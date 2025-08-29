ETV Bharat / offbeat

ఫంక్షన్లలో చేసే "కాజూ మసాలా కర్రీ" - రోటీల్లోకి వేడి వేడిగా అద్దిరిపోతుంది! - KAJU MASALA GRAVY CURRY

ఎప్పుడూ ఆలుగడ్డ, టమాటా కర్రీలేనా? - కాజూ మసాలా కర్రీ రైస్, బిర్యానీతో లాగించేయొచ్చు!

How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 1:13 PM IST

3 Min Read

How To Make Kaju Masala Gravy Curry: మీ ఇంట్లో రోటీ చేసిన తర్వాత అందులోకి ఏం కర్రీ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఎప్పుడూ ఆలుగడ్డ, టమాటా కర్రీలేనా? ఈ సారి కాజూ మసాలా కర్రీని ట్రై చేసి చూడండి. వేడి వేడి రోటీతో గానీ, రైస్​తో గానీ లేదా బిర్యానీతో గానీ తినేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. అలాంటి కాజూ మసాలా కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (gettyimages)

కాజు మసాలా కర్రీకి కావాల్సిన పదార్ధాలు :

  • జీడిపప్పు - పావుకప్పు
  • ఆయిల్ - కావాల్సినంత
  • దాల్చిన చెక్క - ఒక ఇంచు
  • లవంగం మొగ్గలు - 4
  • అనాస పువ్వు - 1
  • యాలకులు - 2
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • టమాటాలు - 2
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - రెండు టీ స్పూన్​లు
  • పచ్చిమిర్చి - సన్నగా తరిగినవి (2)
  • ఉల్లిపాయలు - 1 (పెద్దది)
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (Getty images)

కాజూ మసాలా కర్రీ తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్​లో పావుకప్పు జీడిపప్పు పలుకులను తీసుకోవాలి. ఇందులో అరకప్పు నీటిని పోసుకుని కనీసం రెండు గంటల పాటు నాననివ్వాలి. ఈ విధంగా నానబెట్టుకుంటేనే జీడిపప్పుకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఆ తరువాత స్టవ్​ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని ఒక టేబుల్​ స్పూన్ ఆయిల్​ను వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఒక ఇంచు దాల్చిన చెక్క, 4 లవంగం మొగ్గలు, ఒక అనాస పువ్వు, రెండు యాలకులు, అలాగే ఒక చిన్న బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి.
How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (Getty images)
  • ఇప్పుడు ఇందులోని నాలుగు జీడిపప్పు పలుకులను వేసుకుని వీటిని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చిన్నముక్కలుగా కట్​ చేసి పెట్టుకున్న రెండు టమాటాలను వేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా పావు టీ స్పూన్ వరకూ పసుపు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత దీనికి మూతపెట్టి టమాటాలన్నీ బాగా మగ్గే విధంగా ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి.
  • టమాటాలన్నీ బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత స్టవ్​ను ఆఫ్ చేసేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని స్మూత్​గా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్​ మీద అదే కడాయిని ఉంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్​ వేసుకోవాలి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెన్న వేసుకోండి. బటర్ కరిగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి.
How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (gettyimages)
  • అలాగే రెండు పచ్చి మిర్చిని సన్నగా చీల్చుకుని వేసుకోవాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీలైనంత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పావుకప్పు ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకూ ఉంచాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లులి వేసుకుని రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి. పచ్చి వాసన లేకుండా ఉంటుంది.
  • ఒక టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు అలాగే ఒక టీ స్పూన్ వరకూ ధనియాలను వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగానే గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్​ను అందులో వేసుకుని స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి దాదాపు పది నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి. ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకూ వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పలుకులను వాటర్ పాటు అందులో వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (Getty images)
  • ఇలా వేసిన తర్వాత కర్రీ కి తగ్గట్టు వాటర్​ను యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇలా గ్రేవీ అనేది మరుగుతున్నప్పుడు ఇందులో మరో టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని కలపాలి. దీన్నీ ఐదు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తురుమును అందులో వేసుకుని కలపాలి.
  • వీటిని ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచుకుని ఆ తర్వాత స్టవ్​ను ఆఫ్ చేసుకుని పక్కకు దించేసుకోవాలి. అంతే మీరు ఎదురుచూస్తున్న జీడిపప్పు మసాలా కర్రీ రెడీ! దీన్ని వేడి వేడి రోటీతో గానీ, రైస్​తో గానీ లేదా బిర్యానీతో గానీ తినేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

వాల్​నట్స్ ఎందుకు నానబెట్టి తినాలి? - లేకపోతే ఏమవుతుంది? - Soaked Walnuts Health Benefits

Kaju katli recipe: హోలీ స్పెషల్.. సింపుల్​గా 'కాజూ కట్లీ' తయారీ ఇలా...

