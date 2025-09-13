ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "కరివేపాకు నిల్వ పచ్చడి" - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి చట్నీల అవసరం ఉండదిక!

నిమిషాల్లోనే చేసుకొనే కరివేపాకు నిల్వ పచ్చడి - ఇలా ఓసారి చేసి చూడండి!

karivepaku-nilva-pachadi-2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 11:46 AM IST

Karivepaku Nilva Pachadi Making : కరివేపాకును వివిధ రకాల వంటల్లో వినియోగిస్తాం. అలా కాకుండా దీనితో పచ్చడిని చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అంతేకాక దీనిని ఈజీగా ఇంట్లోనే ప్రిప్రేర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే కొలతలు పాటిస్తూ కరివేపాకు పచ్చడని చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ కూడా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీని ఎలా తయరు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Karivepaku Nilva Pachadi
కరివేపాకు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కరివేపాకు - ఐదు కప్పులు
  • చింతపండు - ఒక కప్పు
  • మెంతులు - ఒక టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - నాలుగు టీ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - ఒక టీ స్పూన్
  • నూనె - రెండు కప్పులు
  • శనగపప్పు- ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - ఒకటి
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - పావు కప్పు
  • పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
  • బెల్లం - కొద్దిగా
Karivepaku Nilva Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఐదు కప్పుల కరివేపాకు ఆకులను బాగా కడిగి నీడలో ఆరబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసిన ఓ గిన్నెలో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఇంకో గిన్నెలో చింతపండు తీసుకొని అందులో ఆ నీటిని పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, మూడు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ప్లేట్​లోకి చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం చల్లారిన పదార్థాలను మిక్సీజార్​లో తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Karivepaku Nilva Pachadi
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఈ క్రమంలోనే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒకటిముప్పావు కప్పుల నూనె తీసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ శనగప్పపపు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 10 వెల్లుల్లిరెబ్బలు యాడ్ చేయాలి. ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎనిమిది ఎండుమిర్చిముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
Karivepaku Nilva Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు ఇంకో పాన్​లో పావు కప్పు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆరబెట్టిన కరివేపాకు వేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కరివేపాకు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం దీనిని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లో నానబెట్టిన చింతపండు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చింతపండు మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ క్రమంలోనే మిక్సీజార్​ తీసుకొని ముందుగా కరివేపాకు వేసి మెత్తగా మిక్సీపట్టాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన చింతపండు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Karivepaku Nilva Pachadi
బెల్లం (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న మెంతుల,ఆవాలు, ధనియాల పొడితో పాటు ఒక కప్పు కారం, పావు కప్పు ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొన్ని మరిగించిన నీళ్లను పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తాలింపులో కరివేపాకు మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని పావు కప్పు బెల్లం, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలపాలి. బెల్లం మరిగిన తర్వాత ఆ వాటర్​ను కలిపిన పచ్చడిలో వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇక అంతేనండి వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ కరివేపాకు పచ్చడి తయారైనట్లే.
  • ఇది ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
  • అంతేకాక అన్నంతోపాటు టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది.

