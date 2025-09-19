ETV Bharat / offbeat

నవరాత్రుల్లో మొదటి రోజు ప్రసాదం - కమ్మని "కట్టె పొంగలి"! - ఈజీగా చేసుకోండిలా!

అమ్మవారికి ఇష్టమైన 'పొంగలి' - ఇలా చేస్తే చల్లారినా గట్టిగా, ముద్దలా అవ్వదు!

Katte Pongali Prasadam Recipe
Katte Pongali Prasadam Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
Navratri 2025 Prasadam Recipe : దేశవ్యాప్తంగా దేవీ శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు భక్తులు రెడీ అవుతున్నారు. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి ఈ ఉత్సవాలు మొదలుకానున్నాయి. అందులో భాగంగా దుర్గామాతను తొమ్మిది రోజుల పాటు రోజుకో ప్రత్యేక అలంకారంలో పూజించడమే కాకుండా ప్రత్యేకమైన ప్రసాదాలను నైవేద్యంగా ప్రిపేర్ చేసి పెడతారు. అందుకే, ఈ నవరాత్రుల వేళ మీకోసం మొదటి రోజు అమ్మవారికి చేసి పెట్టే ఇష్టమైన నైవేద్యం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, రుచికరమైన "కట్టె పొంగలి". కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీన్నే 'పులగం' అని కూడా అంటారు. బియ్యం, పెసరపప్పు కలయికలో రెడీ అయ్యే ఈ ప్రసాదం కమ్మగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చుతుంది. దీన్ని నైవేద్యంగానే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ టైమ్​లో రెడీ అవుతుంది. అంతేకాదు, ఇలా చేశారంటే చల్లారినా కూడా గట్టిపడకుండా, ముద్దలా అవ్వకుండా ఉంటుంది. మరి, గుడిలో పెట్టే ప్రసాదంలా కమ్మగా ఉండే ఈ పొంగలిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Katte Pongali Prasadam Recipe
Katte Pongali Prasadam Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - బియ్యం(200 గ్రాములు)
  • పెసరపప్పు - ఒకటిన్నర కప్పులు(150 గ్రాములు)
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • మిరియాలు - అరటీస్పూన్

నవరాత్రి స్పెషల్ : అమ్మవారికి ఇష్టమైన "కదంబం" ప్రసాదం - అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు!

Katte Pongali Prasadam Recipe
Katte Pongali Prasadam Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ప్రసాదం రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​లో పెసరపప్పుని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించాలి.
  • పెసరపప్పు మంచిగా వేగి కాస్త రంగు మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి బియ్యాన్ని కూడా తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • బియ్యం పప్పు మిశ్రమాన్ని శుభ్రంగా కడిగాక అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • అరగంట తర్వాత స్టవ్ మీద కట్టె పొంగలి ప్రిపేర్ చేసే గిన్నెను ఉంచి బియ్యం తీసుకున్న కప్పుతో 13 నుంచి 14 కప్పుల వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, అరటీస్పూన్ మిరియాలు వేసుకుని మరిగించుకోవాలి.

దసరా పండక్కి కరకరలాడే "జంతికలు" - శనగపిండి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్

Katte Pongali Prasadam Recipe
Katte Pongali Prasadam Recipe (Getty Images)
  • వాటర్ వేడి అయ్యాక అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న బియ్యం పప్పు మిశ్రమాన్ని వాటర్ వడకట్టి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత గిన్నె మీద కాస్త గ్యాప్ ఉండేలా మూత ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి. మూతను పూర్తిగా క్లోజ్ చేయకుండా ఉంచడం ద్వారా ఎసరు అనేది పొంగినట్లు అవ్వకుండా అన్నం చక్కగా ఉడుకుతుంది.
  • ఏడెనిమిది నిమిషాలకు ఎసరు మొత్తం గుంజుకొని అన్నం మెత్తగా ఉడుకుతుంది. అప్పుడు మూత తీసి గరిటెతో మెదిపినట్లు చేస్తూ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. లేదంటే పప్పుగుత్తితో లైట్​గా మాష్ చేసినట్లు చేసినా పొంగలి కన్సిస్టెన్సీ మంచిగా వస్తుంది.
  • ఇదే టైమ్​లో రైస్ మిశ్రమం ఒకవేళ గట్టిగా అనిపిస్తే ఒకట్రెండు కప్పుల వేడి నీటిని యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి. పొంగలి జ్యూసీగా కావాలనుకునేవారు ఇలా నీటిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక బాగా కలిపి మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఈ గ్యాప్​లో మరో బర్నర్ మీద పొంగలిలోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Katte Pongali Prasadam Recipe
Katte Pongali Prasadam Recipe (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నెయ్యి - ఐదారు టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • మిరియాలు - అరటీస్పూన్
  • ఇంగువ - అరటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్(ఆప్షనల్)
Katte Pongali Prasadam Recipe
Katte Pongali Prasadam Recipe (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక సన్నని అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, జీడిపప్పు పలుకులు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన మిరియాలను వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • అవన్నీ వేగిన తర్వాత ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. పోపు మొత్తం వేగాక ఆఖర్లో పసుపు వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. మీరు పసుపు వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేయొచ్చు.
Katte Pongali Prasadam Recipe
Katte Pongali Prasadam Recipe (Getty Images)
  • తాలింపు మంచిగా వేగాక దాన్ని మరో బర్నర్​పై ఉడుకుతున్న పొంగలి మిశ్రమంలో వేసుకుని వెంటనే మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • రెండు నిమిషాల అనంతరం ఒకసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అమ్మవారికి ఇష్టమైన రుచికరమైన "కట్టె పొంగలి ప్రసాదం" రెడీ అవుతుంది!

దసరా పండక్కి "చెక్కలు" కరకరలాడుతూ రావాలా? - 'పిండి' ఇలా కలపండి!

బతుకమ్మ స్పెషల్ : "సత్తుపిండి" నైవేద్యం - నిమిషాల్లోనే ఈజీ​గా చేసుకోండి!

