కీరదోసతో కరకరలాడే హెల్దీ "చిప్స్" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

- ఆలూ, అరటి చిప్స్​ను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

Snack Recipe with Keera Dosa
Snack Recipe with Keera Dosa (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 6, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Snack Recipe with Keera Dosa : "చిప్స్" పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లలో ఒకటి. అయితే, నార్మల్​గా చిప్స్ అనగానే చాలా మందికి బంగాళాదుంపతో ప్రిపేర్ చేసుకునేవే మొదటగా గుర్తొస్తాయి. అవి కాదంటే అరటికాయతో చిప్స్ ట్రై చేస్తుంటారు ఎక్కువ మంది. కానీ, ఇవి మాత్రమే కాకుండా సలాడ్​గా తినే కీరదోసతో కూడా కరకరలాడే "చిప్స్" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?

గుజరాత్, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లో అరటి, ఆలూతో చేసే వాటి కంటే కీరదోసతో చేసిన చిప్స్​నే ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడతారు. ఇవి టేస్ట్​లో కూడా వాటిని మించిన రుచితో చాలా బాగుంటాయి. పైగా ఈ చిప్స్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి కూడా! అలాగే, వీటి తయారీకి నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! ఐదే ఐదు పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కీరదోసతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ చిప్స్ ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Keera Dosakaya Chips
కీరదోసకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు - కీరదోస కాయలు పెద్దవి
  • మూడు చెంచాలు - అవకాడో నూనె
  • రెండున్నర చెంచాలు - వెనిగర్
  • అర చెంచా - మిరియాల పొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు

Keera Dosakaya Chips
వెనిగర్ (Eenadu)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కీరదోస కాయలను శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత వాటిని శుభ్రమైన క్లాత్​తో తడి లేకుండా తుడవాలి. ఆపై రౌండ్ షేప్​లో సన్నని ముక్కలుగా కోసి పేపర్ టవల్ మీద ఆరబెట్టాలి.
  • ఇలా చేయడం ద్వారా వాటిల్లో ఉండే అదనపు తడిని పేపర్ టవల్ పీల్చేసుకుంటుంది.
  • కీర ముక్కల్లో ఉన్న అదనపు తడి తొలగిపోయిందనుకున్నాక వాటిని కొంచెం వెడల్పాటి పాత్రలోకి తీసుకోవాలి.
Keera Dosakaya Chips
కీరదోస చిప్స్ (Eenadu)
  • ఆపై అందులో అవకాడో నూనె, వెనిగర్, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా ఎగరేసినట్లు చేయాలి.
  • ఇక్కడ అవకాడో నూనె వేసుకోవడం ద్వారా చిప్స్ రుచికరంగా వస్తాయి. ఒకవేళ అది లేని వారు నార్మల్​గా వాడే ఆయిల్​ను యూజ్ చేయవచ్చు.
  • కీరదోస ముక్కలకు నూనె మిశ్రమం మంచిగా పట్టిందనుకున్నాక బేకింగ్ షీట్ తీసుకుని దానిపై ముక్కలను ఒకదానికొకటి తాకకుండా పరిచినట్లు అమర్చాలి. అవసరమైతే రెండు షీట్లు తీసుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు ఓవెన్​ను 170 డిగ్రీల ఫారెన్​హీట్ వద్ద ప్రీహీట్ చేయాలి. అది ప్రీహీట్ అయ్యాక కీరదోస ముక్కలు ఉన్న షీట్స్​ను ఓవెన్​లో ఉంచి సుమారు మూడు గంటలపాటు బేక్ చేయాలి.
Keera Dosakaya Chips
మిరియాలు (Getty Images)
  • అనంతరం వాటిని బయటకు తీసి పూర్తిగా చల్లారాక ఏదైనా తడిలేని సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "కీరదోస చిప్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • కీరదోసలో శరీరానికి అవసరమయ్యే సి, కె విటమిన్లు, పొటాషియం, సోడియం, ఐరన్, క్యాల్షియం, మెగ్నీషియంలు విస్తారంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, వీటితో చేసిన స్నాక్​ని పిల్లలు, పెద్దలు తినడం ద్వారా ఆ పోషకాలన్నీ అంది ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు కూడా కీరదోసను ఎప్పుడూ సలాడ్స్​లా నేరుగా తినడమే కాకుండా ఓసారి ఇలా "చిప్స్" ట్రై చేయండి. తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరంగా చేసుకునే ఈ స్నాక్ రెసిపీని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

