార్న్​ఫ్లోర్​
  • రుచికి సరిపడా - చక్కెర
కొబ్బరి బర్ఫీ
కొబ్బరి బర్ఫీ (ETV Bharat)

కొబ్బరి జున్ను తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పచ్చికొబ్బరి వెనుక ఉండే బ్రౌన్ కలర్ పార్ట్ తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై రెండు కప్పులు నీళ్లు యాడ్ చేసి మరొకసారి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి పాలను వడకట్టుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని అందులో పాలు పోసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. (గ్రైండ్ చేయగా వచ్చిన కొబ్బరి తురుము వృథాగా పడేయకండి. ఈ పచ్చికొబ్బరి తురుముతో కొబ్బరి బర్ఫీ ప్రిపేర్ చేయవచ్చు.)
milk
milk (getty images)
  • ఇప్పుడు చిన్న గిన్నెలోకి అర కప్పు నీళ్లు తీసుకోండి. ఇందులో 1/3 కప్పు కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ కార్న్ ఫ్లోర్​ మిశ్రమాన్ని కొబ్బరిపాలల్లో వేసి కలపండి.
  • ఈ కొబ్బరి పాల కడాయి స్టవ్​ పై పెట్టండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా చక్కెర వేసి మరిగించుకోవాలి.
  • స్టవ్ లో ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేసి ఉండలు కట్టకుండా కొబ్బరి పాలు దగ్గరగా అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి.
  • ఈ కొబ్బరి పాల మిశ్రమాన్ని ఒక గాజు ట్రే లోకి ట్రాన్స్​ఫర్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆపై ట్రేని ఫ్రిడ్జ్​లో గంటపాటు పెట్టండి. తర్వాత కొబ్బరి జున్ను డీ మౌల్డ్ చేసి మీకు నచ్చిన ఆకారంలో కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సాప్ట్​ కొబ్బరి జున్ను రెడీ!
Kobbari Junnu Recipe
Kobbari Junnu Recipe (ETV Bharat)

కొబ్బరి బర్ఫీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కొబ్బరి తరుము
  • 2 స్పూన్లు - నెయ్యి
  • 3/4 కప్పు - చక్కెర
  • 3/4 కప్పు - కాచి చల్లార్చిన పాలు
  • అర టీ స్పూన్ - యాలకుల పొడి
sugar
sugar (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు నెయ్యి వేసి కరిగించండి. నెయ్యి వేడయ్యాక కొబ్బరిపాలు రెడీ చేయగా వచ్చిన కొబ్బరి తరుగు వేసి 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేయండి.
  • తర్వాత ఇందులో చక్కెర, కాచి చల్లార్చిన పాలు వేసి బాగా కలపండి.
  • కొబ్బరి మిశ్రమం దగ్గరగా అయ్యాక ఇందులో అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్​ చేయండి. ఈ కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని ట్రేలో వేసి వేసుకొని సర్దుకోండి. కొబ్బరి పైన సిల్వర్​ పేపర్​, డ్రై ఫ్రూట్స్ తరుగుతో గార్నిష్ చేయండి. బర్ఫీ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్​లోకి కట్ చేసుకోండి.
  • కొబ్బరికాయతో చేసే రెండు రకాల స్వీట్ల తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!

