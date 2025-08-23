ETV Bharat / offbeat

చేదు లేకుండా "కాకరకాయ కారం పొడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే! - KAKARAKAYA KARAM PODI

- కాకరకాయతో ఇలా కారం పొడి చేసుకోండి - ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు

Kakarakaya Karam Podi
Kakarakaya Karam Podi (ETV Bharat)
Kakarakaya Karam Podi: 'కాకరకాయ' ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఇది ఒకటి. కాగా చాలా మంది దీనిని తినడానికి ఇష్టపడరు. కారణం ఇది చేదు ఉండటమే. అయితే కాకరకాయ వద్దనేవారు కూడా ఇష్టంగా తినేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ కారం పొడి. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే సూపర్​గా ఉంటుంది. పిల్లలు సైతం మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతుంటారు. ఇక ఈ పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. ఇక ఈ పొడిని కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి వాటిల్లోకి వేసుకుని కూడా తినొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే కాకరకాయ కారం పొడిని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Kakarakaya
కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కాకరకాయలు - అర కేజీ
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్​
  • కారం - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • పల్లీలు - 5 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
Peanuts
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి రెండు వైపులా చివర్లు కట్​ చేసి రౌండ్​ షేప్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి. పీనట్స్​ వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లో నువ్వులు వేసి చిటపటలాడేంతవరకు వేయింతి తీసి పక్కన పెట్టాలి. అదే పాన్​లో శనగపప్పు వేసి కాస్త వేగిన తర్వాత మినప్పప్పు వేసి మంచి వాసన వచ్చే వరకు దోరగా వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • మరోసారి అదే పాన్​లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేయించుకున్న పదార్థాలన్నింటినీ చల్లార్చుకోవాలి.
Dry Chilli
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అదే పాన్​లో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ బాగా కాగిన తర్వాత కట్​ చేసుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • కాకరకాయ ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేంతవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే నూనెలో కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన పల్లీలు, నువ్వులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మళ్లీ మిక్సీజార్​లోకి శనగపప్పు, మినపప్పు వేసి మెత్తని పొడిలా చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Curry Leaves
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, ఉప్పు, కారం వేసి గ్రైండ్​ చేసి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • వేయించుకున్న కాకరకాయలను కూడా మెత్తని పొడిలా చేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి గ్రైండ్​ చేసుకున్న పల్లీ పొడి, ధనియాల పొడి, శనగపప్పు పొడి, కాకరకాయ పొడి వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా వేయించిన కరివేపాకు వేసి మరోసారి కలుపుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే కాకరకాయ కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kakarakaya Karam Podi
కాకరకాయ కారం పొడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కాకరకాయ ముక్కలను ఆయిల్​లో డీప్​ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ముక్కల్లోని చేదు తగ్గిపోతుంది. అయితే వీటిని నల్లగా మారేవరకు కాకుండా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది.
  • నువ్వులు, పల్లీలు సహా ఇతర పప్పులను కూడా కేవలం లో ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి. ఇవి పర్ఫెక్ట్​గా వేగితేనే కారం పొడి టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • ఈ కారం పొడిలో ఎండుమిర్చి వేసుకున్నా కారాన్ని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా వేసుకుంటే సరి.

