స్పైసీ "కాకరకాయ కారం పొడి" - ఇలా చేస్తే రెండు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!

Kakarakaya Karam Podi : చేదుగా ఉండడం వల్ల చాలా మందికి కాకరకాయ నచ్చదు. అందుకని కాకరకాయ తినాలనే ఉద్దేశంతో డీప్ ఫ్రై చేసుకుని చేదులేకుండా తింటుంటారు. ఇలా నూనె ఎక్కువగా వేసుకుని డీప్ ప్రై చేయడం వల్ల అన్నంలోకి సరిపోదు. అందుకే కాకరకాయ చేదు లేకుండా కారం పొడి చేసి పెట్టుకుంటే రెండు నెలల పాటు కమ్మగా తినేయొచ్చు. వేడి వేడి అన్నంలోకి కారం పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కాకరకాయలు - అర కిలో
  • కరివేపాకు - 5 రెమ్మలు
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • చింతపండు - ఒక రెబ్బ
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం ముక్క - చిన్నది
  • నూనె - డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కాకరకాయలు శుభ్రం చేసుకుని అడ్డంగా చక్రాల మాదిరిగా వీలైనంత పలుచగా ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఎంత పలుచగా కట్ చేసుకుంటే అంత ఈజీగా మనకు నచ్చిన విధంగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకుని కట్ చేసుకున్న కాకరకాయ ముక్కలను సన్నటి మంటపై వేయించుకోవాలి. కాస్త రంగు మారిన తర్వాత మంట పెంచుకుని దోరగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • అరకిలో ముక్కలన్నీ ఒకేసారి డీప్ ఫ్రై చేయాలంటే కడాయిలో నూనె ఎక్కువగా పడుతుంది. అందుకని రెండు, మూడు విడతలుగా వేయించి తీసుకోండి. కడాయిలో కాకరకాయ ముక్కలు వేయించగా మిగిలిన నూనెలో 5 రెమ్మల కరివేపాకు కరకరలాడేలా వేయించి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన నూనెలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల మినప్పప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, 3 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయించిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, జీలకర్ర, ఒక రెబ్బ చింతపండు వేసుకుని స్టవ్ కట్టేయాలి.
  • ఆ తర్వాత దినుసులన్నింటినీ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. వాటితో పాటు పసుపు, కారం, ఉప్పు, వేయించిన కరివేపాకులో సగం వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని చిన్న బెల్లం ముక్క తురిమి వేసుకోవాలి. ఇపుడు అదే మిక్సీ జార్​లో ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకుని పల్స్ ఇస్తూ బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న కాకరకాయ కారం గిన్నెలోకి తీసుకుని సగం పక్కకు పెట్టుకున్న కరివేపాకు వేసుకుని కలిపి సీసాలో నిల్వ చేసుకుంటే 2 నెలలు నిల్వ ఉంటుంది.
  • ఈ కారం పొడి వేడి వేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది.

