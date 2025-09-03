ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "కాజు పనీర్ కర్రీ" - ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ 'సూపర్' అనాల్సిందే! - KAJU PANEER MASALA

రైస్, చపాతీ, బిర్యానీ, పులావ్​లోకి అద్దిరిపోయే కాజు పన్నీర్ - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Kaju Paneer Masala
Kaju Paneer Masala (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 9:12 AM IST

2 Min Read

Kaju Paneer Masala : చాలా మందికి పనీర్​తో చేసే వంటలంటే ఎంతో ఇష్టం. ముఖ్యంగా పనీర్​ బటర్​ మసాలా అంటే ఇష్టంగా తింటారు. చిక్కటి గ్రేవీతో రుచికరంగా ఉండే ఇది చపాతీ, పరోటా, నాన్, అన్నం​ వంటివాటిల్లోకి పర్ఫెక్ట్​. అందుకే రెస్టారెంట్స్, హోటల్స్​కు వెళ్లినప్పుడు దీనిని ఆర్డర్​ చేస్తుంటారు. అయితే మీరూ ఎప్పుడైనా కాజు పన్నీర్ మసాలా ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా టేస్ట్ చేయాల్సిందే. ఒక్కసారి ఈ స్టైల్​లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అని అంటారు. మరి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది దీని టేస్ట్. ఇది అన్నం, పులావ్, బిర్యానీ ఇలా దేనిలోకైనా సూపర్ కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. పైగా ఎవరైనా దీన్ని చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అనే వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

చపాతీ స్పెషల్ "బంగాళాదుంప కర్రీ" - ఎన్నడూ తెలియని రుచి కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!

Kaju Paneer Masala
పన్నీర్ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పన్నీర్ - పావుకేజీ
  • టమోటాలు - ఒకటి
  • అల్లంముక్క - ఒకటి
  • వెల్లుల్లి - ఒకటి
  • జీలకర్ర - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - ముప్పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - మూడు
  • కారం - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - ఆఫ్ టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
Kaju Paneer Masala
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావుకేజీ పన్నీర్​ను తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు ఓ మిక్సీజార్ తీసుకొని ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లంముక్క, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎనిమిది జీడిపప్పులు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం మసాలా పేస్ట్​ను పక్కన ఉంచాలి.
Kaju Paneer Masala
టమోటాలు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ఒక కప్పు ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు ఉల్లిపాయలతో పాటు పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇలా వేగిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్​ను గిన్నెలో వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకూ ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఆఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసి కలపాలి.
Kaju Paneer Masala
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఈ క్రమంలోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కలను గిన్నెలో వేయాలి. పన్నీర్ ముక్కలకు మసాలా పేస్ట్​ పట్టేంత వరకూ కలపాలి. ఇలా గిన్నెపై మూత పెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు ముప్పావు కప్పు జీడిపప్పు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీడిపప్పును రెడీ అవుతున్న కూరలో వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Kaju Paneer Masala
కాజ పన్నీర్ మసాలా కర్రీ (ETV Bharat)
  • జీడిప్పును కూరలో వేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి
  • అంతే మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే కాజు పనీర్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది!

రోజూ ఒకే టిఫిన్ బోర్ కొడుతోందా? - ఇన్​స్టంట్​గా గుజరాతీ స్పెషల్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేసేయండిలా!

రైస్​ పులిహోర పాత పద్ధతే - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి!

Kaju Paneer Masala : చాలా మందికి పనీర్​తో చేసే వంటలంటే ఎంతో ఇష్టం. ముఖ్యంగా పనీర్​ బటర్​ మసాలా అంటే ఇష్టంగా తింటారు. చిక్కటి గ్రేవీతో రుచికరంగా ఉండే ఇది చపాతీ, పరోటా, నాన్, అన్నం​ వంటివాటిల్లోకి పర్ఫెక్ట్​. అందుకే రెస్టారెంట్స్, హోటల్స్​కు వెళ్లినప్పుడు దీనిని ఆర్డర్​ చేస్తుంటారు. అయితే మీరూ ఎప్పుడైనా కాజు పన్నీర్ మసాలా ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా టేస్ట్ చేయాల్సిందే. ఒక్కసారి ఈ స్టైల్​లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అని అంటారు. మరి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది దీని టేస్ట్. ఇది అన్నం, పులావ్, బిర్యానీ ఇలా దేనిలోకైనా సూపర్ కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. పైగా ఎవరైనా దీన్ని చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అనే వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

చపాతీ స్పెషల్ "బంగాళాదుంప కర్రీ" - ఎన్నడూ తెలియని రుచి కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!

Kaju Paneer Masala
పన్నీర్ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పన్నీర్ - పావుకేజీ
  • టమోటాలు - ఒకటి
  • అల్లంముక్క - ఒకటి
  • వెల్లుల్లి - ఒకటి
  • జీలకర్ర - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - ముప్పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - మూడు
  • కారం - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - ఆఫ్ టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
Kaju Paneer Masala
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావుకేజీ పన్నీర్​ను తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు ఓ మిక్సీజార్ తీసుకొని ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లంముక్క, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎనిమిది జీడిపప్పులు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం మసాలా పేస్ట్​ను పక్కన ఉంచాలి.
Kaju Paneer Masala
టమోటాలు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ఒక కప్పు ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు ఉల్లిపాయలతో పాటు పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇలా వేగిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్​ను గిన్నెలో వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకూ ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఆఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసి కలపాలి.
Kaju Paneer Masala
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఈ క్రమంలోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కలను గిన్నెలో వేయాలి. పన్నీర్ ముక్కలకు మసాలా పేస్ట్​ పట్టేంత వరకూ కలపాలి. ఇలా గిన్నెపై మూత పెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు ముప్పావు కప్పు జీడిపప్పు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీడిపప్పును రెడీ అవుతున్న కూరలో వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Kaju Paneer Masala
కాజ పన్నీర్ మసాలా కర్రీ (ETV Bharat)
  • జీడిప్పును కూరలో వేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి
  • అంతే మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే కాజు పనీర్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది!

రోజూ ఒకే టిఫిన్ బోర్ కొడుతోందా? - ఇన్​స్టంట్​గా గుజరాతీ స్పెషల్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేసేయండిలా!

రైస్​ పులిహోర పాత పద్ధతే - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి!

For All Latest Updates

TAGGED:

KAJU PANEER MASALA CURRYKAJU PANEER MASALA MAKINGKAJU PANEER MASALA RECIPEకాజు పన్నీర్ మసాలా తయారీ విధానంKAJU PANEER MASALA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.