Karam Gavvalu Snack Recipe : పిల్లలు సాయకాలం కాగానే తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్లో ఎప్పుడూ రెగ్యులర్గా చేసేవి కాకుండా ఈసారి సరికొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అప్పటికప్పుడు త్వరగా చేసుకోవాలా? అయితే, మీకోసమే ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ. అదే, కరకరలాడే "కారం గవ్వలు". వీటిని గోధుమపిండితో అప్పటికప్పుడు చాలా తక్కువ టైమ్లో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిండి కలిపేటప్పుడు ఒక చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా గవ్వలు గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి. మంచి రుచికరంగా ఉండి తింటుంటే కరకరలాడే వీటిని పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలాగే, ఈ గవ్వల తయారీకి ఎక్కువ నూనె కూడా పట్టదు! పైగా ఒక్కసారి చేసుకున్నారంటే చాలా రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ కారం గవ్వలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- గోధుమపిండి - నాలుగు కప్పులు
- ఉప్మా రవ్వ - ఒక కప్పు
- కారం - రుచికి తగినంత
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
ఒంగోలు ప్రత్యేకం "సాఫ్ట్ దోశలు" - పిండి కలపడంలోనే సీక్రెట్ అంతా!
తయారీ విధానం :
- కరకరలాడే కారం గవ్వల తయారీ కోసం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో గోధుమపిండి, ఉప్మా రవ్వ, టేస్ట్కి తగినంత కారం, ఉప్పు, జీలకర్ర వేసుకొని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వేడి నూనెను తగినంత వేసుకొని చెంచాతో అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇలా పిండిలో వేడి నూనెను వేసి కలిపే 'చిన్న ట్రిక్' ఫాలో అవ్వడం ద్వారా గవ్వలు గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
- అది కాస్త చల్లారిన తర్వాత చేతితో మరొకసారి అక్కడక్కడ ఉండలు లేకుండా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై కొద్దిగా పిండిని చేతిలోకి తీసుకొని ముద్దలా చేస్తే ముద్దకట్టాలి.
- అప్పుడే పిండిలో నూనె సరిపోయి పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందని తెలుసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత అందులో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ పిండిలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని ఆవిధంగా రెడీ చేసుకున్నాక అందులో నుంచి కొద్దిగా తీసుకొని ముందు పొడవాటి రోల్లా చేసుకోవాలి.
- ఆపై దాని నుంచి కొద్దికొద్దిగా కట్ చేసి తీసుకుంటూ సీసం గోలీల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో వేసుకొని పక్కనుంచాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో గవ్వల చెక్కను తీసుకొని కొద్దిగా నూనెను అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత దానిపై ఒక్కో ఉండను ఉంచి గవ్వల షేప్ వచ్చేలా చేతితో వత్తుకోవాలి. ఇలా పిండి ఉండలన్నింటిని గవ్వల్లా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న గవ్వలను వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా గవ్వలను వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి.
- ఆయిల్లో నురగ తగ్గి అవి మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. వీటిని ఇలాగే తిన్నా మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి.
- లేదంటే వాటిపై కొద్దిగా ఉప్పు, కారం, నూనె, కొంచెం వేయించిన కరివేపాకు వేసుకొని కలిపి సర్వ్ చేసుకున్నా చాలు. అంతే, గోధుమపిండితో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కరకరలాడే "కారం గవ్వలు" రెడీ అయిపోతాయి!
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ గోధుమపిండి తీసుకున్న కప్పునే ఉప్మా రవ్వ, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీలో ఉప్మా రవ్వ వేయడం ద్వారా కారం గవ్వలు కరకరలాడుతూ వస్తాయి.
- ఒకవేళ మీరు జీలకర్ర వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో మీ ఇష్టాన్ని బట్టి వాము లేదా నువ్వులను గానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
హీరో నాగార్జున క్యాబేజీని పులియబెట్టి తింటారు! - మనం కమ్మని "గ్రీన్ దోశలు" వేద్దాం!