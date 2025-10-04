ETV Bharat / offbeat

కమ్మకమ్మని "కంద పులుసు"- చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు!

ఘుమఘుమలాడే "కంద పులుసు" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదికి నచ్చేస్తుంది!

Kanda Charu
Kanda Charu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Kanda Charu in Telugu : భోజనం చివర్లో చాలా మందికి చారు, రసం వంటి వాటితో తినే అలవాటు ఉంటుంది. అందుకే ఎక్కువ మంది టమాటాలు, మిరియాలు, చింతపండుతో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. ఎప్పుడూ ఇలాగే తింటుంటే బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కంద పులుసు. కారంగా, పుల్లగా ఉండే దీని రుచి అమోఘంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే దీని టేస్ట్​కు ఫిదా అవుతారు. పైగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా వెరీ సింపుల్. మరి లేట్​ చేయకుండా కందగడ్డ పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Kanda Pulusu
కందగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందగడ్డ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • టమోటా - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడినంతా
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - ఒక స్పూన్
  • చింతపండు - కొంచెం
  • బెల్లం - కొద్దిగా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
Kanda Pulusu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో అర కిలో కందగడ్డ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు, వేసి ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
  • మరోవైపు టమోటా, ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో చింతపండు తీసుకొని నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి.
Kanda Pulusu
పసుపు, కారం, జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ కారం, చింతపండు రసం యాడ్ చేయాలి.
Kanda Pulusu
టమోటాలు (Getty Images)
  • పులుసు బాగా మరిగిన తర్వాత కొద్దిగా బెల్లం ముక్క యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఉడకబెట్టిన కందగడ్డ ముక్కలు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకినవ్వాలి.
  • అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించాలి.
Kanda Pulusu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • చివరన కొత్తిమీర వేసి గిన్నెను దించుకున్నారంటే వేడివేడి కంద పులుసు తయారైనట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో కంద పులుసు వేసుకొని తిన్నారంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లులు, పెద్దలు వావ్ అనాల్సిందే!

