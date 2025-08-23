ETV Bharat / offbeat

అద్భుతమైన రుచితో "కంది పచ్చడి" - పావుగంటలో రెడీ - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​! - KANDI PACHADI RECIPE

- కందిపప్పుతో రెగ్యులర్​గా పప్పు, సాంబార్ కాదు - అద్భుతమైన రుచితో పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోండి!

Kandi Pachadi Recipe
Kandi Pachadi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 8:32 AM IST

2 Min Read

Kandi Pachadi Recipe: అందరి ఇళ్లల్లో తప్పకుండా ఉండే ఆహార పదార్థాలలో కందిపప్పు ఒకటి. మెజార్టీ పీపుల్​ దీనితో పప్పు, సాంబార్, దోశలు చేస్తుంటారు. కానీ ఈ పప్పుతో కూడా అద్దిరిపోయే పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. అమ్మమ్మల కాలం నాటి ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువగా శ్రమించాల్సిన పని లేదు. అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ కమ్మని కంది పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Kandipappu
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కందిపప్పు - పావు కేజీ
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్​
  • జీలకర్ర - పావు టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Red Chilli
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Tamarind
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కందిపప్పులో రాళ్లు లేకుండా శుభ్రం చేసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి క్లీన్​ చేసిన పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • పప్పు పర్ఫెక్ట్​గా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు అదే పాన్​లోకి కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి.
  • నూనెలో ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, జీలకర్ర వేసి సిమ్​లోనే వేయించుకోవాలి. ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ముందుగా వేయించిన కందిపప్పు తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Garlic
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఆపై అందులోకి వేయించిన ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొన్ని నీళ్లు పోసి పచ్చడిని కాస్త గట్టిగానే రుబ్బుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
Popu
తాలింపు (Getty Images)
  • పోపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • చివరగా ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. ముందుగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చడిని తాలింపు మిశ్రమంలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో కమ్మగా ఉండే కంది పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kandi Pachadi
కంది పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పప్పు, ఎండుమిరపకాయలను వేయించుకునేటప్పుడు అవి మాడిపోకుండా లో ఫ్లేమ్​లోనే నెమ్మదిగా వేయించుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది. పప్పులు మాడితే పచ్చడి రుచి మారుతుంది.
  • ఎండుమిర్చిని మీరు కారానికి తగినన్ని తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఉప్పు, కారాన్ని రుచికి సరిపడా తీసుకున్నప్పుడే పచ్చడి మంచి రుచికరంగా వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • పచ్చడిని మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు చల్లని వాటర్​ కాకుండా కాచి చల్లార్చిన గోరువెచ్చని నీళ్లు వాడుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి కొన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
  • పచ్చడి మరీ లూజుగా ఉండొద్దు. కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి. కాబట్టి దానికి తగినట్లుగా నీరు పోసుకోవాలి.

