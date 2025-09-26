అమ్మవారికి నైవేద్యంగా "కదంబం" - టెంపుల్ స్టైల్లో ఇంట్లో సింపుల్గా చేసుకోండిలా?
సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కదంబం - ఇలా చేసి పెడితే సూపర్ టేస్ట్
Kadambam Rice Recipe Making : శరన్నవరాత్రుల వేడుకల్లో అమ్మవారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో అలకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి వివిధ రకాల నైవేద్యాలు చేసి సమర్పిస్తారు. ఇందులో కదంబం కూడా ఒకటి. మీరు ఈ రెసిపీని ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ ఇంట్లోనే సింపుల్గా తయారు చేసి నైవేద్యంగా పెట్టొచ్చు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- తీపి గుమ్మడి ముక్కలు - పావు కప్పు
- క్యారెట్ - 2
- టమోటాలు - 2
- బంగాళదుంప - 1
- అరటికాయ - 1
- బెండకాయ - 2
- దోసకాయ - 1
- కరివేపాకు - కొంచెం
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- సాంబార్ మసాలా పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బెల్లం - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కుక్కర్లో ఒక కప్పు బియ్యం వేయాలి. అదేవిధంగా అర కప్పు పెసరపప్పు, అర కప్పు కందిపప్పు వేసి మూడు సార్లు బాగా కడగాలి. అనంతరం నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకొని నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బియ్యం పప్పుల మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు కొద్దిగా చింతపండు తీసుకొని బాగా కడిగి ఐదు నిమిషాల పాటు నానబెట్టి రసం పిండి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్న తీపి గుమ్మడి, క్యారెట్, టమోటా, బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అరటికాయ, బెండకాయ, దోసకాయ ముక్కలతో పాటు 800 ఎంఎల్ వాటర్ పోయాలి.
- ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం ఉప్పు వేసి కూరగాయ ముక్కలను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇవి కాస్తా ఉడికిన తర్వాత చింతపండు రసం పోయాలి.
- అనంతరం రెండు టీ స్పూన్ల కారం వేయాలి. (కారం లేదంటే మిరియాల పొడిని వాడొచ్చు). ఆ తర్వాత బాగా కలిపి మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఇవన్నీ ఉడికిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యాన్ని వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాంబార్ మసాలా పొడి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం ముక్కను వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, 4 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కాస్తా వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం తయారు చేసి పెట్టుకున్న కదంబంలో తాలింపు వేసి ఓసారి కలపాలి.
- అంతే ఇక వేడివేడి టేస్టీటేసీ కదంబం మీ ముందుటుంది!
- ఈ రెసిపీని దేవుడికి నైవేద్యంగానూ పెట్టొచ్చు. లేదంటే మధ్యాహ్నాం లంచ్గానూ తినొచ్చు.
