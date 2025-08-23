Kakarakaya Karam Podi: 'కాకరకాయ' ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఇది ఒకటి. కాగా చాలా మంది దీనిని తినడానికి ఇష్టపడరు. కారణం ఇది చేదు ఉండటమే. అయితే కాకరకాయ వద్దనేవారు కూడా ఇష్టంగా తినేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ కారం పొడి. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలు సైతం మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతుంటారు. ఇక ఈ పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. ఇక ఈ పొడిని కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి వాటిల్లోకి వేసుకుని కూడా తినొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే కాకరకాయ కారం పొడిని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కాకరకాయలు - అర కేజీ
- ధనియాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఎండుమిర్చి - 5
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్
- కారం - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - సరిపడా
- పల్లీలు - 5 టేబుల్స్పూన్లు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి రెండు వైపులా చివర్లు కట్ చేసి రౌండ్ షేప్లో ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. పీనట్స్ వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లో నువ్వులు వేసి చిటపటలాడేంతవరకు వేయింతి తీసి పక్కన పెట్టాలి. అదే పాన్లో శనగపప్పు వేసి కాస్త వేగిన తర్వాత మినప్పప్పు వేసి మంచి వాసన వచ్చే వరకు దోరగా వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- మరోసారి అదే పాన్లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేయించుకున్న పదార్థాలన్నింటినీ చల్లార్చుకోవాలి.
- అదే పాన్లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- కాకరకాయ ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంతవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే నూనెలో కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన పల్లీలు, నువ్వులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మళ్లీ మిక్సీజార్లోకి శనగపప్పు, మినపప్పు వేసి మెత్తని పొడిలా చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, ఉప్పు, కారం వేసి గ్రైండ్ చేసి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- వేయించుకున్న కాకరకాయలను కూడా మెత్తని పొడిలా చేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీ పొడి, ధనియాల పొడి, శనగపప్పు పొడి, కాకరకాయ పొడి వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా వేయించిన కరివేపాకు వేసి మరోసారి కలుపుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే కాకరకాయ కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కాకరకాయ ముక్కలను ఆయిల్లో డీప్ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ముక్కల్లోని చేదు తగ్గిపోతుంది. అయితే వీటిని నల్లగా మారేవరకు కాకుండా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది.
- నువ్వులు, పల్లీలు సహా ఇతర పప్పులను కూడా కేవలం లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి. ఇవి పర్ఫెక్ట్గా వేగితేనే కారం పొడి టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- ఈ కారం పొడిలో ఎండుమిర్చి వేసుకున్నా కారాన్ని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా వేసుకుంటే సరి.