How To Make Kaju Masala Gravy Curry: మీ ఇంట్లో రోటీ చేసిన తర్వాత అందులోకి ఏం కర్రీ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఎప్పుడూ ఆలుగడ్డ, టమాటా కర్రీలేనా? ఈ సారి కాజూ మసాలా కర్రీని ట్రై చేసి చూడండి. వేడి వేడి రోటీతో గానీ, రైస్​తో గానీ లేదా బిర్యానీతో గానీ తినేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. అలాంటి కాజూ మసాలా కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (gettyimages)

కాజు మసాలా కర్రీకి కావాల్సిన పదార్ధాలు :

  • జీడిపప్పు - పావుకప్పు
  • ఆయిల్ - కావాల్సినంత
  • దాల్చిన చెక్క - ఒక ఇంచు
  • లవంగం మొగ్గలు - 4
  • అనాస పువ్వు - 1
  • యాలకులు - 2
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • టమాటాలు - 2
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - రెండు టీ స్పూన్​లు
  • పచ్చిమిర్చి - సన్నగా తరిగినవి (2)
  • ఉల్లిపాయలు - 1 (పెద్దది)
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (Getty images)

కాజూ మసాలా కర్రీ తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్​లో పావుకప్పు జీడిపప్పు పలుకులను తీసుకోవాలి. ఇందులో అరకప్పు నీటిని పోసుకుని కనీసం రెండు గంటల పాటు నాననివ్వాలి. ఈ విధంగా నానబెట్టుకుంటేనే జీడిపప్పుకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఆ తరువాత స్టవ్​ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని ఒక టేబుల్​ స్పూన్ ఆయిల్​ను వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఒక ఇంచు దాల్చిన చెక్క, 4 లవంగం మొగ్గలు, ఒక అనాస పువ్వు, రెండు యాలకులు, అలాగే ఒక చిన్న బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి.
How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (Getty images)
  • ఇప్పుడు ఇందులోని నాలుగు జీడిపప్పు పలుకులను వేసుకుని వీటిని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చిన్నముక్కలుగా కట్​ చేసి పెట్టుకున్న రెండు టమాటాలను వేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా పావు టీ స్పూన్ వరకూ పసుపు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత దీనికి మూతపెట్టి టమాటాలన్నీ బాగా మగ్గే విధంగా ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి.
  • టమాటాలన్నీ బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత స్టవ్​ను ఆఫ్ చేసేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని స్మూత్​గా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్​ మీద అదే కడాయిని ఉంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్​ వేసుకోవాలి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెన్న వేసుకోండి. బటర్ కరిగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి.
How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (gettyimages)
  • అలాగే రెండు పచ్చి మిర్చిని సన్నగా చీల్చుకుని వేసుకోవాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీలైనంత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పావుకప్పు ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకూ ఉంచాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లులి వేసుకుని రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి. పచ్చి వాసన లేకుండా ఉంటుంది.
  • ఒక టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు అలాగే ఒక టీ స్పూన్ వరకూ ధనియాలను వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగానే గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్​ను అందులో వేసుకుని స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి దాదాపు పది నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి. ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకూ వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పలుకులను వాటర్ పాటు అందులో వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
How To Make Kaju Masala Gravy Curry
How To Make Kaju Masala Gravy Curry (Getty images)
  • ఇలా వేసిన తర్వాత కర్రీ కి తగ్గట్టు వాటర్​ను యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇలా గ్రేవీ అనేది మరుగుతున్నప్పుడు ఇందులో మరో టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని కలపాలి. దీన్నీ ఐదు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తురుమును అందులో వేసుకుని కలపాలి.
  • వీటిని ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచుకుని ఆ తర్వాత స్టవ్​ను ఆఫ్ చేసుకుని పక్కకు దించేసుకోవాలి. అంతే మీరు ఎదురుచూస్తున్న జీడిపప్పు మసాలా కర్రీ రెడీ! దీన్ని వేడి వేడి రోటీతో గానీ, రైస్​తో గానీ లేదా బిర్యానీతో గానీ తినేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

వాల్​నట్స్ ఎందుకు నానబెట్టి తినాలి? - లేకపోతే ఏమవుతుంది? - Soaked Walnuts Health Benefits

Kaju katli recipe: హోలీ స్పెషల్.. సింపుల్​గా 'కాజూ కట్లీ' తయారీ ఇలా...

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO MAKE KAJU MASALA CURRYMAKING OF KAJU MASALA CURRYKAJU MASALA CURRY PREPARE AT HOMEకాజూ మసాలా కర్రీ చేయడం ఎలాKAJU MASALA GRAVY CURRY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

గంటలోనే ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్​కు!- ఈ కారు స్పీడ్​కు ఎవరైనా సలాం కొట్టాల్సిందే!!

గణేశ్ నవరాత్రుల స్పెషల్ "పులిహోర పొడి" - ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే 6 నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!

వర్షపునీటిని నిల్వ చేసే 'స్మార్ట్‌ మాడ్యూల్స్'​ - ఒకసారి అమర్చితే 50 ఏళ్లు వాడుకోవచ్చు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.