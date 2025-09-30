ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే "సాబుదానా కిచిడీ" - ఒక్కసారి తింటే టేస్ట్కు ఫిదా!
సగ్గుబియ్యంతో కిచిడీని ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 2:44 PM IST
Saggubiyyam Khichdi Making : చాలా మంది కిచిడీని ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని పెసరపప్పు, కందిపప్పుతో చేస్తారు. ఇవి ఎప్పుడూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అలా కాకుండా ఈసారి సగ్గుబియ్యంతో కిచిడీని ట్రై చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని ఫాలో అవుతూ చేశారంటే కిచిడీ ముద్దలా రాకుండా పొడిపొడిగా వస్తుంది. అంతేకాక తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్లో, తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
- పల్లీలు - ముప్పావు కప్పు
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లం తురుము - కొద్దిగా
- బంగాళదుంప - 1
- టమోటాలు - 3
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 2
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు సగ్గుబియ్యం తీసుకొని మూడు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయానికి వాటర్ను సగ్గుబియ్యం పీల్చుకుంటాయి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ముప్పావు కప్పు పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి.
- పల్లీలు చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసి మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఇవి కాస్తా వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం తురుము, కొంచెం కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే ఒక కప్పు టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి టమోటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గేంతవరకు ఉడికించాలి.
- టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీపొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూడు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి.
- చివరన కొన్ని వేయించిన పల్లీలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి సాబుదానా కిచిడీ రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ ఫుడ్గా మారడం ఖాయం.
