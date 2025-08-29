How To Make Kaju Masala Gravy Curry: మీ ఇంట్లో రోటీ చేసిన తర్వాత అందులోకి ఏం కర్రీ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఎప్పుడూ ఆలుగడ్డ, టమాటా కర్రీలేనా? ఈ సారి కాజూ మసాలా కర్రీని ట్రై చేసి చూడండి. వేడి వేడి రోటీతో గానీ, రైస్తో గానీ లేదా బిర్యానీతో గానీ తినేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. అలాంటి కాజూ మసాలా కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కాజు మసాలా కర్రీకి కావాల్సిన పదార్ధాలు :
- జీడిపప్పు - పావుకప్పు
- ఆయిల్ - కావాల్సినంత
- దాల్చిన చెక్క - ఒక ఇంచు
- లవంగం మొగ్గలు - 4
- అనాస పువ్వు - 1
- యాలకులు - 2
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- టమాటాలు - 2
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- నెయ్యి - రెండు టీ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - సన్నగా తరిగినవి (2)
- ఉల్లిపాయలు - 1 (పెద్దది)
- కొత్తిమీర - కొంచెం
కాజూ మసాలా కర్రీ తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక బౌల్లో పావుకప్పు జీడిపప్పు పలుకులను తీసుకోవాలి. ఇందులో అరకప్పు నీటిని పోసుకుని కనీసం రెండు గంటల పాటు నాననివ్వాలి. ఈ విధంగా నానబెట్టుకుంటేనే జీడిపప్పుకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఆ తరువాత స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ను వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఒక ఇంచు దాల్చిన చెక్క, 4 లవంగం మొగ్గలు, ఒక అనాస పువ్వు, రెండు యాలకులు, అలాగే ఒక చిన్న బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇందులోని నాలుగు జీడిపప్పు పలుకులను వేసుకుని వీటిని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చిన్నముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు టమాటాలను వేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా పావు టీ స్పూన్ వరకూ పసుపు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత దీనికి మూతపెట్టి టమాటాలన్నీ బాగా మగ్గే విధంగా ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి.
- టమాటాలన్నీ బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత స్టవ్ను ఆఫ్ చేసేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద అదే కడాయిని ఉంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెన్న వేసుకోండి. బటర్ కరిగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి.
- అలాగే రెండు పచ్చి మిర్చిని సన్నగా చీల్చుకుని వేసుకోవాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీలైనంత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పావుకప్పు ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకూ ఉంచాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లులి వేసుకుని రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి. పచ్చి వాసన లేకుండా ఉంటుంది.
- ఒక టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు అలాగే ఒక టీ స్పూన్ వరకూ ధనియాలను వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగానే గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ను అందులో వేసుకుని స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి దాదాపు పది నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి. ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకూ వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పలుకులను వాటర్ పాటు అందులో వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఇలా వేసిన తర్వాత కర్రీ కి తగ్గట్టు వాటర్ను యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇలా గ్రేవీ అనేది మరుగుతున్నప్పుడు ఇందులో మరో టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని కలపాలి. దీన్నీ ఐదు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తురుమును అందులో వేసుకుని కలపాలి.
- వీటిని ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచుకుని ఆ తర్వాత స్టవ్ను ఆఫ్ చేసుకుని పక్కకు దించేసుకోవాలి. అంతే మీరు ఎదురుచూస్తున్న జీడిపప్పు మసాలా కర్రీ రెడీ! దీన్ని వేడి వేడి రోటీతో గానీ, రైస్తో గానీ లేదా బిర్యానీతో గానీ తినేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.
