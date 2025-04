ETV Bharat / offbeat

చూస్తేనే నోరూరిపోయే "కాకినాడ కాజాలు" - ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోండిలా! - స్వీట్ షాప్​ టేస్ట్ పక్కా! - PERFECT KAKINADA GOTTAM KAJA RECIPE

Published : April 22, 2025 at 8:49 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Kakinada Kaja in Telugu : కాకినాడు కాజాలు ఈ పేరు వింటేనే చాలు చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరతాయి. ఇక స్వీట్ లవర్స్ అయితే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, చాలా మంది కాకినాడ కాజా తినాలనిపించినప్పుడు స్వీట్ షాప్ లేదా బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అదే, నోరూరించే "కాకినాడ గొట్టం కాజాలను" ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చూడడానికి పైకి డ్రైగా కనిపిస్తూ, లోపల జ్యూసీగా ఉండే వీటిని ఈ కొలతలతో చేసుకున్నారంటే స్వీట్ షాప్​ని మించిన టేస్ట్​తో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి! మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీని ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

టిప్స్ :