నోరూరించే కాకినాడ స్పెషల్ "చిట్టి పెసరట్టు" - తప్పకుండా మీ ఫేవరెట్ అయిపోద్ది!
- ధనియాల కారం పొడితో సూపర్ టేస్టీ 'పెసరట్టు' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
Published : September 21, 2025 at 4:54 PM IST
Kakinada Special Chitti Pesarattu : రోజూ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా ఇలా రకరకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. కానీ, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి తినాలంటే రెగ్యులర్గా అవేనా అనిపిస్తుంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఎన్నడూ చేసుకోని ఒక స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, కాకినాడ స్పెషల్ "చిట్టి పెసరట్టు". మీరు పెసరట్టును తినే ఉంటారు. కానీ, ఇప్పుడు చెప్పబోయేది మాత్రం అందుకు మించిన రుచినిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఈ చిట్టి చిట్టి పెసరట్లను పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, కాకినాడ స్టైల్లో నోరూరించే చిట్టి పెసరట్లను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పొట్టు పెసరపప్పు - ఆరు టీ గ్లాసులు
- అల్లం - రెండు చిన్న ముక్కలు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- పసుపు - అరచెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు(గార్నిష్ కోసం)
- జీలకర్ర - ఒకట్రెండు చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పొట్టు పెసరపప్పును తీసుకుని ఒకసారి కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
- మార్నింగ్ చిట్టి పెసరట్టు వేసుకోవడానికి ముందుగా అందులోకి ప్రధానమైన ఇంగ్రీడియంట్ అయిన స్పెషల్ కారం పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
కారం పొడి కోసం :
- నూనె - కొద్దిగా
- ధనియాలు - రెండు కప్పులు
- జీలకర్ర - అర కప్పు
- ఎండుమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- ఇంగువ - కొద్దిగా(ఆప్షనల్)
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి పాయలు - రెండు
- స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా కాగిన తర్వాత మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిర్చిని వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత వాటిని మిక్సీ జార్లో తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో మిగిలిన నూనెలో ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ధనియాలు సగం పైన వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుని దాన్ని బాగా వేయించాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగాక చివర్లో ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అది చల్లారేలోపు ఎండుమిర్చిని బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆపై అందులో చల్లారిన ధనియాల మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చింతపండు, రెండు వెల్లుల్లి పాయల రెబ్బలు వేసుకుని మొత్తాన్ని మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుంటే ధనియాల "కారం పొడి" రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడు బాగా నానిన పొట్టు పెసరపప్పును చేతితో రబ్ చేస్తూ పొట్టు మొత్తం పోయేలా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
- పప్పును మంచిగా కడిగిన తర్వాత అందులో నుంచి కొద్దిగా అంటే రెండు పిడికెళ్లంత పెసరపప్పును ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో మిగిలిన నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు, అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, పసుపు వేసుకుని ముందు కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆపై అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మరోసారి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత పిండిలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని పిండిని పెసరట్టుకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపి పక్కనుంచాలి. అంటే, కన్సిస్టెన్సీ మరీ లూజుగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియం ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పెసరట్టుపై చల్లుకోవడానికి ఒక చిన్న గిన్నెలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, జీలకర్ర వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం చిట్టి పెసరట్టు కోసం స్టవ్ మీద పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత దానిపై ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని మరోసారి కలిపి ఒక గరిటెడు తీసుకుని మందపాటి అట్టులా వేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేసుకున్నాక దానిపై నుంచి కలిపి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి తరుగును అట్టు మొత్తం చల్లుకోవాలి.
- ఆపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్పెషల్ కారం పొడిని కొద్దిగా, పక్కకు తీసి పెట్టుకున్న నానిన పెసరపప్పును కాస్త వేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
- అది వన్సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు టర్న్ చేసి మరోసారి కాస్త నూనె వేసి అటు వైపు చక్కగా కాలనివ్వాలి.
- రెండు వైపులా చక్కగా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, కమ్మగా నోరూరించే "కాకినాడ స్పెషల్ చిట్టి పెసరట్టు" మీ ముందు ఉంటుంది!
- వీటిని కొబ్బరి చట్నీ లేదా అల్లం చట్నీతో తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీకి నార్మల్ పెసరపప్పు కంటే పొట్టు పెసరపప్పు అయితేనే పెసరట్టు మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- అలాగే, మీరు తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ పెసరట్లు రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా తీసుకోవాలి.
- పప్పు మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు అల్లం, పచ్చిమిర్చిలను చూసి వేసుకోవాలి. లేదంటే ఘాటు ఎక్కువయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- పెసరట్టు కోసం పిండిని పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. గ్రైండ్ చేసుకున్న వెంటనే వీటిని వేసుకోవచ్చు.
- చిట్టి పెసరట్టు రుచిని పెంచడంలో ధనియాలతో ప్రిపేర్ చేసుకునే కారం పొడినే రోల్ పోషిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇదే ఈ రెసిపీ అసలు సీక్రెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు.
