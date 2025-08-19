ETV Bharat / offbeat

చేదులేని "కాకరకాయ వడియాలు" - ఎండతో పనిలేదు - సంవత్సరం నిల్వ! - KAKARAKAYA VADIYALU RECIPE

-వర్షాకాలంలో కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు - పప్పు, సాంబార్​, గ్రేవీలతో పాటు స్నాక్స్​గా కూడా పర్ఫెక్ట్​!

Kakarakaya Vadiyalu
Kakarakaya Vadiyalu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read

Kakarakaya Vadiyalu Recipe: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో కాకరకాయ కూడా ఒకటి. అయితే చేదు కారణంగా చాలా మంది దీనిని తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే కాకరకాయ పేరు చెబితే చాలు వద్దు బాబాయ్ అనేస్తారు. అయితే ఇష్టం లేని వారు కూడా ఇష్టంగా తినే ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ వడియాలు. ఏంటి కాకరకాయలతో వడియాలు అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అయితే ఓసారి ఇలా వడియాలు చేయండి. సూపర్​గా ఉంటాయి. అస్సలు చేదు లేకుండా తినే కొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. పైగా ఎండతో పనిలేకుండా ఫ్యాన్​ గాలికి కూడా వీటిని ఆరబెట్టుకోవచ్చు. పైగా ఇవి సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి. ఇక ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఆయిల్​లో ఫ్రై చేసి తినొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కాకరకాయ వడియాలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Kakarakaya
కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కాకరకాయలు - 1 కేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • పసుపు - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - 2 టీస్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • చిక్కటి మజ్జిగ - పావు లీటర్​
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కాకరకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి. ఆ తర్వాత రెండు వైపులా చివర్లు కొద్దిగా కట్​ చేసి రౌండ్​ షేప్​లో మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని కాకరకాయలను కట్​ చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి. అలాగే పచ్చిమిరపకాయలపై తొడిమలు తీసేసి మధ్యలోకి కాస్త చీల్చుకోవాలి.
Kakarakaya Vadiyalu
కాకరకాయ ముక్కలు (ETV Bharat)
  • గాజు గిన్నె లేదా ప్లాస్టిక్​ డబ్బా తీసుకుని అందులో కట్​ చేసిన కాకరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మధ్యకు చీల్చుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, పసుపు, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, చిక్కటి మజ్జిగ వేసి ఓసారి కలిపి మూత పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు ఈ బాక్స్​ను సుమారు 24 గంటల పాటు పక్కన పెట్టి కాకరకాయ ముక్కలను ఊరబెట్టాలి. ఇలా ఊరబెట్టే క్రమంలో డబ్బా మూత తీసి మధ్యమధ్యలో వాటిని కలుపుతూ ఉండాలి.
Kakarakaya Vadiyalu
కాకరకాయ ముక్కలు (ETV Bharat)
  • ఓ రోజంతా వీటిని ఊరనిచ్చిన తర్వాత మూత తీసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ వెడల్పాటి ప్లేట్​ తీసుకుని దాని లోపల ప్లాస్టిక్​ కవర్​ ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మజ్జిగలో నానబెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా ప్లేట్​లోకి పెట్టుకోవాలి. ఇలా ముక్కలన్నింటిని ఒకదాని పక్కన మరొకటి వచ్చేటట్లు పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఈ ప్లేట్​లను ఫ్యాన్​ గాలికి పెట్టి అవి పూర్తిగా ఆరి కరకరలాడే వరకు ఎండబెట్టుకోవాలి.
Pepper
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • కాకరకాయ ముక్కల్లో అస్సలు తడి లేకుండా పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే కాకరకాయ వడియాలు రెడీ.
  • వీటిని వేయించుకునేందుకు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత ఎండిన కాకరకాయ వడియాలను వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా వేయించుకున్న వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే కావాల్సినన్నీ వేయించుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా వాటిపై లైట్​గా కారం, ఉప్పు చల్లుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీగా అండ్​ క్రంచీగా ఉండే కాకరకాయ వడియాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kakarakaya Vadiyalu
కాకరకాయ వడియాలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • లేత కాకరకాయలు తీసుకోవాలి. పండినవి, కాస్త దోరగా ఉన్నవి వడియాలకు సూట్​ కావు.
  • మీకు గింజలు వద్దనుకుంటే కాకరకాయలను ముక్కలుగా కట్​ చేసుకున్న తర్వాత అందులో నుంచి గింజలు తీసేయొచ్చు.
  • మీ ఇంటి దగ్గర ఎండ ఉంటే వాటిని ఎండలో పెట్టి అయినా ఆరబెట్టొచ్చు. ఎండలో అయితే కాస్త తొందరగా ఎండుతాయి. లేదంటే ఫ్యాన్​ కింద అయినా చక్కగా ఆరబెట్టుకోవచ్చు.
  • కాకరకాయలను ఊరబెట్టడానికి ఉపయోగించిన పచ్చిమిరపకాయలను మరో రెండు రోజులు అదే మజ్జిగలో నానబెట్టి ఆ తర్వాత ఎండబెడితే చల్లమిరపకాయలు అవుతాయి. కాకపోతే ఇవి కాస్త చేదు ఉంటాయి. ఒకవేళ వద్దు అనుకుంటే వాటిని పడేసుకోవచ్చు.

టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే "కొబ్బరి పుదీనా పచ్చడి" - మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ "ఎగ్​ బ్రెడ్​ కట్​లెట్​" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

Kakarakaya Vadiyalu Recipe: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో కాకరకాయ కూడా ఒకటి. అయితే చేదు కారణంగా చాలా మంది దీనిని తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే కాకరకాయ పేరు చెబితే చాలు వద్దు బాబాయ్ అనేస్తారు. అయితే ఇష్టం లేని వారు కూడా ఇష్టంగా తినే ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ వడియాలు. ఏంటి కాకరకాయలతో వడియాలు అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అయితే ఓసారి ఇలా వడియాలు చేయండి. సూపర్​గా ఉంటాయి. అస్సలు చేదు లేకుండా తినే కొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. పైగా ఎండతో పనిలేకుండా ఫ్యాన్​ గాలికి కూడా వీటిని ఆరబెట్టుకోవచ్చు. పైగా ఇవి సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి. ఇక ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఆయిల్​లో ఫ్రై చేసి తినొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కాకరకాయ వడియాలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Kakarakaya
కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కాకరకాయలు - 1 కేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • పసుపు - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - 2 టీస్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • చిక్కటి మజ్జిగ - పావు లీటర్​
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కాకరకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి. ఆ తర్వాత రెండు వైపులా చివర్లు కొద్దిగా కట్​ చేసి రౌండ్​ షేప్​లో మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని కాకరకాయలను కట్​ చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి. అలాగే పచ్చిమిరపకాయలపై తొడిమలు తీసేసి మధ్యలోకి కాస్త చీల్చుకోవాలి.
Kakarakaya Vadiyalu
కాకరకాయ ముక్కలు (ETV Bharat)
  • గాజు గిన్నె లేదా ప్లాస్టిక్​ డబ్బా తీసుకుని అందులో కట్​ చేసిన కాకరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మధ్యకు చీల్చుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, పసుపు, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, చిక్కటి మజ్జిగ వేసి ఓసారి కలిపి మూత పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు ఈ బాక్స్​ను సుమారు 24 గంటల పాటు పక్కన పెట్టి కాకరకాయ ముక్కలను ఊరబెట్టాలి. ఇలా ఊరబెట్టే క్రమంలో డబ్బా మూత తీసి మధ్యమధ్యలో వాటిని కలుపుతూ ఉండాలి.
Kakarakaya Vadiyalu
కాకరకాయ ముక్కలు (ETV Bharat)
  • ఓ రోజంతా వీటిని ఊరనిచ్చిన తర్వాత మూత తీసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ వెడల్పాటి ప్లేట్​ తీసుకుని దాని లోపల ప్లాస్టిక్​ కవర్​ ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మజ్జిగలో నానబెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా ప్లేట్​లోకి పెట్టుకోవాలి. ఇలా ముక్కలన్నింటిని ఒకదాని పక్కన మరొకటి వచ్చేటట్లు పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఈ ప్లేట్​లను ఫ్యాన్​ గాలికి పెట్టి అవి పూర్తిగా ఆరి కరకరలాడే వరకు ఎండబెట్టుకోవాలి.
Pepper
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • కాకరకాయ ముక్కల్లో అస్సలు తడి లేకుండా పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే కాకరకాయ వడియాలు రెడీ.
  • వీటిని వేయించుకునేందుకు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత ఎండిన కాకరకాయ వడియాలను వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా వేయించుకున్న వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే కావాల్సినన్నీ వేయించుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా వాటిపై లైట్​గా కారం, ఉప్పు చల్లుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీగా అండ్​ క్రంచీగా ఉండే కాకరకాయ వడియాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kakarakaya Vadiyalu
కాకరకాయ వడియాలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • లేత కాకరకాయలు తీసుకోవాలి. పండినవి, కాస్త దోరగా ఉన్నవి వడియాలకు సూట్​ కావు.
  • మీకు గింజలు వద్దనుకుంటే కాకరకాయలను ముక్కలుగా కట్​ చేసుకున్న తర్వాత అందులో నుంచి గింజలు తీసేయొచ్చు.
  • మీ ఇంటి దగ్గర ఎండ ఉంటే వాటిని ఎండలో పెట్టి అయినా ఆరబెట్టొచ్చు. ఎండలో అయితే కాస్త తొందరగా ఎండుతాయి. లేదంటే ఫ్యాన్​ కింద అయినా చక్కగా ఆరబెట్టుకోవచ్చు.
  • కాకరకాయలను ఊరబెట్టడానికి ఉపయోగించిన పచ్చిమిరపకాయలను మరో రెండు రోజులు అదే మజ్జిగలో నానబెట్టి ఆ తర్వాత ఎండబెడితే చల్లమిరపకాయలు అవుతాయి. కాకపోతే ఇవి కాస్త చేదు ఉంటాయి. ఒకవేళ వద్దు అనుకుంటే వాటిని పడేసుకోవచ్చు.

టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే "కొబ్బరి పుదీనా పచ్చడి" - మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ "ఎగ్​ బ్రెడ్​ కట్​లెట్​" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

For All Latest Updates

TAGGED:

VADIYALU WITH KAKARAKAYAKAKARAKAYA VADIYALU RECIPECRISPY KAKARAKAYA VADIYALUకాకరకాయ వడియాలు ఎలా చేయాలిKAKARAKAYA VADIYALU RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.