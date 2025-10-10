కేరళ స్టైల్ "అరటికాయ చిప్స్" - ఇలా చేస్తే కరకరలాడిపోతాయ్!
- పిల్లలు ఇష్టంగా తినే 'బనానా చిప్స్' - ఇంట్లోనే బేకరీ రుచిలో చేసుకోండిలా!
Kerala Style Banana Chips : పిల్లలు నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే స్నాక్స్లో 'చిప్స్' ఉంటాయి. అందుకే చాలా మంది దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. మరికొందరు ఇంట్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేసినా, ఏదో తేడాగా ఉంటుంది. అలాంటి వారు ఓసారి కేరళ స్టైల్ "అరటికాయ చిప్స్" ట్రై చేసి చూస్తే సరి.
అచ్చం బేకరీలో దొరికే వాటిలా కరకరలాడుతూ, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. చూడ్డానికి మంచి కలర్లో కనిపిస్తూ చాలా క్రిస్పీగా, పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. వీటిని పిల్లలైతే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఎవరైనా ఇవి రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, కేరళ స్టైల్లో క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ అరటికాయ చిప్స్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నేంద్రన్ అరటికాయ - ఒకటి
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యేలోపు నేంద్రన్ అరటికాయలను పీలర్తో పైన స్కిన్ కొద్దిగా తెల్లగా కనిపించేలా చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
- నూనె మధ్యస్థంగా వేడయ్యాక, చెక్కు తీసుకున్న అరటికాయను స్లైసర్తో జాగ్రత్తగా కాగుతున్న నూనెలో చిప్స్లా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
- తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో అరటికాయ ముక్కలను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ నూనెలో వేగనివ్వాలి.
- అవి వేగేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలిపి పక్కనుంచాలి. ఉప్పు, పసుపు అనేవి క్వాంటిటీని బట్టి మీ రుచికి తగినంత తీసుకోవాలి.
- ఏడెనిమిది నిమిషాలపాటు వేయించుకున్నాక అరటికాయ ముక్కలు మంచిగా వేగి, బుడగలు తగ్గుతాయి.
- అప్పుడు మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పసుపు నీటిని కొద్ది కొద్దిగా నూనెలో వేగుతున్న చిప్స్పై నెమ్మదిగా చల్లుకోవాలి.
- అలా వేసినప్పుడు ఆయిల్ చిటపటమంటూ ఉంటుంది. అప్పుడు గరిటెతో చిప్స్ ఉప్పు-పసుపును పీల్చుకునేలా కలుపుతూ వేయించాలి.
- అవి యెల్లో కలర్లోకి మారి, క్రిస్పీగా వేగి నూనెలో పూర్తిగా నురగలు తగ్గే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా టిష్యూ పేపర్ అదనపు నూనెను పీల్చేసుకుంటుంది.
- అనంతరం అవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు. అంతే, కేరళ స్టైల్లో కరకరలాడే రుచికరమైన "చిప్స్" రెడీ అవుతాయి!
ఈ టిప్స్తో పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ :
- కేరళ స్టైల్లో కరకరలాడే చిప్స్ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా నేంద్రన్ అరటికాయలను ఎంచుకోవాలి. ఇవి బయట సూపర్ మార్కెట్స్, ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి.
- చిప్స్ వేగాక ఉప్పు-పసుపు కలిపిన వాటర్ నూనెలో చల్లుకోవడం ద్వారా చిప్స్కు అవి మంచిగా కోట్ అయి యెల్లో కలర్లో మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- ఈ వాటర్ చల్లుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆయిల్ చిల్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి, కొద్దికొద్దిగా చూస్తూ చల్లుకోవాలి.
