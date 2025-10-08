ETV Bharat / offbeat

చూడగానే నోరూరించే "మడత కాజాలు" - ఇలా చేస్తే జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయి!

కాజాలను ఇలా చేసి చూడండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Madatha Kaja
Madatha Kaja (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Tapeswaram Madatha Kaja Making : స్వీట్లలో కాజాలంటే అందరికి ఇష్టమే. ఇవి పైకి క్రీస్పీగా లోపల జ్యూసీగా ఉంటాయి. వీటిని పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! ఈ రెసిపీకి పెట్టింది పేరు తాపేశ్వరం. వీటిని ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇంట్లో చేశారంటే సేమ్ తాపేశ్వరం స్టైల్లో వస్తాయి! ఇలా ఓసారి చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మరోకటి కావాలంటారు. మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కరకరలాడే "కారం గులాబీలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Madatha Kaja
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - 1 కప్పు
  • సోడా - అర చెంచా
  • ఉప్పు - పావు చెంచా
  • నెయ్యి - 1 చెంచా
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 3 టీ స్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - కొంచెం
  • నూనె - సరిపడా
Madatha Kaja
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు మైదాపిండి, అర చెంచా సోడా, పావు చెంచా ఉప్పు, ఒక చెంచా నెయ్యి వేసి పిండిని బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి అరగంట సేపు పక్కనుంచాలి.
Madatha Kaja
కాజాలను ఈ విధంగా చేసి పెట్టుకోవాలి (ETV Bharat)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార, సగం కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఇందులోనే మూడు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి, కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. లేతపాకం వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు నానబెట్టిన మైదాపిండిని మరో మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. అనంతరం పిండిని చిన్నచిన్న మద్దలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లి ఓ పిండి ముద్దను తీసుకొని పల్చని చపాతీలా చేసుకోవాలి. దీనిపైన మరోసారి కాస్తా పొడి పిండి చల్లాలి. అనంతరం కొద్దిగా నెయ్యి వేసి చపాతీ పైన అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చపాతీ చివరలను స్క్వైర్ టైప్​లో కట్​ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • మిగిలిన చపాతీపై మరోసారి పొడి పిండిని చల్లి కట్ చేసి పెట్టుకున్న చపాతీ అంచు ముక్కలను వేసి కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా రోల్ మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన కాస్తా పొడి పిండి వేసి కావాల్సిన సైజులో కట్ చేసుకోవాలి.
Madatha Kaja
చపాతీని ఈ విధంగా రోల్ చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • కట్ చేసి పెట్టుకున్న పిండి ముక్కలను వేలితో కాస్తా నొక్కి చపాతీ కర్రపై పైన ప్రెస్ చేసి కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేయాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాస్తా వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కాజాలను వేసి ఉంచాలి. వీటిని రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Madatha Kaja
నెయ్యి (Getty Images)
  • కాజాలు తేలిన తర్వాత రెండు వైపులా అటూఇటూ టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి.
  • ఇంకోవైపు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకాన్ని స్టవ్​పై ఉంచి మరిగించాలి. ఇప్పుడు వేయించిన కాజాలను పాకంలో వేయాలి.
  • కాజాలకు పాకం బాగా పట్టేంత వరకు అలాగే ఉంచాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే మడత కాజాలు తయారైనట్లే!

దూదిలాంటి మెత్తటి 'స్పాంజ్ దోసె'- ఇందులోకి "ఉల్లికారం" సూపర్ జోడి!

కమ్మగా, స్పైసీగా "బ్రెడ్ పీస్ ఫ్రైడ్ రైస్" - కొత్తగా​ ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

