బ్రెడ్​తో "గులాబ్​జామున్​" - పిండితో పనేలేదు - జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటుంది! - JUICY BREAD GULAB JAMUN

బ్రెడ్​తో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా - ఇలా గులాబ్​జామున్​ చేసుకోండి!

Juicy Bread Gulab Jamun
Juicy Bread Gulab Jamun (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 4:16 PM IST

3 Min Read

Juicy Bread Gulab Jamun: స్వీట్స్​లో గులాబ్​జామున్​ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే వీటిని అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా కరిగిపోతాయి. అయితే సాధారణంగా వీటిని చేయాలంటే గులాబ్ జామున్ మిక్స్‌ ఉండాలి. కానీ మీకు తెలుసా? అందరి ఇళ్లల్లో లభించే బ్రెడ్​తో కూడా సూపర్​ టేస్టీ జామున్స్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా సింపుల్​గా ఎంతో రుచికరంగా ఉండేలా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా దీనితో చేసుకుంటే లోపల పిండి ఉడకదు అనే టెన్షన్​ కూడా ఉండదు. పావుగంటలో తయారవుతాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా బ్రెడ్​తో గులాబ్​జామున్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Bread
బ్రెడ్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 15
  • పాలు - పావు కప్పు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • నీళ్లు - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - చిటికెడు
  • సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్​ - కొన్ని
Milk
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లకు నాలుగు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​లో ఉండే పార్ట్​ను తీసేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని స్లైస్​లకు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బ్రెడ్​ ముక్కల్లోకి పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరి సాఫ్ట్​గా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • బ్రెడ్​ మిశ్రమాన్ని మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
Sugar
పంచదార (Getty Images)
  • ఈలోపు స్టవ్ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి పంచదార, నీళ్లు పోసి కరిగించుకోవాలి. షుగర్​ పూర్తిగా కరిగి జిగురు పాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • జిగురు పాకం వచ్చిన తర్వాత యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు ముందే కలిపి పెట్టుకున్న బ్రెడ్​ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ అస్సలు పగుళ్లు లేకుండా చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే ఉండలుగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత జామున్​ ఉండలను ఒక్కొక్కటిగా నిధానంగా వేసుకోవాలి.
Cardamom
యాలకులు (Getty Images)
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కదపకుండా ఓ నిమిషం తర్వాత నిధానంగా గరిటెతో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • జామున్లు వేగిన తర్వాత గరిటెతో తీసి ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వేడివేడి పంచదార పాకంలో వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేయించి పాకంలో యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • పాకంలో వేసిన జామున్లను ఓసారి కలిపిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు వేసి మూత పెట్టి గంట సేపు వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే బ్రెడ్​ గులాబ్​జామున్​ రెడీ.
Bread Gulab Jamun
బ్రెడ్​ గులాబ్​జామున్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • బ్రెడ్​ మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవడానికి పాలను ఒక్కసారే పోయకుండా కొద్దికొద్దిగా మిక్స్​ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. అప్పుడే పిండి పర్ఫెక్ట్​గా రెడీ అవుతుంది. అలాగే పచ్చి పాలను లేదా కాచి చల్లార్చిన పాలను అయినా సరే ఉపయోగించవచ్చు.
  • పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత ఉండలు చేసుకునేటప్పుడు అస్సలు పగుళ్లు అనేవి ఉండకూడదు. ఇలా క్రాక్స్​ ఉంటే నూనెలో వేసినప్పుడు పిండి విడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
  • వీటిని నూనెలో వేసి కేవలం లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఏ మాత్రం మంట పెంచి కాలిస్తే పైన రంగు మారతాయి, కానీ లోపల పిండి ఉడకదు.

