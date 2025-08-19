Kakarakaya Vadiyalu Recipe: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో కాకరకాయ కూడా ఒకటి. అయితే చేదు కారణంగా చాలా మంది దీనిని తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే కాకరకాయ పేరు చెబితే చాలు వద్దు బాబాయ్ అనేస్తారు. అయితే ఇష్టం లేని వారు కూడా ఇష్టంగా తినే ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ వడియాలు. ఏంటి కాకరకాయలతో వడియాలు అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అయితే ఓసారి ఇలా వడియాలు చేయండి. సూపర్గా ఉంటాయి. అస్సలు చేదు లేకుండా తినే కొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. పైగా ఎండతో పనిలేకుండా ఫ్యాన్ గాలికి కూడా వీటిని ఆరబెట్టుకోవచ్చు. పైగా ఇవి సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి. ఇక ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి తినొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కాకరకాయ వడియాలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కాకరకాయలు - 1 కేజీ
- పచ్చిమిర్చి - 15
- పసుపు - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - 2 టీస్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- చిక్కటి మజ్జిగ - పావు లీటర్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కాకరకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి. ఆ తర్వాత రెండు వైపులా చివర్లు కొద్దిగా కట్ చేసి రౌండ్ షేప్లో మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని కాకరకాయలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి. అలాగే పచ్చిమిరపకాయలపై తొడిమలు తీసేసి మధ్యలోకి కాస్త చీల్చుకోవాలి.
- గాజు గిన్నె లేదా ప్లాస్టిక్ డబ్బా తీసుకుని అందులో కట్ చేసిన కాకరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మధ్యకు చీల్చుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, పసుపు, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, చిక్కటి మజ్జిగ వేసి ఓసారి కలిపి మూత పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ను సుమారు 24 గంటల పాటు పక్కన పెట్టి కాకరకాయ ముక్కలను ఊరబెట్టాలి. ఇలా ఊరబెట్టే క్రమంలో డబ్బా మూత తీసి మధ్యమధ్యలో వాటిని కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఓ రోజంతా వీటిని ఊరనిచ్చిన తర్వాత మూత తీసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ వెడల్పాటి ప్లేట్ తీసుకుని దాని లోపల ప్లాస్టిక్ కవర్ ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మజ్జిగలో నానబెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి. ఇలా ముక్కలన్నింటిని ఒకదాని పక్కన మరొకటి వచ్చేటట్లు పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఈ ప్లేట్లను ఫ్యాన్ గాలికి పెట్టి అవి పూర్తిగా ఆరి కరకరలాడే వరకు ఎండబెట్టుకోవాలి.
- కాకరకాయ ముక్కల్లో అస్సలు తడి లేకుండా పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే కాకరకాయ వడియాలు రెడీ.
- వీటిని వేయించుకునేందుకు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండిన కాకరకాయ వడియాలను వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- ఇలా వేయించుకున్న వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే కావాల్సినన్నీ వేయించుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా వాటిపై లైట్గా కారం, ఉప్పు చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా అండ్ క్రంచీగా ఉండే కాకరకాయ వడియాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- లేత కాకరకాయలు తీసుకోవాలి. పండినవి, కాస్త దోరగా ఉన్నవి వడియాలకు సూట్ కావు.
- మీకు గింజలు వద్దనుకుంటే కాకరకాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో నుంచి గింజలు తీసేయొచ్చు.
- మీ ఇంటి దగ్గర ఎండ ఉంటే వాటిని ఎండలో పెట్టి అయినా ఆరబెట్టొచ్చు. ఎండలో అయితే కాస్త తొందరగా ఎండుతాయి. లేదంటే ఫ్యాన్ కింద అయినా చక్కగా ఆరబెట్టుకోవచ్చు.
- కాకరకాయలను ఊరబెట్టడానికి ఉపయోగించిన పచ్చిమిరపకాయలను మరో రెండు రోజులు అదే మజ్జిగలో నానబెట్టి ఆ తర్వాత ఎండబెడితే చల్లమిరపకాయలు అవుతాయి. కాకపోతే ఇవి కాస్త చేదు ఉంటాయి. ఒకవేళ వద్దు అనుకుంటే వాటిని పడేసుకోవచ్చు.
