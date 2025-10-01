ETV Bharat / offbeat

కాకినాడ స్పైషల్ " చిట్టి పెసరట్టు" - ఈ కొలతలతో చేస్తే క్రిస్పీగా ఎంతో రుచిగా వస్తాయి!

అందరూ ఇష్టపడే కాకినాడ స్టైల్ పెసరట్టు - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!

Chitti Pesarattu
Chitti Pesarattu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 11:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chitti Pesarattu Making in Telugu : పెసరట్టును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని ఎప్పుడే చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి కాకినాడ స్టైల్లో చిట్టి పెసరట్టును ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ వావ్ అనాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

"రవ్వ లడ్డూ" ఇలా ట్రై చేయండి - ఈ కొలతల్లో పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి!

Chitti Pesarattu
పొట్టు పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పొట్టు పెసరపప్పు - 3 కప్పులు
  • అల్లం - 2 చిన్న ముక్కలు
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • పసుపు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Kakinada Chitti Pesarattu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో మూడు కప్పుల పొట్టు పెసరపప్పును తీసుకుని ఒకసారి బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
  • మరసటి రోజూ ఉదయం బాగా నానిన పొట్టు పెసరపప్పును చేతితో రబ్ చేస్తూ పొట్టు మొత్తం పోయేలా శుభ్రంగా కడగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇందులోంచి కొద్దిగా పెసరపప్పు తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్​లో నానబెట్టిన పెసరపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు టీ స్పూన్ల పసుపు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అనంతరం పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరి లూజ్​గా లేదా గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా ఇందులో స్పెషల్ కారం పొడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
Kakinada Chitti Pesarattu
ధనియాలు (Getty Images)

కారం పొడి కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - కొంచెం
  • ధనియాలు - 2 కప్పులు
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి - 2
Kakinada Chitti Pesarattu
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

కారం పొడి తయారీ విధానం :

  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత 15 ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అలాగే ఇదే పాన్​లో రెండు కప్పుల ధనియాలు, అర కప్పు జీలకర్ర వేసి దోరగా వేగనివ్వాలి. ధనియాలు సగం పైన వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఇందులోనే వేయిచిన ధనియాలు,జీలకర్ర మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా చింతపండు, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Kakinada Chitti Pesarattu
జీలకర్ర, కారం, ఆవాలు (Getty Images)
  • మరోవైపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరగాలి. ఇందులో కొద్దిగా జీలకర్ర, నానబెట్టిన పెసరపప్పు కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​ పెట్టుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా ఆయిల్ ఆప్లై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని ఓ గరిటెడు తీసుకుని మందపాటి అట్టులా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన కలిపి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి తరుగును చల్లుకోవాలి. అలాగే వీటిపై రెడీ చేసుకున్న స్పెషల్ కారం పొడిని వేయాలి.
  • ఒకవైపు మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండోవైపు టర్న్ చేసి మరోసారి కాస్త నూనె వేసి అటు వైపు చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
Kakinada Chitti Pesarattu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • రెండు వైపులా చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే టేస్టీ, క్రంచీ కాకినాడ స్పెషల్ చిట్టి పెసరట్టు సిద్ధమైనట్లే!
  • వీటిని మీకు నచ్చిన చట్నీతో తిన్నారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది.

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే " అంగూరీ గులాబ్​ జామున్​" - దసరాకి ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదికీ పండగే​!

నోరూరించే "మొఘలాయి ఎగ్​ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

KAKINADA SPECIAL CHITTI PESARATTUCHITTI PESARATTU MAKING IN TELUGUచిట్టి పెసరట్టు తయారీ విధానంKAKINADA PESARATTU PREPARECHITTI PESARATTU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.