కేరళ స్టైల్ "అరటికాయ చిప్స్" - ఇలా చేస్తే కరకరలాడిపోతాయ్!

- పిల్లలు ఇష్టంగా తినే 'బనానా చిప్స్' - ఇంట్లోనే బేకరీ రుచిలో చేసుకోండిలా!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Kerala Style Banana Chips : పిల్లలు నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే స్నాక్స్​లో 'చిప్స్' ఉంటాయి. అందుకే చాలా మంది దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. మరికొందరు ఇంట్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేసినా, ఏదో తేడాగా ఉంటుంది. అలాంటి వారు ఓసారి కేరళ స్టైల్​ "అరటికాయ చిప్స్" ట్రై చేసి చూస్తే సరి.

అచ్చం బేకరీలో ​దొరికే వాటిలా కరకరలాడుతూ, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. చూడ్డానికి మంచి కలర్​లో కనిపిస్తూ చాలా క్రిస్పీగా, పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. వీటిని పిల్లలైతే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఎవరైనా ఇవి రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, కేరళ స్టైల్​లో క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ అరటికాయ చిప్స్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నేంద్రన్ అరటికాయ - ఒకటి
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యేలోపు నేంద్రన్ అరటికాయలను పీలర్​తో పైన స్కిన్ కొద్దిగా తెల్లగా కనిపించేలా చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
  • నూనె మధ్యస్థంగా వేడయ్యాక, చెక్కు తీసుకున్న అరటికాయను స్లైసర్​తో జాగ్రత్తగా కాగుతున్న నూనెలో చిప్స్​లా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో అరటికాయ ముక్కలను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ నూనెలో వేగనివ్వాలి.
  • అవి వేగేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలిపి పక్కనుంచాలి. ఉప్పు, పసుపు అనేవి క్వాంటిటీని బట్టి మీ రుచికి తగినంత తీసుకోవాలి.
  • ఏడెనిమిది నిమిషాలపాటు వేయించుకున్నాక అరటికాయ ముక్కలు మంచిగా వేగి, బుడగలు తగ్గుతాయి.
  • అప్పుడు మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పసుపు నీటిని కొద్ది కొద్దిగా నూనెలో వేగుతున్న చిప్స్​పై నెమ్మదిగా చల్లుకోవాలి.
  • అలా వేసినప్పుడు ఆయిల్ చిటపటమంటూ ఉంటుంది. అప్పుడు గరిటెతో చిప్స్ ఉప్పు-పసుపును పీల్చుకునేలా కలుపుతూ వేయించాలి.

  • అవి యెల్లో కలర్​లోకి మారి, క్రిస్పీగా వేగి నూనెలో పూర్తిగా నురగలు తగ్గే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా టిష్యూ పేపర్ అదనపు నూనెను పీల్చేసుకుంటుంది.
  • అనంతరం అవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు. అంతే, కేరళ స్టైల్​లో కరకరలాడే రుచికరమైన "చిప్స్" రెడీ అవుతాయి!
ఈ టిప్స్​తో పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ :

  • కేరళ స్టైల్​లో కరకరలాడే చిప్స్ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా నేంద్రన్ అరటికాయలను ఎంచుకోవాలి. ఇవి బయట సూపర్ మార్కెట్స్, ఆన్​లైన్​లో దొరుకుతాయి.
  • చిప్స్ వేగాక ఉప్పు-పసుపు కలిపిన వాటర్ నూనెలో చల్లుకోవడం ద్వారా చిప్స్​కు అవి మంచిగా కోట్ అయి యెల్లో కలర్​లో మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
  • ఈ వాటర్ చల్లుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆయిల్ చిల్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి, కొద్దికొద్దిగా చూస్తూ చల్లుకోవాలి.

