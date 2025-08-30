ETV Bharat / offbeat

ఈ ఒక్క ట్రిక్​తో "కట్టె పొంగలి" చేయండి - ఎన్ని సార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది! - KATTE PONGALI RECIPE

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా కట్టె పొంగలి - రుచి చూస్తే సూపర్!

Katte Pongali Recipe
Katte Pongali Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 5:24 PM IST

Katte Pongali Making : దేవాలయాల్లో ప్రసాదంగా పెట్టే కట్టె పొంగలి అందరికీ ఇష్టమే! ఎక్కువ మంది దీనిని పండుగలు లేదా ప్రత్యేక పూజల్లో నైవేద్యంగా తయారు చేసుకుంటారు. ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోనూ దీనిని తింటారు. కానీ ఎన్నిసార్లు ఇంట్లో దీనిని చేసుకున్నా సరైన రుచి రావట్లేదని చాలా మంది బాధపడుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో కట్టె పొంగలిని తయారు చేశారంటే రుచి అమృతంలా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. మరి ఈ కట్టె పొంగలిని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందామా?

Katte Pongali Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఒక కప్పు
  • పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
  • నీళ్లు - మూడు కప్పులు
  • నెయ్యి - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • నూనె - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • అల్లం ముక్కలు - ఒక టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు- రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి -3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
Katte Pongali Recipe
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక కప్పు బియ్యాన్ని పప్పు కుక్కర్​లోకి తీసుకోవాలి. మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకోని ఒక కప్పు పెసరపప్పును తీసుకోని మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. బియ్యం ఎన్ని కప్పులు తీసుకుంటే పప్పు అన్నే కప్పులు తీసుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని బియ్యంలో వేయాలి. పప్పునుబియ్యాన్ని మూడుసార్లు కడగాలి. ఇందులో మూడు కప్పుల నీటిని పోయాలి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేయాలి. రుచికి సరిపడా ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ వరకు ఉప్పు వేసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకూ అలాగే ఉంచాలి.పప్పు కుక్కుర్​లో అన్నం పప్పు కలిసేలా ఒకసారి కలపాలి.
Katte Pongali Recipe
జీలకర్ర (Getty Images)
  • మరో పక్కను ఇంకో గిన్నెలోకి మూడు కప్పుల నీటిని తీసుకోని వేడి చేయాలి. నీరు వేడైన తర్వాత అన్నంలో వేసి కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఉడికించాలి. మరి గట్టిగా లేదా పల్చగా కాకుండా చూసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. బియ్యం కొలిచిన కప్పుతోనే ఒక అరకప్పు నెయ్యిని తీసుకోవాలి.
Katte Pongali Recipe
మిరియాలు (Getty Images)
  • నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పున్ జీలకర్రను, సన్నగా తరిగిన ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ మిరియాలు యాడ్ చేయాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు తీసుకొని ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన మూడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువను వేసుకోవాలి.
Katte Pongali Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • మనం రెడీ చేసుకున్న తాలింపు కట్టె పొంగలిలోకి తీసుకోని కలపాలి.
  • ఆపై దాన్ని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎంతో రుచికరంగా ఉండి నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే కమ్మని కట్టె పొంగలి రెడీ అవుతోంది
  • దీన్ని పల్లీ చట్నీ లేదా కొబ్బరి చట్నీ లేదా సాంబార్​తో తిన్నారంటే ఎంతో బాగుంటుంది.

