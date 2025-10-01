కాకినాడ స్పైషల్ " చిట్టి పెసరట్టు" - ఈ కొలతలతో చేస్తే క్రిస్పీగా ఎంతో రుచిగా వస్తాయి!
అందరూ ఇష్టపడే కాకినాడ స్టైల్ పెసరట్టు - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!
Chitti Pesarattu Making in Telugu : పెసరట్టును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని ఎప్పుడే చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి కాకినాడ స్టైల్లో చిట్టి పెసరట్టును ట్రై చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ వావ్ అనాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పొట్టు పెసరపప్పు - 3 కప్పులు
- అల్లం - 2 చిన్న ముక్కలు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- పసుపు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో మూడు కప్పుల పొట్టు పెసరపప్పును తీసుకుని ఒకసారి బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
- మరసటి రోజూ ఉదయం బాగా నానిన పొట్టు పెసరపప్పును చేతితో రబ్ చేస్తూ పొట్టు మొత్తం పోయేలా శుభ్రంగా కడగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇందులోంచి కొద్దిగా పెసరపప్పు తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో నానబెట్టిన పెసరపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు టీ స్పూన్ల పసుపు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అనంతరం పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరి లూజ్గా లేదా గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా ఇందులో స్పెషల్ కారం పొడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
కారం పొడి కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - కొంచెం
- ధనియాలు - 2 కప్పులు
- ఎండుమిర్చి - 15
- కరివేపాకు - కొంచెం
- వెల్లుల్లి - 2
కారం పొడి తయారీ విధానం :
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత 15 ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అలాగే ఇదే పాన్లో రెండు కప్పుల ధనియాలు, అర కప్పు జీలకర్ర వేసి దోరగా వేగనివ్వాలి. ధనియాలు సగం పైన వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఇందులోనే వేయిచిన ధనియాలు,జీలకర్ర మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా చింతపండు, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- మరోవైపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరగాలి. ఇందులో కొద్దిగా జీలకర్ర, నానబెట్టిన పెసరపప్పు కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా ఆయిల్ ఆప్లై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని ఓ గరిటెడు తీసుకుని మందపాటి అట్టులా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన కలిపి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి తరుగును చల్లుకోవాలి. అలాగే వీటిపై రెడీ చేసుకున్న స్పెషల్ కారం పొడిని వేయాలి.
- ఒకవైపు మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండోవైపు టర్న్ చేసి మరోసారి కాస్త నూనె వేసి అటు వైపు చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- రెండు వైపులా చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీ, క్రంచీ కాకినాడ స్పెషల్ చిట్టి పెసరట్టు సిద్ధమైనట్లే!
- వీటిని మీకు నచ్చిన చట్నీతో తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది.
