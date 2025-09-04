Khichdi Making in Telugu : మనం రోజూ వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను తింటూనే ఉంటాం. అయినా నాలుక అప్పుడప్పుడు వెరైటీ రుచులను కోరుకుంటుంది. అందుకే మీకోసం ఒక మంచి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బియ్యం, కందిపప్పు, పెసరపప్పుతో ప్రిపేర్ చేసుకునే కమ్మని కిచిడీ. ఇది చూడ్డానికి ఉప్మాలా కనిపించినా రుచి మాత్రం భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంట్లో వాళ్లందరూ మళ్లీ మళ్లీ చేయమనడం పక్కా! పిల్లలు పెద్దలూ దీనిని చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఈ రెసిపీని ఎక్కువ శ్రమించకుండా అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కిచిడి ఎంతో టేస్ట్గా ఉండడంతోపాటు, హెల్త్ కూడా ఎంతో మంచిది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్టీ అండ్ హెల్దీ కిచిడీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- పెసరప్పు - అర కప్పు
- సోనామసూరి బియ్యం - అర కప్పు
- టమోటాలు - ఆరు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- మిరియాలు - నాలుగు టీ స్పూన్లు
- ఇంగువ పొడి - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడినంతా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నె తీసుకొని అర కప్పు పెసరప్పు, అర కప్పు కందిప్పపు, అర కప్పు సోనామసూరి బియ్యం వేయాలి. ఇందులో నీళ్లు పోసి వాటిని బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత నీరు తీసేసి ఓ గిన్నెలో పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు ఆరు టమోటాలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు నాలుగు టీ స్పూన్ల మిరియాలను తీసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- ఈ క్రమంలోనే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇంగువ పొడి వేయాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మిరియాల పొడి వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలపాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అదే విధంగా సరిపడినంతా ఉప్పు వేయాలి. టమోటాలు మెత్తగా అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కడిగిన పెట్టుకున్న బియ్యం పసుపు దినుసులు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలపాలి. అవి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత మూడు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మూత పెట్టాలి.
- మధ్యమధ్యలో అడుగు పట్టకుండా కిచిడీని కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. మరి మెత్తగా లేదా పలుకుగా కాకుండా చూసుకోవాలి. ( ఒకవేళ దీనిని కుక్కర్లో చేసే వారు రెండు విజిల్స్ పెట్టుకోవాలి).
- అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే కిచిడీ రెడీ అయిపోతుంది!
- నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
