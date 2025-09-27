ETV Bharat / offbeat

"విత్తనం వేయక్కర్లేదు, సాగు చేయాల్సిన పనేలేదు" - లీటర్‌ నూనె తొమ్మిది లక్షలు!

సముద్ర తీరప్రాంతాల్లో సహజసిద్ధంగా "మొగలి చెట్లు" - పంట రక్షణగా పెంచుతున్న రైతులు

mogali_puvvu
mogali_puvvu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 9:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mogali Pulu : కాకినాడ సముద్ర తీరంలో మడ అడవులు సముద్ర ఆటుపోట్లు, తుఫాన్ల నుంచి సహజ రక్షణగా ఉపయోగపడుతున్నాయి.అదే విధంగా శ్రీకాకుళంలోని ఉద్దానం తీరప్రాంతంలో "మొగలి"డొంకలు ఎన్నో ప్రయోజనాలు కల్పిస్తున్నాయి. మడ అడవుల మాదిరిగానే ఇవి కూడా ఏపుగా పెరుగుతున్నాయి. ఎత్తుగా, దట్టంగా పెరుగుతూ సహజ రక్షణ గోడగా నిలుస్తూ వేల ఏళ్లుగా తీరప్రాంతాన్ని తుపాన్ల నుంచి కాపాడుతున్నాయి. ఇవి రైతులకు ఆదాయ వనరుగా మారాయి.

"మరో గంటలో భారీ వర్షం" - ఇలా మీ ఏరియా వాతావరణ సమాచారాన్ని మీరే చెప్పేయొచ్చు!

మొగలి పూలు సేకరిస్తున్న రైతులు
mogali_puvvu (Eenadu)

సహజ కంచెగా

దూరం నుంచి సువాసన వెదజల్లో మొగలిపూల ఆకులకు పదునైన రంపాల్లాంటి ముళ్లు ఉంటాయి. దీంతో ఇక్కడి రైతాంగం కొబ్బరి, జీడిమామిడి తోటలకు మొగలి చెట్టను సహజ కంచెలుగా వాడుతున్నారు. ఒక్క కొమ్మ నాటితే చాలు! సంవత్సరం గడిచేలోగా వేగంగా పిలకలువేస్తూ దట్టమైన కంచెగా మారిపోతుంది. ఈ ముళ్ల డొంకలని దాటుకుని పశువులు, ఇతరత్రా జంతువులు పొలాల్లోకి ప్రవేశించలేవు. ఈ చెట్లకు తెగుళ్లు రావు కాబట్టి పురుగు మందులు, ఎరువులు వేయాల్సిన అవసరం కానీ ఉండదు. చుక్కనీరూ అక్కర్లేని మొగలి చెట్లు పూర్తిగా పెట్టుబడిలేని పూల పంటగా నిలుస్తున్నాయి. తీర ప్రాంతాలకు, పొలాలకు కంచెగా రక్షణగా ఉన్న మొగలి డొంకలు స్థానిక రైతులకు ఆదాయం తెస్తున్నాయి.

మొగలి పువ్వులతో తయారైన అత్తరు
mogali_puvvu (Eenadu)

సుంగంధ పరిమళం

సుగంధాల్లో రారాజుగా పిలుచుకునే మొగలి పూలు ఉద్దానం ప్రజలకు ఆదాయవనరుగా మారిపోయాయి. మొగలి పూల నుంచి ఉత్పత్తి చేసిన లీటర్‌ నూనె ధర సుమారుగా రూ.9 లక్షలు పలుకుతుండడం విశేషం. మొగలి పూలను పాత రోజుల్లో కేవలం జడలో అలంకరణగా, సువాసన కోసం మాత్రమే వాడేవారు. కానీ, పూలలోని ఎంజైమ్‌లకు జీర్ణశక్తిని పెంచే గుణంతోపాటు, ఒత్తిడిని తగ్గించే శక్తి కూడా ఉందట. పైగా వీటి నుంచి తీసిన నూనెలని ఆహారపదార్థాలు, కాస్మెటిక్స్, ఔషధాల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నాయి. బహుళ ప్రయోజనాలున్న నేపథ్యంలో మొగలి చెట్ల పెంపకం, పూల సేకరణ ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సరికొత్త ఆదాయ వనరుగా మారింది.

