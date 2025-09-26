ETV Bharat / offbeat

అమ్మవారికి నైవేద్యంగా "కదంబం" - టెంపుల్ స్టైల్లో ఇంట్లో సింపుల్​గా చేసుకోండిలా?

సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కదంబం - ఇలా చేసి పెడితే సూపర్ టేస్ట్

Kadambam Rice Recipe
Kadambam Rice Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kadambam Rice Recipe Making : శరన్నవరాత్రుల వేడుకల్లో అమ్మవారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో అలకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి వివిధ రకాల నైవేద్యాలు చేసి సమర్పిస్తారు. ఇందులో కదంబం కూడా ఒకటి. మీరు ఈ రెసిపీని ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ ఇంట్లోనే సింపుల్​గా తయారు చేసి నైవేద్యంగా పెట్టొచ్చు.

"హోటల్ స్టైల్ మినప దోసె" - టేస్ట్ వెనుక సీక్రెట్ ఇదే! - ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి

Kadambam Rice Recipe
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • కందిపప్పు - అర కప్పు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • తీపి గుమ్మడి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • క్యారెట్ - 2
  • టమోటాలు - 2
  • బంగాళదుంప - 1
  • అరటికాయ - 1
  • బెండకాయ - 2
  • దోసకాయ - 1
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • సాంబార్ మసాలా పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం - 1 టీ స్పూన్
Kadambam Rice Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కుక్కర్​లో ఒక కప్పు బియ్యం వేయాలి. అదేవిధంగా అర కప్పు పెసరపప్పు, అర కప్పు కందిపప్పు వేసి మూడు సార్లు బాగా కడగాలి. అనంతరం నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకొని నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బియ్యం పప్పుల మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు కొద్దిగా చింతపండు తీసుకొని బాగా కడిగి ఐదు నిమిషాల పాటు నానబెట్టి రసం పిండి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Kadambam Rice Recipe
దోసకాయ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్న తీపి గుమ్మడి, క్యారెట్, టమోటా, బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అరటికాయ, బెండకాయ, దోసకాయ ముక్కలతో పాటు 800 ఎంఎల్ వాటర్ పోయాలి.
  • ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం ఉప్పు వేసి కూరగాయ ముక్కలను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇవి కాస్తా ఉడికిన తర్వాత చింతపండు రసం పోయాలి.
  • అనంతరం రెండు టీ స్పూన్ల కారం వేయాలి. (కారం లేదంటే మిరియాల పొడిని వాడొచ్చు). ఆ తర్వాత బాగా కలిపి మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
Kadambam Rice Recipe
బంగాళదుంపలు (Getty Images)
  • ఇవన్నీ ఉడికిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యాన్ని వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాంబార్ మసాలా పొడి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం ముక్కను వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
Kadambam Rice Recipe
బియ్యం (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, 4 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కాస్తా వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం తయారు చేసి పెట్టుకున్న కదంబంలో తాలింపు వేసి ఓసారి కలపాలి.
  • అంతే ఇక వేడివేడి టేస్టీటేసీ కదంబం మీ ముందుటుంది!
  • ఈ రెసిపీని దేవుడికి నైవేద్యంగానూ పెట్టొచ్చు. లేదంటే మధ్యాహ్నాం లంచ్​గానూ తినొచ్చు.

"గోరుచిక్కుడు కొబ్బరి ఫ్రై" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!

కర్ణాటక "స్టైల్ టమోటా చట్నీ" - అన్నం వడ్డించేలోగా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

For All Latest Updates

TAGGED:

KADAMBAM RICE RECIPE MAKINGకదంబం తయారీ విధానంTEMPLE STYLE KADAMBAM PRASADAMKADAMBAM PRASADAM RECIPEKADAMBAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మొరాకోకు రక్షణగా భారత ఆవిష్కరణ- ఎలాంటి ప్లేస్​లో అయినా దూసుకుపోవడమే!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

1700ఏళ్ల క్రితం నాటి గుడి- అమ్మవారి మోకాళ్లకు పూజలు- అప్పుడే కోరికలు నెరవేరుతాయట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.