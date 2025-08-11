Juicy Bread Gulab Jamun: స్వీట్స్లో గులాబ్జామున్ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే వీటిని అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా కరిగిపోతాయి. అయితే సాధారణంగా వీటిని చేయాలంటే గులాబ్ జామున్ మిక్స్ ఉండాలి. కానీ మీకు తెలుసా? అందరి ఇళ్లల్లో లభించే బ్రెడ్తో కూడా సూపర్ టేస్టీ జామున్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా ఎంతో రుచికరంగా ఉండేలా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా దీనితో చేసుకుంటే లోపల పిండి ఉడకదు అనే టెన్షన్ కూడా ఉండదు. పావుగంటలో తయారవుతాయి. మరి లేట్ చేయకుండా బ్రెడ్తో గులాబ్జామున్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 15
- పాలు - పావు కప్పు
- పంచదార - 2 కప్పులు
- నీళ్లు - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - చిటికెడు
- సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ - కొన్ని
తయారీ విధానం:
- బ్రెడ్ స్లైస్లకు నాలుగు వైపులా గోల్డెన్ కలర్లో ఉండే పార్ట్ను తీసేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని స్లైస్లకు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బ్రెడ్ ముక్కల్లోకి పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరి సాఫ్ట్గా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- బ్రెడ్ మిశ్రమాన్ని మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి పంచదార, నీళ్లు పోసి కరిగించుకోవాలి. షుగర్ పూర్తిగా కరిగి జిగురు పాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- జిగురు పాకం వచ్చిన తర్వాత యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు ముందే కలిపి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ అస్సలు పగుళ్లు లేకుండా చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే ఉండలుగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత జామున్ ఉండలను ఒక్కొక్కటిగా నిధానంగా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కదపకుండా ఓ నిమిషం తర్వాత నిధానంగా గరిటెతో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- జామున్లు వేగిన తర్వాత గరిటెతో తీసి ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న వేడివేడి పంచదార పాకంలో వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేయించి పాకంలో యాడ్ చేసుకోవాలి.
- పాకంలో వేసిన జామున్లను ఓసారి కలిపిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు వేసి మూత పెట్టి గంట సేపు వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే బ్రెడ్ గులాబ్జామున్ రెడీ.
చిట్కాలు:
- బ్రెడ్ మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవడానికి పాలను ఒక్కసారే పోయకుండా కొద్దికొద్దిగా మిక్స్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. అప్పుడే పిండి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుంది. అలాగే పచ్చి పాలను లేదా కాచి చల్లార్చిన పాలను అయినా సరే ఉపయోగించవచ్చు.
- పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత ఉండలు చేసుకునేటప్పుడు అస్సలు పగుళ్లు అనేవి ఉండకూడదు. ఇలా క్రాక్స్ ఉంటే నూనెలో వేసినప్పుడు పిండి విడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
- వీటిని నూనెలో వేసి కేవలం లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఏ మాత్రం మంట పెంచి కాలిస్తే పైన రంగు మారతాయి, కానీ లోపల పిండి ఉడకదు.
