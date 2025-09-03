Kaju Paneer Masala : చాలా మందికి పనీర్తో చేసే వంటలంటే ఎంతో ఇష్టం. ముఖ్యంగా పనీర్ బటర్ మసాలా అంటే ఇష్టంగా తింటారు. చిక్కటి గ్రేవీతో రుచికరంగా ఉండే ఇది చపాతీ, పరోటా, నాన్, అన్నం వంటివాటిల్లోకి పర్ఫెక్ట్. అందుకే రెస్టారెంట్స్, హోటల్స్కు వెళ్లినప్పుడు దీనిని ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. అయితే మీరూ ఎప్పుడైనా కాజు పన్నీర్ మసాలా ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా టేస్ట్ చేయాల్సిందే. ఒక్కసారి ఈ స్టైల్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అని అంటారు. మరి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది దీని టేస్ట్. ఇది అన్నం, పులావ్, బిర్యానీ ఇలా దేనిలోకైనా సూపర్ కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. పైగా ఎవరైనా దీన్ని చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అనే వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పన్నీర్ - పావుకేజీ
- టమోటాలు - ఒకటి
- అల్లంముక్క - ఒకటి
- వెల్లుల్లి - ఒకటి
- జీలకర్ర - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - ముప్పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - మూడు
- కారం - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- గరం మసాలా - ఆఫ్ టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావుకేజీ పన్నీర్ను తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు ఓ మిక్సీజార్ తీసుకొని ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లంముక్క, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎనిమిది జీడిపప్పులు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం మసాలా పేస్ట్ను పక్కన ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ఒక కప్పు ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు ఉల్లిపాయలతో పాటు పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఇలా వేగిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ను గిన్నెలో వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకూ ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఆఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసి కలపాలి.
- ఈ క్రమంలోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కలను గిన్నెలో వేయాలి. పన్నీర్ ముక్కలకు మసాలా పేస్ట్ పట్టేంత వరకూ కలపాలి. ఇలా గిన్నెపై మూత పెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- మరోవైపు ముప్పావు కప్పు జీడిపప్పు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీడిపప్పును రెడీ అవుతున్న కూరలో వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అంతే మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే కాజు పనీర్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది!
