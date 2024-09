ETV Bharat / offbeat

జొన్న రొట్టెలు చేయడానికి ఎక్కువ టైమ్ పడుతోందా? - ఇలా చేస్తే నిమిషాల్లో రెడీ​! పైగా సూపర్​ సాఫ్ట్​! - Jowar Roti Recipe

By ETV Bharat Features Team

How To Make Jowar Roti Easily At Home : అధిక బరువు, షుగర్​తో బాధపడుతున్నవారికి జొన్నలతో చేసిన ఆహారాలు చాలా బాగా సహాయపడతాయి. అందులో ముఖ్యంగా చాలా మంది ఎక్కువగా జొన్నరొట్టెలు తీసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొందరికి వాటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలియక బయట నుంచి కొని తెచ్చుకుంటుంటారు. ఒకవేళ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నా అవి పర్ఫెక్ట్​గా రావు. చేసిన కొద్దిసేపటికే గట్టి పడి విరిగిపోతుంటాయని బాధపడుతుంటారు. అలాంటి వారు ఈ టిప్స్ ఫాలో అయ్యారంటే చాలా సులభంగా జొన్న రొట్టలు(Jowar Roti) తయారు చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :