కీరదోసతో కరకరలాడే హెల్దీ "చిప్స్" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
- ఆలూ, అరటి చిప్స్ను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!
Published : October 6, 2025 at 12:13 PM IST
Snack Recipe with Keera Dosa : "చిప్స్" పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లలో ఒకటి. అయితే, నార్మల్గా చిప్స్ అనగానే చాలా మందికి బంగాళాదుంపతో ప్రిపేర్ చేసుకునేవే మొదటగా గుర్తొస్తాయి. అవి కాదంటే అరటికాయతో చిప్స్ ట్రై చేస్తుంటారు ఎక్కువ మంది. కానీ, ఇవి మాత్రమే కాకుండా సలాడ్గా తినే కీరదోసతో కూడా కరకరలాడే "చిప్స్" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?
గుజరాత్, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లో అరటి, ఆలూతో చేసే వాటి కంటే కీరదోసతో చేసిన చిప్స్నే ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడతారు. ఇవి టేస్ట్లో కూడా వాటిని మించిన రుచితో చాలా బాగుంటాయి. పైగా ఈ చిప్స్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి కూడా! అలాగే, వీటి తయారీకి నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! ఐదే ఐదు పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కీరదోసతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ చిప్స్ ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు - కీరదోస కాయలు పెద్దవి
- మూడు చెంచాలు - అవకాడో నూనె
- రెండున్నర చెంచాలు - వెనిగర్
- అర చెంచా - మిరియాల పొడి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కీరదోస కాయలను శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత వాటిని శుభ్రమైన క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడవాలి. ఆపై రౌండ్ షేప్లో సన్నని ముక్కలుగా కోసి పేపర్ టవల్ మీద ఆరబెట్టాలి.
- ఇలా చేయడం ద్వారా వాటిల్లో ఉండే అదనపు తడిని పేపర్ టవల్ పీల్చేసుకుంటుంది.
- కీర ముక్కల్లో ఉన్న అదనపు తడి తొలగిపోయిందనుకున్నాక వాటిని కొంచెం వెడల్పాటి పాత్రలోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో అవకాడో నూనె, వెనిగర్, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా ఎగరేసినట్లు చేయాలి.
- ఇక్కడ అవకాడో నూనె వేసుకోవడం ద్వారా చిప్స్ రుచికరంగా వస్తాయి. ఒకవేళ అది లేని వారు నార్మల్గా వాడే ఆయిల్ను యూజ్ చేయవచ్చు.
- కీరదోస ముక్కలకు నూనె మిశ్రమం మంచిగా పట్టిందనుకున్నాక బేకింగ్ షీట్ తీసుకుని దానిపై ముక్కలను ఒకదానికొకటి తాకకుండా పరిచినట్లు అమర్చాలి. అవసరమైతే రెండు షీట్లు తీసుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు ఓవెన్ను 170 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ వద్ద ప్రీహీట్ చేయాలి. అది ప్రీహీట్ అయ్యాక కీరదోస ముక్కలు ఉన్న షీట్స్ను ఓవెన్లో ఉంచి సుమారు మూడు గంటలపాటు బేక్ చేయాలి.
- అనంతరం వాటిని బయటకు తీసి పూర్తిగా చల్లారాక ఏదైనా తడిలేని సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "కీరదోస చిప్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!
- కీరదోసలో శరీరానికి అవసరమయ్యే సి, కె విటమిన్లు, పొటాషియం, సోడియం, ఐరన్, క్యాల్షియం, మెగ్నీషియంలు విస్తారంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, వీటితో చేసిన స్నాక్ని పిల్లలు, పెద్దలు తినడం ద్వారా ఆ పోషకాలన్నీ అంది ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు కూడా కీరదోసను ఎప్పుడూ సలాడ్స్లా నేరుగా తినడమే కాకుండా ఓసారి ఇలా "చిప్స్" ట్రై చేయండి. తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరంగా చేసుకునే ఈ స్నాక్ రెసిపీని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
