Kandi Pachadi Recipe: అందరి ఇళ్లల్లో తప్పకుండా ఉండే ఆహార పదార్థాలలో కందిపప్పు ఒకటి. మెజార్టీ పీపుల్ దీనితో పప్పు, సాంబార్, దోశలు చేస్తుంటారు. కానీ ఈ పప్పుతో కూడా అద్దిరిపోయే పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. అమ్మమ్మల కాలం నాటి ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువగా శ్రమించాల్సిన పని లేదు. అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ కమ్మని కంది పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కందిపప్పు - పావు కేజీ
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 15
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్
- జీలకర్ర - పావు టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కందిపప్పులో రాళ్లు లేకుండా శుభ్రం చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి క్లీన్ చేసిన పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- పప్పు పర్ఫెక్ట్గా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు అదే పాన్లోకి కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి.
- నూనెలో ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, జీలకర్ర వేసి సిమ్లోనే వేయించుకోవాలి. ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ముందుగా వేయించిన కందిపప్పు తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి వేయించిన ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొన్ని నీళ్లు పోసి పచ్చడిని కాస్త గట్టిగానే రుబ్బుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
- పోపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- చివరగా ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని తాలింపు మిశ్రమంలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో కమ్మగా ఉండే కంది పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పప్పు, ఎండుమిరపకాయలను వేయించుకునేటప్పుడు అవి మాడిపోకుండా లో ఫ్లేమ్లోనే నెమ్మదిగా వేయించుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది. పప్పులు మాడితే పచ్చడి రుచి మారుతుంది.
- ఎండుమిర్చిని మీరు కారానికి తగినన్ని తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఉప్పు, కారాన్ని రుచికి సరిపడా తీసుకున్నప్పుడే పచ్చడి మంచి రుచికరంగా వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పచ్చడిని మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు చల్లని వాటర్ కాకుండా కాచి చల్లార్చిన గోరువెచ్చని నీళ్లు వాడుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి కొన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
- పచ్చడి మరీ లూజుగా ఉండొద్దు. కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి. కాబట్టి దానికి తగినట్లుగా నీరు పోసుకోవాలి.
