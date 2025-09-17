ETV Bharat / offbeat

కర్ణాటక "స్టైల్ టమోటా చట్నీ" - అన్నం వడ్డించేలోగా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

టమోటా పచ్చడి ఈ పద్ధతిలో చేయండి - టేస్ట్ అదిరిపోవడం ఖాయం!

Karnataka Style Tomato Chutney
Karnataka Style Tomato Chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Tomato Chutney in Karnataka Style : వివిధ రకాల వంటకాల్లో టమోటాలను విరివిగా వినియోగిస్తారు. లేదా వీటితో పచ్చడి, రసం చేస్తుంటారు. ఇందులో టమోటా చట్నీ కూడా ఒకటి. మరి మీరు ఎప్పుడైనా కర్ణాటక స్టైల్లో దీనిని ప్రిపేర్ చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి. దీనికి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ పచ్చడి చేశారంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. గతానికి భిన్నంగా, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. మరీ టమోటా చట్నీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Karnataka Style Tomato Chutney
టమోటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 1
  • ఎండుమిర్చి -10
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - కొద్దిగా
Karnataka Style Tomato Chutney
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • టమోటాలను కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయలను కట్ చేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
  • ముందుగా పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలుగా వేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ కాస్తా రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Karnataka Style Tomato Chutney
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
  • టమోటాఉల్లిపాయ ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత కొద్దిగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచి చల్లారనివ్వాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత పదార్థాలను మిక్సీజార్​లోకి తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని దానిని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం కడాయి పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ మినపప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలపాలి.
Karnataka Style Tomato Chutney
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత తాలింపును పచ్చడిలో వేసుకొని కలపాలి.
  • ఇక వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ టమోటా పచ్చడి మీ ముందుటుంది!
  • దీనిని అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోనూ తినొచ్చు.
Karnataka Style Tomato Chutney
జీలకర్ర, ఆవాలు, పసుపు (Getty Images)
  • కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈజీగా కర్ణాటక స్టైల్ టమోటా చట్నీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే టమోటా, ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ని కాస్త పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మరి ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరూ ఓసారి చట్నీని ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ టిఫిన్స్​తో పాటు అన్నంలోకి సరికొత్త పచ్చడిని టేస్ట్​ చేసిన అనుభూతిని పొందుతారు!

