స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "కాలా జామూన్​" - ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోతుంది!

సింపుల్​గా చేసుకునే కాలా జామూన్ రెసిపీ - ఇలా ఇంట్లో ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!

Kala Gulab Jamun
Kala Gulab Jamun (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Kala Gulab Jamun Sweet : కాలా జామూన్​లను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఈ స్వీట్​ పేరు చెప్పగానే నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. ఎందుకంటే పైకి సాఫ్ట్​గా లోపల జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే దీనిని చూస్తే చటుక్కున నోట్లో వేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అందుకే స్వీట్ షాపుల్లోనూ వీటిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు చెప్పబోయే టిప్స్ పాటిస్తూ కాలా జామూన్ చేశారంటే సేమ్ మిఠాయి దుకాణాల్లో చేసినట్లుగానే వస్తుంది. అంతేకాక పగుళ్లు ఏర్పడటం, పిండి ఉడకకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోకటి కావాలంటారు. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.

Kala Gulab Jamun
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పంచదార - అర కప్పు
  • పచ్చి కోవా - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • మైదా - 50 గ్రాములు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జాపత్రి పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • పాలపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జాజికాయ పొడి - కొంచెం
  • ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ - చిటికెడు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Kala Gulab Jamun
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు పంచదార, ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు పోయాలి. పంచదారను 12 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ పాకం వచ్చేవరకు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • మరోవైపు ప్లేట్​లో పావు కిలో పచ్చి కోవా, 50 గ్రాముల మైదా, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసుకోవాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ జాపత్రి పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పాలపిండి, కొంచెం జాజికాయ పొడి, పావు చిటికెడు ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ నీళ్లలో వేసిన మిశ్రమం, ఒక టీ స్పూన్ నీరు పోసి బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం పిండిని పగుళ్లు లేకుండా చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
Kala Gulab Jamun
నూనె (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న జామూన్​లను వేయాలి.
  • ఇప్పుడు గరిటె పెట్టకుండా జామూన్​లను ఆరు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి. జామూన్​లు పైకి తేలిత తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నల్లగా మారేంత వరకు 15 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. (ఇలా మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచడం వల్ల జామూన్​లు లోపల, బయట బాగా ఉడుకుతాయి).
  • జామూన్​లు చాక్లెట్ బ్రౌన్​ కలర్ వచ్చాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
  • గంట తర్వాత జామూన్​లను ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పైన పిస్తా పప్పుతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
  • ఇకంతే టేస్టీటేస్టీ కాలా జామూన్​లు సిద్ధంగా ఉంటాయి.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ సూపర్ అనాల్సిందే!
  • మీకు ఈ రెసిపి నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.

