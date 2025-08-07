kakarakaya masala curry recipe in telugu : కాకరకాయ కర్రీ చాలా మందికి, మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకు అస్సలు నచ్చదు. కాకరకాయ పేరు చెప్పగానే మొహం తిప్పేసుకుంటారు. చేదు పోవడానికి రసం పిండేసి కర్రీ చేస్తుంటారు మరికొందరు. అయితే, కాకరకాయ కర్రీ చేదులేకుండా, పిల్లలు కూడా ఇష్టపడేలా ఓ సారి ఇలా చేసిపెట్టండి. ఇష్టంగా తినడమే కాదు! మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చిన్న కాకరకాయలు - 300 గ్రాములు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- నువ్వులు - 2 స్పూన్లు
- జీడిపప్పులు - 6
- ఎండు కొబ్బరి - కొద్దిగా
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 6
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- పోపు దినుసులు
- మసాలా దినుసులు
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పచ్చి మిర్చి - 3
- కరివేపాకు- 1 రెమ్మ
- బెల్లం ముక్క - చిన్నది
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- కాకరకాయలు చిన్న చిన్నవి తెచ్చుకుని శుభ్రం చేసి కట్ చేసి తీసుకోవాలి. సగానికి చీరుకుని కత్తితో లోపలి గింజలను తొలగించుకోవాలి. పెద్ద కాకరకాయలైతే రెండు ముక్కలు చేసుకుని ఓ వైపు మాత్రమే నిలువుగా చీరుకుని తీసుకోవాలి. లోపలి గింజలను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు దోరగా ఫ్రై చేసుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 2 స్పూన్లు నువ్వులు వేసుకుని చివరగా జీడిపప్పులు కూడా వేసుకుని పక్కకు పెట్టుకుని మళ్లీ అదే కడాయిలో సన్నగా తరిగిన ఎండు కొబ్బరి ముక్కలను ప్రై చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- మళ్లీ అదే కడాయిలో 4 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని కట్ చేసిన కాకరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. మూత పెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో మూత పెడుతూ, తీస్తూ కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాకరకాయలు పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లోకి ముందుగా వేయించుకున్న పల్లీలు, నువ్వులు, కొబ్బరితోపాటు ఐదారు వెల్లుల్లి పాయలు, 2 స్పూన్ల కారం ఘాటుకు తగ్గట్లుగా తీసుకోవాలి. తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా మిక్సీ జార్లోనే వేసుకుని పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సరిగా మెదగకపోతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఈ పేస్ట్ను ఫ్రై చేసిన కాకరకాయల్లోకి నింపుకోవాలి. పేస్ట్ అంతా కాకరకాయల్లోకి స్టఫ్ చేశాక పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో పోపు దినుసులు శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్రతో పాటు మసాలా దినుసులు వేసుకుని వేయించి ఉల్లిపాయలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చి మిర్చి, కరివేపాకు, కాకరకాయల గింజలను వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టఫ్ చేసుకున్న కాకరకాయలను కూడా వేసుకుని మూత పెట్టి మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీలో మిగిలిపోయిన పల్లీ పేస్టులో కొద్దిగా చింతపండు నీళ్లు కలిపి కడాయిలో పోసుకోవాలి. బాగా కలిపి అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని చిన్న బెల్లం ముక్క వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకుని మూత తీసుకుని కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.