మొగలి పూలు సేకరిస్తున్న స్థానిక మహిళలు
mogali_puvvu (Eenadu)

తెల్లవారుజామునే మొదలు

ఉద్దానం సముద్రతీరంలో ఆరువేల హెక్టార్లలో ఈ మొగలితోటలు విస్తరించి ఉన్నాయి. కవిటి, సోంపేట, మందస, కంచిలి, సంతబొమ్మాళి, ఇచ్చాపురం, వజ్రపుకొత్తూరు ప్రాంతాల రైతులు పూలు సేకరిస్తుంటారు. ఏడాది పొడవునా దిగుబడి ఉన్నా ముఖ్యంగా జూన్‌ నుంచి సెప్టెంబర్‌ వరకూ ఇవి ఎక్కువగా పూస్తాయి. పూలు తాజాగా సువాసనలు వెదజల్లే సమయం కాబట్టి తెల్లవారుజామునే సేకరణ ప్రారంభిస్తారు.

మొగలి పువ్వులు
mogali_puvvu (Eenadu)

రోజూ 1500 ఆదాయం

ఒక్కొక్కరూ రోజూ 10 నుంచి 30 పూల వరకు సేకరిస్తారు. ఒక్కో పువ్వు రూ.30 నుంచి గరిష్ఠంగా వంద రూపాయల వరకు ధర పలుకుతుంది. అంటే ఒక్కొక్కరూ రోజుకి సుమారుగా రూ.1500 వరకూ సంపాదిస్తారు. అదే పొలంలో వేస్తే ఎకరానికి 300 చెట్లు పెంచుకోవచ్చు. ఏడాదిలో మూడు దఫాలుగా పూత వస్తుంది. ఒక్కో చెట్టుకు 13 వరకూ పూలు వస్తాయి. ఇలా సేకరించిన పూలను చిరు వ్యాపారులు ఇంటిటికీ వెళ్లి కొనుగోలు చేసి బట్టీలకు తరలిస్తారు. ఇక్కడ భారీ బట్టీలపై ఇత్తడి పాత్రల్లో ఆవిరి పద్ధతిలో పూలనుంచి నూనె, నీరు, అత్తరు వంటివి తయారు చేస్తారు. మొగలి పూల నుంచి సేకరించిన లీటర్‌ నూనె తొమ్మిది లక్షల రూపాయలకు పైగా పలుకుతుందని తెలుస్తోంది. అయితే, ఇందుకోసం దాదాపు 15వేల పూలు అవసరం ఉంటుంది. బట్టీల్లో వేసి మరిగించి నూనెని తయారుచేసే పరిశ్రమలు ఉద్దానం ప్రాంతంలో పాతిక వరకూ ఉన్నాయి.

మొగలి పూల నుంచి నూనె తీసే ప్రక్రియ
mogali_puvvu (Eenadu)

బిర్యానీల్లోనూ వాడకం

ఇక్కడ తయారైన నూనెను కన్నౌజ్, కాన్పూర్, భువనేశ్వర్, జైపూర్, కోల్‌కతాల్లోని వ్యాపారులు కొనుగోలు చేస్తారు. అత్తరు, పర్‌ఫ్యూమ్‌ల తయారీకోసం రష్యా, చైనా దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుంటారు. ఈ నూనె నుంచి చేసిన కేవరా వాటర్‌ బిర్యానీల్లో వాడుతుంటారు. ఇది ప్రత్యేకమైన రుచితో పాటు పరిమళాన్ని అందిస్తుంది. మొగలి పువ్వు వాసన మాత్రమే కాదు! ఆదాయం కూడా గుబాళిస్తుందని తెలుసా!

"మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ" - ఇలా ఎందుకు జారీ చేస్తారు? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మనకు దగ్గర్లోనే అద్భుత "పర్యాటక ప్రాంతాలు" - ఒక్క రోజులో వెళ్లి రావచ్చు!

For All Latest Updates

TAGGED:

MOGALI PUVVU IN ENGLISHKEWRA WATERKEWRA ATTARమొగలి పూలుMOGALI PUVVU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.