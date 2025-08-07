Essay Contest 2025

"కాకరకాయ కూర" నచ్చడం లేదా? - 'ఇలా' చేస్తే పిల్లలైనా సరే మళ్లీ కావాలంటారు! - KAKARAKAYA CURRY

గుత్తి కాకరకాయ మసాలా కర్రీ - మొహం తిప్పే వారు కూడా ఇష్టంగా తింటారు

kakarakaya masala curry recipe in telugu : కాకరకాయ కర్రీ చాలా మందికి, మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకు అస్సలు నచ్చదు. కాకరకాయ పేరు చెప్పగానే మొహం తిప్పేసుకుంటారు. చేదు పోవడానికి రసం పిండేసి కర్రీ చేస్తుంటారు మరికొందరు. అయితే, కాకరకాయ కర్రీ చేదులేకుండా, పిల్లలు కూడా ఇష్టపడేలా ఓ సారి ఇలా చేసిపెట్టండి. ఇష్టంగా తినడమే కాదు! మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చిన్న కాకరకాయలు - 300 గ్రాములు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • నువ్వులు - 2 స్పూన్లు
  • జీడిపప్పులు - 6
  • ఎండు కొబ్బరి - కొద్దిగా
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి - 6
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • పోపు దినుసులు
  • మసాలా దినుసులు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • కరివేపాకు- 1 రెమ్మ
  • బెల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • గరం మసాలా - 1 స్పూన్
kakarakaya_masala_curry_recipe_in_telugu
kakarakaya_masala_curry_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • కాకరకాయలు చిన్న చిన్నవి తెచ్చుకుని శుభ్రం చేసి కట్ చేసి తీసుకోవాలి. సగానికి చీరుకుని కత్తితో లోపలి గింజలను తొలగించుకోవాలి. పెద్ద కాకరకాయలైతే రెండు ముక్కలు చేసుకుని ఓ వైపు మాత్రమే నిలువుగా చీరుకుని తీసుకోవాలి. లోపలి గింజలను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
kakarakaya_masala_curry_recipe_in_telugu
kakarakaya_masala_curry_recipe_in_telugu (getty images)
  • ఇపుడు కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు దోరగా ఫ్రై చేసుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 2 స్పూన్లు నువ్వులు వేసుకుని చివరగా జీడిపప్పులు కూడా వేసుకుని పక్కకు పెట్టుకుని మళ్లీ అదే కడాయిలో సన్నగా తరిగిన ఎండు కొబ్బరి ముక్కలను ప్రై చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • మళ్లీ అదే కడాయిలో 4 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని కట్ చేసిన కాకరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. మూత పెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో మూత పెడుతూ, తీస్తూ కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాకరకాయలు పక్కకు తీసుకోవాలి.
kakarakaya_masala_curry_recipe_in_telugu
kakarakaya_masala_curry_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
  • ఇపుడు మిక్సీ జార్​లోకి ముందుగా వేయించుకున్న పల్లీలు, నువ్వులు, కొబ్బరితోపాటు ఐదారు వెల్లుల్లి పాయలు, 2 స్పూన్ల కారం ఘాటుకు తగ్గట్లుగా తీసుకోవాలి. తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా మిక్సీ జార్​లోనే వేసుకుని పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సరిగా మెదగకపోతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఈ పేస్ట్ను ఫ్రై చేసిన కాకరకాయల్లోకి నింపుకోవాలి. పేస్ట్ అంతా కాకరకాయల్లోకి స్టఫ్ చేశాక పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
kakarakaya_masala_curry_recipe_in_telugu
kakarakaya_masala_curry_recipe_in_telugu (getty images)
  • ఇపుడు కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో పోపు దినుసులు శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్రతో పాటు మసాలా దినుసులు వేసుకుని వేయించి ఉల్లిపాయలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చి మిర్చి, కరివేపాకు, కాకరకాయల గింజలను వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టఫ్ చేసుకున్న కాకరకాయలను కూడా వేసుకుని మూత పెట్టి మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • ఇపుడు మిక్సీలో మిగిలిపోయిన పల్లీ పేస్టులో కొద్దిగా చింతపండు నీళ్లు కలిపి కడాయిలో పోసుకోవాలి. బాగా కలిపి అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని చిన్న బెల్లం ముక్క వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకుని మూత తీసుకుని కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.

